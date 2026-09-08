Colombia

Una ‘vaki’ para comprar bolsas para cadáveres de terroristas dados de baja por la administración de Abelardo de la Espriella, la polémica propuesta de Jota Pe Hernández: “Necesitamos cerca de 30.000”

El anuncio, difundido en redes sociales, estuvo acompañado de un mensaje en el que el congresista se refirió a esas personas con fuertes calificativos y respaldó una política de seguridad con medidas más severas contra las estructuras armadas ilegales

El senador declarado de Gobierno, aunque hace parte del partido Alianza Verde, aplaudió el enfoque de seguridad en la administración actual, que ya propinó fuertes golpes al crimen organizado, como la neutralización de alias Bendito Menor - crédito @JotaPeHernandez/X

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La polémica en las redes sociales por las bolsas blancas usadas para cubrir cadáveres de los miembros de estructuras criminales abatidos durante los primeros 30 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella llevó al senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, a lanzar una propuesta que ya generó opiniones: que los ciudadanos financien su compra para entregárselas al Ejecutivo.

Hernández, a través de un video en las redes sociales, indicó que el objetivo de esta iniciativa sería evitar un gasto estatal y con ello acompañar la ofensiva de seguridad del Ejecutivo. De esta forma, le salió al paso a una controversia que comenzó con el jefe de Estado caminando entre los cuerpos exhibidos tras la Operación Azarías, que se desarrolló el 30 de agosto en Guaviare contra las disidencias de las Farc presentes en la zona.

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Jota Pe Hernández propuso comprar bolsas para que se empaquen los cadáveres de dados de baja por Abelardo de la Espriella
El senador Jota Pe Hernández estaría dispuesto a comprar las bolsas de los cadáveres que son presentados como bajas operativas por el Gobierno De la Espriella - crédito Colprensa - suministrado a Infobae Colombia

“Armemos una vaki, una donación, donde seamos nosotros, los colombianos, los que patrocinemos las compras de esas bolsas; son cerca de 30.000 bolsas que necesitamos comprar para empacar a esos guerrilleros que tanto daño le hicieron a Colombia”, afirmó Hernández, que calculó con ello cuántos de esos elementos se necesitarían para que desarrolle esta idea, que tiene tanto simpatizantes como detractores.

En el primer mes de gestión, entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre, el Ministerio de Defensa reportó 15.401 capturas y cerca de 40 bajas de presuntos integrantes de estructuras armadas ilegales. En ese sentido, el congresista de la Alianza Verde, al que le negaron la escisión de su colectividad, presentó esa idea como una forma de participación ciudadana y como un gesto de respaldo a los miembros de la fuerza pública.

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“Presidente Abelardo, permítanos a los colombianos el orgullo de donar las bolsas para empacar a los bandidos que tanto daño le hicieron a Colombia y que hoy usted les ha ordenado a nuestras gloriosas fuerzas militares dar de baja. Donemos las bolsas”, expresó en primer lugar el congresista, que se apartó de la decisión de su colectividad de declararse en independencia al Gobierno, pues apoya al jefe de Estado.

Las declaraciones de Abelardo de la Espriella fueron hechas a través de su cuenta oficial, donde compartió el video junto con el Ejército Nacional - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la polémica visual a la propuesta de una ‘vaki’ ciudadana

El senador sostuvo que quiere “hacer parte de esto” porque para él sería un “orgullo” contribuir con sus recursos y su alcance en redes sociales para fomentar este tipo de aportes. Bajo esa lógica, la compra dejaría de ser un costo público y pasaría a financiarse mediante una recolección de dinero entre ciudadanos, lo que ha generado voces a favor y en contra de la propuesta, pues se trataría de una obligación estatal.

En ese orden de ideas, también estimó el valor unitario de cada bolsa, pues en sus cuentas cada una puede costar $30.000 en el mercado, con lo que espera que con el aporte que quiere impulsar se puedan adq adquirir, entonces, 30.000 de estos elementos. “Que estén empacados como lo que son y como lo determinó el mismo presidente Abelardo, unos miserables bandidos”, insistió en sus señalamientos Hernández.

Exhibición de cuerpos de alias Bendito Menor y alias La Bebecita aumentó la polémica

La controversia surgió después de unas declaraciones públicas del presidente en las que aparecían los cadáveres de criminales abatidos en combate, entre ellos alias Bendito Menor y su pareja alias La Bebecita, guardados en bolsas blancas, que fueron dados de baja en la noche del jueves 3 de septiembre en una vivienda del barrio Los Olivos en Riohacha, La Guajira; como parte de un complejo operativo de la Policía Nacional.

Se espera que el presidente Abelardo de la Espriella brinde mayores detalles del operativo en rueda de prensa - crédito suministrado a Infobae Colombia
Los cadáveres de alias Bendito Menor y de La Bececita fueron presentados en bolsas por el presidente Abelardo de la Espriella - crédito suministrado a Infobae Colombia

Llegó a su fin la trayectoria sanguinaria de este narcoterrorista, responsable de sembrar extorsión, narcotráfico y terror en La Guajira y el Caribe colombiano”, expresó De la Espriella al presentar al país el balance de esta operación, conocida como Centinela y que neutralizó a uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), grupo al margen de la ley que opera en la Costa.

Frente a esto, el hecho de que los cuerpos estuvieran en bolsas blancas recibió críticas desde sectores del progresismo, entre ellas, las emitidas por el expresidente Gustavo Petro, que rechazó que se diera de baja a Naín Pérez. En paralelo, otros dirigentes cuestionaron que durante la política de Paz Tota del anterior Gobierno este tipo de grupos hubieran tenido beneficios, por lo que respaldaron a De la Espriella.

El balance del primer mes, que puso fin de tajo a las negociaciones impulsadas por Petro, incluyó además la incautación de entre 49 y 71,8 toneladas de estupefacientes, la erradicación de 1.321 hectáreas de hoja de coca y la salida de circulación de 1.485 armas de fuego, en resultados que han sido destacados por el nuevo Gobierno como el nuevo enfoque en materia de seguridad de cara al próximo cuatrienio.

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