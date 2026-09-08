Colombia

Senador del Centro Democrático aclaró cómo fue el incidente con otra pasajera en un vuelo de Barranquilla a Bogotá: “Se me cayó”

El congresista Carlos Meisel contó que su elemento personal cayó desde el compartimiento superior e hirió a una mujer de 86 años, lo que obligó a la aerolínea a activar un protocolo de emergencia

Carlos Meisel, senador de la república - crédito Prensa Senado
Carlos Meisel, senador de la república - crédito Prensa Senado
Guardar

Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, sufrió un accidente en la jornada del lunes 7 de septiembre en un vuelo entre Barranquilla y Bogotá, cuando un termo que llevaba en su morral cayó desde el portamaletas y golpeó a una pasajera.

El hecho provocó la activación de los protocolos de la aerolínea Latam y provocó un retraso de 40 minutos en el trayecto cotidianamente usado por el congresista.

PUBLICIDAD

El episodio ocurrió durante el abordaje, cuando Meisel intentaba guardar su equipaje de mano en los compartimientos superiores de la aeronave. Tras ello, la mujer fue atendida por personal de la compañía aérea, que le tomó la presión y la revisó tras el golpe.

En su cuenta de X, el parlamentario relató lo ocurrido en el vuelo hacia la capital de la república donde cumplirá con su agenda semanal en el Congreso de la República.

“Arrancaba la semana con toda la concentración puesta en mis tareas y he tenido un lamentable accidente que me llena de tristeza. En el vuelo que me transportaba a Bogotá esta mañana, se me cayó un termo del morral cuando intentaba meterlo en el portamaletas del avión. El termo golpeó a una señora que estaba sentada en una de las filas de la cabina”, escribió Meisel en la red social.

PUBLICIDAD

En su declaración, el senador afirmó que, además de ofrecer disculpas, pidió a la aerolínea que entregara sus datos personales a la mujer afectada. “A la señora le tomaron la presión y la revisaron; gracias a Dios no parece ser nada grave, eso no quita lo mal que me siento y las obvias disculpas por esto.La situación tuvo todos los protocolos de la aerolínea y estoy totalmente pendiente de su estado de salud”, indicó.

Según información recopilada por El Colombiano, la mujer afectada tendría 86 años de edad, y viajaba hacia Bogotá como conexión a Estados Unidos. La mujer se retiró del avión por recomendación del personal de salud.

Por último, Carlos Meisel recalcó que la compañía de vuelos comerciales aseguró que se encargaría de que la mujer pudiera llegar a su destino en territorio estadounidense si los exámenes posteriores resultaban favorables.

“Estoy en permanente contacto con la aerolínea averiguando por su bienestar y he pedido que le den mis datos personales ya que por ley, entiendo que no me pueden dar los de ella”, puntualizó.

Temas Relacionados

Carlos MeiselVuelo Barranquilla BogotáTermo de Carlos MeiselSenador Centro DemocráticoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ministerio de Ciencia durante el Gobierno Petro contrató por 388 millones a un asesor que no se había graduado de su carrera: esto dijo la universidad

La Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, indicó que Yosib Mandiel Vergel Amaya terminó materias en 2012, pero permanece en estado de trabajo de grado

Ministerio de Ciencia durante el Gobierno Petro contrató por 388 millones a un asesor que no se había graduado de su carrera: esto dijo la universidad

Una ‘vaki’ para comprar bolsas para cadáveres de terroristas dados de baja por la administración de Abelardo de la Espriella, la polémica propuesta de Jota Pe Hernández: “Necesitamos cerca de 30.000”

El anuncio, difundido en redes sociales, estuvo acompañado de un mensaje en el que el congresista se refirió a esas personas con fuertes calificativos y respaldó una política de seguridad con medidas más severas contra las estructuras armadas ilegales

Una ‘vaki’ para comprar bolsas para cadáveres de terroristas dados de baja por la administración de Abelardo de la Espriella, la polémica propuesta de Jota Pe Hernández: “Necesitamos cerca de 30.000”

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

El “Cardenal” quiere dar el primer golpe en la “Gran Conquista” ante el cuadro de Río de Janeiro que tendrá un equipo mixto para jugar ante el cuadro bogotano

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Susto en la familia de Falcao García: su hijo Jedidiah sufrió un accidente doméstico

La esposa del delantero colombiano, Lorelei Tarón, reveló que un objeto oculto bajo una pelota cambió una tarde de juegos y obligó a trasladar al niño a un centro asistencial

Susto en la familia de Falcao García: su hijo Jedidiah sufrió un accidente doméstico

Choque múltiple en la autopista Norte en Bogotá afectó la movilidad: qué fue lo que pasó

El choque ocurrió en el tramo con calle 153, en sentido norte-sur, y las versiones preliminares apuntan a tres vehículos particulares involucrados, según el reporte de Bogotá Tránsito

Choque múltiple en la autopista Norte en Bogotá afectó la movilidad: qué fue lo que pasó
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Susto en la familia de Falcao García: su hijo Jedidiah sufrió un accidente doméstico

Susto en la familia de Falcao García: su hijo Jedidiah sufrió un accidente doméstico

En video, así baila Jorge Barón el ‘Bby wow’ de Karol G: “Mi pupila, la rompiste”

El cantante colombiano Dekko confirmó la muerte de su hijo a los cuatro días de nacido: “No pude cargarte ni un segundo”

Johanna Fadul reveló cuánto cobró por el personaje de Daniela en ‘Sin senos sí hay paraíso’: fueron más de 70 mil dólares

Sebastián Vega cerró su paso por ‘MasterChef Celebrity’ con una promesa: “No se acaba mi cocina”

Deportes

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

El colombiano Marino Hinestroza sí será titular con Vasco da Gama contra Santa Fe en El Campín: “Está trabajando mucho mejor que cuando llegué”

James Rodríguez podría jugar en un equipo de segunda división de Italia: esta es la historia del club Avellino

Atlético Nacional es el primer clasificado a cuartos de la Copa BetPlay 2026 tras golear 3-0 al Cali

Tres equipos del fútbol colombiano demandarán al América de Cali ante el TAS de la FIFA por el caso Yhorman Hurtado