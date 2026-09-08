Colombia

Lucas Murillo, niño con cardiopatía que pidió la ayuda de Abelardo de la Espriella, fue sorprendido por la estrella del Bayern Munich Luis Díaz: “Espero que sigas mejorando y de muy buena manera”

El delantero colombiano grabó un saludo que fue entregado en la habitación del menor, internado en la Fundación Cardiovascular, en medio de su tratamiento y de la preparación para ingresar a un registro de trasplante

Lucas respondió que se encuentra bien en el hospital de Bucaramanga y expresó su deseo de conocer a Lucho Díaz - crédito colombialuzysonrisas/IG

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Lucas Francesco Murillo García recibió un mensaje de Luis Díaz mientras permanece bajo atención médica en la Fundación Cardiovascular, luego de que su pedido de ayuda llegara al presidente Abelardo De la Espriella a través de un video.

El niño nortesantandereano fue trasladado el 31 de agosto y quedó al cuidado de especialistas. Durante su internación, la primera dama Ana Lucía Pineda, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas y las voluntarias de Tigresas Moviéndose con el Corazón prepararon una sorpresa para él.

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“Lucas, hoy vengo de parte de la Fundación Luz y Sonrisa, encabezada por Ana Lucía Pineda y las voluntarias tigresas moviéndose con el corazón, a traerte un mensaje muy especial que sé que te va a encantar”, inició diciendo el video.

La organización llevó a la habitación de Lucas un mensaje grabado por Luis Díaz, futbolista colombiano del Bayern Munich.

Luis Díaz le envió a Lucas un saludo y un mensaje de aliento para él y su familia en medio de la hospitalización en Bucaramanga - crédito Angelika Warmuth/Reuters/Captura video
Luis Díaz le envió a Lucas un saludo y un mensaje de aliento para él y su familia en medio de la hospitalización en Bucaramanga - crédito Angelika Warmuth/Reuters/Captura video

“Hola, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero y bueno, te encuentres bien. Te hablo Luchito, quería enviarte un saludito muy especial. Un abrazo muy grande para ti y toda tu hermosa familia”, dijo Díaz en el video que recibió el menor.

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El atacante también expresó su deseo de que el niño evolucione favorablemente. “Espero que sigas mejorando y de muy buena manera”, agregó el jugador.

Díaz cerró su mensaje con una expresión de afecto y respaldo para Lucas y sus seres queridos: “Te mando un abrazo, que mi Dios te bendiga siempre. Bueno, siempre lo mejor. Cuídate mucho”.

En las imágenes compartidas por la Fundación, el niño aparece concentrado frente a la pantalla mientras escucha las palabras del deportista. La reacción de Lucas llegó después del mensaje. “Hola, Lucho. Gracias, contento de que usted me envió un mensaje”, respondió desde la habitación donde recibe tratamiento.

Lucas Francesco Murillo García, el niño de Norte de Santander, recibió en Bucaramanga un mensaje de apoyo de Luis Díaz mientras continúa su tratamiento en la Fundación Cardiovascular- crédito Fundación Cardiovascular de Colombia/Captura de Video X
Lucas Francesco Murillo García, el niño de Norte de Santander, recibió en Bucaramanga un mensaje de apoyo de Luis Díaz mientras continúa su tratamiento en la Fundación Cardiovascular- crédito Fundación Cardiovascular de Colombia/Captura de Video X

Lucas contó que se encontraba bien en el hospital y aprovechó su respuesta para invitar a Díaz a visitarlo. “Pues, yo estoy en el hospital de Bucaramanga, me encuentro bien; aquí te espero con los brazos abiertos”, manifestó el niño tras ver el saludo.

También expresó lo que significaría para él encontrarse con el futbolista. “Conocer a Lucho va a ser un placer”, afirmó Lucas.

De igual manera, el niño agradeció al presidente y a la primera dama: “Gracias, Ana Lucía. Gracias, presidente. Muchísimas gracias por cumplir los sueños de los niños de Colombia”.

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas acompañó la publicación con un mensaje dedicado al menor: “Lucas es un niño valiente, con un corazón inmenso… y hoy pudimos darle una alegría a ese corazoncito”.

Traslado de Lucas Murillo

El niño Lucas Franchesco Murillo fue trasladado el lunes 31 de agosto desde Cúcuta hasta Bucaramanga para recibir atención médica especializada en la Fundación Cardiovascular de Colombia, ante el delicado estado de salud que enfrenta por una enfermedad cardíaca.

El presidente Abelardo De La Espriella habló por teléfono con Lucas, un niño de siete años con una cardiopatía grave - crédito Captura video
El presidente Abelardo De La Espriella habló por teléfono con Lucas, un niño de siete años con una cardiopatía grave - crédito Captura video

El menor viajará bajo la atención de especialistas para retomar el tratamiento que requiere. La remisión a la capital de Santander buscó asegurar una valoración oportuna y un manejo médico acorde con sus condiciones clínicas, que impedían un traslado regular en una aeronave comercial.

El viaje partió desde el aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta en un avión medicalizado dispuesto por la Fundación Cardiovascular de Colombia.

La institución tomó esa decisión debido a los riesgos que podía representar para Lucas un vuelo comercial. Durante el recorrido aéreo, el niño contó con acompañamiento médico.

La situación de salud del menor había despertado preocupación entre sus familiares y tomó estado público luego de que difundiera un video en redes sociales para pedir ayuda.

Ese mensaje se volvió viral y llegó hasta el presidente Abelardo De La Espriella, quien manifestó su disposición para gestionar la atención que necesitaba el niño.

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