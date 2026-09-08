El colombiano Marino Hinestroza sí será titular con Vasco da Gama contra Santa Fe en El Campín: “Está trabajando mucho mejor que cuando llegué”

Marino Hinestroza se perdió el Mundial 2026 con la Selección Colombia por su mal rendimiento con Vasco da Gama - crédito Vasco da Gama

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Marino Hinestroza se perfila como titular del Vasco este martes ante Santa Fe por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en un partido condicionado por las bajas que obligan a Pedro Emanuel a rotar el equipo y que puede darle al colombiano su primera oportunidad desde el inicio en un cruce de máxima exigencia.

El encuentro se jugará a las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, y la revancha será el próximo martes 15 en São Januário de Río de Janeiro. El club brasileño viajó a Colombia con 25 jugadores y dejó fuera a varios titulares para administrar el desgaste de un plantel que compite en tres torneos al mismo tiempo.

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La delegación no cuenta con Carlos Cuesta, Andrés Gómez y Adson, preservados por decisión del cuerpo técnico. Tampoco estará Thiago Mendes, suspendido, y Colidio quedó al margen porque no está inscrito en la Sudamericana.

Vasco da Gama perdió 1-0 en el partido previo al duelo de Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

La ausencia de extremos habituales despeja el camino para que Marino ocupe la banda derecha del ataque. De acuerdo con la publicación, también Bruno Duarte tiene opciones de comenzar otra vez entre los once para sumar ritmo de juego tras su estreno en el clásico.

El técnico portugués explicó después de la derrota frente a Fluminense que el colombiano se ganó ese nuevo lugar por un cambio en su conducta diaria. “El trabajo que hice con Marino es tan simple como que crea en sí mismo y dé más de sí mismo. Si demuestra que es importante para el equipo, va a tener más oportunidades”, afirmó.

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Pedro Emanuel incluso sugirió que el atacante ya merecía más presencia de la que tuvo hasta ahora. “Está entrenando muy bien, está trabajando mucho mejor que cuando llegué, y única y simplemente porque sabe que, si lo hace, va a tener oportunidades”, dijo.

Marino Hinestroza tuvo un destacado partido ante Audax Italiano en la Copa Sudamericana - crédito Vasco da Gama

Pedro Emanuel insistió en que su criterio no pasa por repartir minutos de manera automática. “Muchas veces les digo que no doy oportunidades; ellos conquistan oportunidades, y las conquistan con su trabajo”, sostuvo el entrenador de Vasco. Otros de los jugadores que se habrían visto beneficiados por la llegada del entrenador son también recuperó el nivel de Paulo Henrique, Cuesta, Lucas Piton y Tchê Tchê, según Globo Esporte.

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La postura del entrenador sobre la competencia interna fue expuesta con otra frase directa: “Si no lo hace, no me interesan los nombres, la edad, el color; para mí es indiferente. Si es importante para el equipo, juega. Si no es importante para el equipo, no juega, ni siquiera va al partido”.

Si Marino finalmente entra desde el inicio, afrontará además un rival con el que nunca perdió. El atacante enfrentó a Santa Fe en seis ocasiones a lo largo de su carrera, con un balance de tres victorias, tres empates y un gol.

Esta es la razón por la que Vasco da Gama jugará con equipo alterno la ida ante Independiente Santa Fe

Vasco da Gama tiene encima la presión por los puestos del descenso en la Serie A de Brasil - crédito MAURO PIMENTEL / AFP

La planificación de Vasco no se limita al choque copero. Tras perder el sábado ante Fluminense por el Brasileirão, el equipo viajó el domingo, entrenó el lunes en la Sede Deportiva de Bogotá y regresará a Río el mismo día del partido, con llegada prevista para el miércoles.

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Esa programación también contempla la altitud de Bogotá, situada a cerca de 2.640 metros sobre el nivel del mar. El margen de recuperación será corto porque el conjunto de Pedro Emanuel volverá a jugar el sábado ante Grêmio, en Porto Alegre, por la liga brasileña.

El equipo llega al duelo continental después de eliminar a Olimpia con una goleada por 4 a 1 en el estadio Defensores del Chaco. En contraste, su campaña en el campeonato local arrastra presión: viene de caer en el clásico y ocupa el 17º lugar, a tres puntos de Mirassol, el primer equipo fuera de la zona de descenso.

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