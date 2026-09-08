Los estudiantes colombianos son los que más usan IA en sus labores académicas en América Latina: este es el sorprendente porcentaje

El 56% de los jóvenes de 15 años empleó estas plataformas con fines académicos, diez puntos por encima de la media de la Ocde - crédito Icfes

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Más de la mitad de los estudiantes colombianos usó inteligencia artificial para aprender cada semana, la proporción más alta de América Latina, según los resultados del estudio Pisa 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) divulgados el martes 8 de septiembre de 2026.

El informe indicó que el 56% de los alumnos de 15 años en Colombia recurrió semanalmente a herramientas de inteligencia artificial con fines de aprendizaje. El país quedó por delante de Perú, con 54%, y Uruguay, con 53%.

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La cifra también superó en 10 puntos porcentuales el promedio de la Ocde, situado en 46%. Argentina y Ecuador registraron 52%, mientras que Vietnam alcanzó 69%, Singapur 66% y Emiratos Árabes Unidos 64%.

El informe indicó que el 56% de los alumnos de 15 años en Colombia recurrió semanalmente a herramientas de inteligencia artificial con fines de aprendizaje - crédito Jesús Avilés/Infobae

Pisa evaluó el uso educativo de la inteligencia artificial

La edición de 2025 del programa Pisa puso atención en la relación entre las herramientas de inteligencia artificial y los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

La evaluación mide cada tres años los conocimientos y competencias de alumnos de 15 años a través de pruebas estandarizadas. En Colombia participaron 7.268 estudiantes de 266 colegios.

Esa muestra representó a cerca de 597.500 adolescentes de esa edad, equivalentes a un estimado del 75% de la población colombiana de 15 años. El Ministerio de Educación contabiliza más de 13.700 colegios en el país.

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La Ocde señaló que la inteligencia artificial generativa puede servir de apoyo para aprender bajo determinadas condiciones. A la vez, advirtió que “frecuentemente no lo consigue en la práctica”.

El organismo agregó que un uso inadecuado de esas herramientas puede convertirse en “un atajo que evita el trabajo cognitivo que la educación busca desarrollar”. El informe también señaló que persiste margen para mejorar la capacidad de los estudiantes de autorregular su aprendizaje y fijar objetivos.

La Ocde señaló que la inteligencia artificial generativa puede servir de apoyo para aprender bajo determinadas condiciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las carencias escolares convivieron con el avance de las herramientas digitales

El uso semanal de inteligencia artificial entre los estudiantes contrastó con las condiciones materiales de los centros educativos. El 63% de los alumnos asistió a colegios donde la falta de materiales educativos dificultó la enseñanza.

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A su vez, el 62% estudió en instituciones con problemas de infraestructura. Ese porcentaje fue superior al de 2022, cuando el 44% de los estudiantes acudía a centros con ese tipo de deficiencias.

Los alumnos colombianos utilizaron dispositivos digitales para actividades de aprendizaje durante un promedio de 1,6 horas al día. La cifra quedó cerca de la media de la Ocde, de 1,7 horas diarias.

A su vez, el 62% estudió en instituciones con problemas de infraestructura. Ese porcentaje fue superior al de 2022 - crédito Icfes

El informe recogió que el 36% de los estudiantes afirmó que sus compañeros se distraían con frecuencia por el uso de dispositivos digitales durante las clases. El promedio entre los países de la Ocde fue de 28%.

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En los colegios donde se prohíbe el uso de celulares, los alumnos tuvieron 33% menos probabilidades de informar distracciones vinculadas a esos dispositivos, de acuerdo con el estudio.

Colombia registró resultados dispares en las pruebas Pisa 2025, que midieron las competencias de estudiantes de 15 años en Matemáticas, Lectura y Ciencias. El indicador más desfavorable apareció en Matemáticas: el 71% no llegó al nivel básico de desempeño, según el informe ¿Cómo le fue a América Latina en Pisa 2025?, de Argentinos por la Educación, elaborado con datos de la Ocde.

Ese grupo reunió al 40% de alumnos ubicados por debajo del nivel 1a y al 31% que alcanzó ese escalón. El 29% restante llegó a los niveles 2, 3 y 4. No hubo representación de estudiantes colombianos en el nivel 5 o superior.

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El país obtuvo 381 puntos y ocupó el sexto lugar entre las naciones latinoamericanas incluidas. Superó el promedio regional, de 373 puntos, aunque quedó a 82 unidades de la media de la Ocde, fijada en 463. Frente a 2022, Colombia bajó dos puntos, de 383 a 381.