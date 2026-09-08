Ministerio de Ciencia durante el Gobierno Petro contrató por 388 millones a un asesor que no se había graduado de su carrera: esto dijo la universidad

Documentos autenticados y registros académicos difieren en caso de contratista del Ministerio de Ciencia - crédito MinCinencias / Sitio web

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Una certificación académica presentada ante una notaría de Ocaña abrió interrogantes sobre la formación profesional de Yosib Mandiel Vergel Amaya, contratista vinculado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, informó que no figura como graduado del programa de Comunicación Social y Periodismo.

El diploma, autenticado el 25 de enero de 2022 en la Notaría Segunda del Círculo de Ocaña, compartido por Cambio, indica que Vergel Amaya obtuvo ese título el 26 de septiembre de 2013.

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El documento incluye número de registro, referencia al libro institucional y otros datos propios de una certificación universitaria.

También fue autenticada un acta de grado que describe la presunta sustentación de un trabajo relacionado con una pasantía para implementar La Tropimóvil, una sección itinerante de Tropishow, programa de Tropicana Stereo y Caracol Radio. Según ese soporte, un jurado aprobó el proyecto, tras lo cual se realizó el juramento y la entrega del diploma.

Contratista presentó título universitario que no aparece en registros de la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña - crédito UFPS Seccional Ocaña/Facebook - @MinCienciasCo/X

La universidad reportó que el contratista permanece en trabajo de grado

La senadora del partido Dignidad y Compromiso Jennifer Pedraza solicitó a la institución verificar la información tras recibir alertas de su equipo. La consulta fue radicada el 4 de agosto y obtuvo respuesta al día siguiente.

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De acuerdo con la comunicación, la Oficina de Admisiones y Registro revisó el Sistema de Información Académica y no encontró datos que acrediten a Vergel Amaya como egresado. La respuesta señala que “no se encuentra ningún registro” que confirme la obtención del título.

El centro educativo precisó que el estudiante, identificado con el mismo número de documento y código que aparecen en las copias autenticadas, culminó las materias durante el segundo semestre de 2012. Desde entonces, figura en “estado de trabajo de grado”.

La diferencia entre los documentos presentados ante la notaría y los registros académicos constituye el eje de la denuncia revelada por Cambio. El medio indicó que los soportes cuestionados respaldaron la experiencia profesional declarada por el contratista en procesos de contratación pública.

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Ministerio de Ciencia tiene vigente contrato con funcionario que presentó un título sin respaldo académico - crédito MinCiencias

Nueve contratos sumaron 388 millones de pesos desde 2023

Según bases de datos públicas revisadas por el medio citado, Vergel Amaya suscribió nueve contratos con el Ministerio de Ciencia entre 2023 y 2026. El monto acumulado de esos vínculos asciende a 388 millones de pesos.

Las labores estuvieron relacionadas con asesoría para la oficina de comunicaciones y elaboración de contenidos digitales. Uno de los contratos continúa vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo con la información expuesta por la publicación.

En los formatos oficiales de hoja de vida entregados para esos procesos, el contratista afirmó haber cursado diez semestres de Comunicación Social y Periodismo. Además, consignó que contaba con el grado universitario, condición que la institución académica negó en su respuesta a la congresista.

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La verificación también encontró referencias limitadas sobre su trayectoria pública. Su nombre aparecía en un perfil de LinkedIn, donde se presentaba como asesor de la cartera de Ciencia; esa cuenta fue eliminada. Asimismo, figura un canal de YouTube sin contenido relevante.

Perfil de asesor del Ministerio de Ciencia desapareció de LinkedIn - Web

El contratista no respondió a las consultas del medio

El medio citado señaló que contactó a Vergel Amaya por el número telefónico y el correo electrónico incluidos en su hoja de vida más reciente. Al cierre de la publicación, no recibió una respuesta sobre la información reportada por la universidad ni sobre los documentos autenticados.

El caso deja pendiente establecer el origen de los soportes que certifican un grado de 2013 y las explicaciones frente a la diferencia con el registro académico de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña.

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La respuesta institucional no detalla si la universidad inició acciones internas o judiciales por el uso de los documentos. Tampoco se conoció un pronunciamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre los contratos celebrados con Vergel Amaya ni sobre eventuales revisiones de los requisitos acreditados durante su vinculación.