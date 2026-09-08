Senador del Centro Democrático aclaró cómo fue el incidente con otra pasajera en un vuelo de Barranquilla a Bogotá: “Se me cayó”

Carlos Meisel, senador de la república - crédito Prensa Senado

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Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, sufrió un accidente en la jornada del lunes 7 de septiembre en un vuelo entre Barranquilla y Bogotá, cuando un termo que llevaba en su morral cayó desde el portamaletas y golpeó a una pasajera.

El hecho provocó la activación de los protocolos de la aerolínea Latam y provocó un retraso de 40 minutos en el trayecto cotidianamente usado por el congresista.

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El episodio ocurrió durante el abordaje, cuando Meisel intentaba guardar su equipaje de mano en los compartimientos superiores de la aeronave. Tras ello, la mujer fue atendida por personal de la compañía aérea, que le tomó la presión y la revisó tras el golpe.

En su cuenta de X, el parlamentario relató lo ocurrido en el vuelo hacia la capital de la república donde cumplirá con su agenda semanal en el Congreso de la República.

“Arrancaba la semana con toda la concentración puesta en mis tareas y he tenido un lamentable accidente que me llena de tristeza. En el vuelo que me transportaba a Bogotá esta mañana, se me cayó un termo del morral cuando intentaba meterlo en el portamaletas del avión. El termo golpeó a una señora que estaba sentada en una de las filas de la cabina”, escribió Meisel en la red social.

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En su declaración, el senador afirmó que, además de ofrecer disculpas, pidió a la aerolínea que entregara sus datos personales a la mujer afectada. “A la señora le tomaron la presión y la revisaron; gracias a Dios no parece ser nada grave, eso no quita lo mal que me siento y las obvias disculpas por esto.La situación tuvo todos los protocolos de la aerolínea y estoy totalmente pendiente de su estado de salud”, indicó.

Según información recopilada por El Colombiano, la mujer afectada tendría 86 años de edad, y viajaba hacia Bogotá como conexión a Estados Unidos. La mujer se retiró del avión por recomendación del personal de salud.

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Por último, Carlos Meisel recalcó que la compañía de vuelos comerciales aseguró que se encargaría de que la mujer pudiera llegar a su destino en territorio estadounidense si los exámenes posteriores resultaban favorables.

“Estoy en permanente contacto con la aerolínea averiguando por su bienestar y he pedido que le den mis datos personales ya que por ley, entiendo que no me pueden dar los de ella”, puntualizó.