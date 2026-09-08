Colombia

El colombiano Marino Hinestroza sí será titular con Vasco da Gama contra Santa Fe en El Campín: “Está trabajando mucho mejor que cuando llegué”

El extremo atacante nunca perdió ante el León en los partidos que jugó cuando estuvo en Colombia y le marcó en una ocasión

Marino Hinestroza
Marino Hinestroza se perdió el Mundial 2026 con la Selección Colombia por su mal rendimiento con Vasco da Gama - crédito Vasco da Gama
Guardar

Marino Hinestroza se perfila como titular del Vasco este martes ante Santa Fe por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en un partido condicionado por las bajas que obligan a Pedro Emanuel a rotar el equipo y que puede darle al colombiano su primera oportunidad desde el inicio en un cruce de máxima exigencia.

El encuentro se jugará a las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, y la revancha será el próximo martes 15 en São Januário de Río de Janeiro. El club brasileño viajó a Colombia con 25 jugadores y dejó fuera a varios titulares para administrar el desgaste de un plantel que compite en tres torneos al mismo tiempo.

PUBLICIDAD

La delegación no cuenta con Carlos Cuesta, Andrés Gómez y Adson, preservados por decisión del cuerpo técnico. Tampoco estará Thiago Mendes, suspendido, y Colidio quedó al margen porque no está inscrito en la Sudamericana.

Vasco da Gama perdió 1-0 en el partido previo al duelo de Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe - crédito Ricardo Moraes/REUTERS
Vasco da Gama perdió 1-0 en el partido previo al duelo de Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

La ausencia de extremos habituales despeja el camino para que Marino ocupe la banda derecha del ataque. De acuerdo con la publicación, también Bruno Duarte tiene opciones de comenzar otra vez entre los once para sumar ritmo de juego tras su estreno en el clásico.

El técnico portugués explicó después de la derrota frente a Fluminense que el colombiano se ganó ese nuevo lugar por un cambio en su conducta diaria. “El trabajo que hice con Marino es tan simple como que crea en sí mismo y dé más de sí mismo. Si demuestra que es importante para el equipo, va a tener más oportunidades”, afirmó.

PUBLICIDAD

Pedro Emanuel incluso sugirió que el atacante ya merecía más presencia de la que tuvo hasta ahora. “Está entrenando muy bien, está trabajando mucho mejor que cuando llegué, y única y simplemente porque sabe que, si lo hace, va a tener oportunidades”, dijo.

Marino Hinestroza
Marino Hinestroza tuvo un destacado partido ante Audax Italiano en la Copa Sudamericana - crédito Vasco da Gama

Pedro Emanuel insistió en que su criterio no pasa por repartir minutos de manera automática. “Muchas veces les digo que no doy oportunidades; ellos conquistan oportunidades, y las conquistan con su trabajo”, sostuvo el entrenador de Vasco. Otros de los jugadores que se habrían visto beneficiados por la llegada del entrenador son también recuperó el nivel de Paulo Henrique, Cuesta, Lucas Piton y Tchê Tchê, según Globo Esporte.

La postura del entrenador sobre la competencia interna fue expuesta con otra frase directa: “Si no lo hace, no me interesan los nombres, la edad, el color; para mí es indiferente. Si es importante para el equipo, juega. Si no es importante para el equipo, no juega, ni siquiera va al partido”.

Si Marino finalmente entra desde el inicio, afrontará además un rival con el que nunca perdió. El atacante enfrentó a Santa Fe en seis ocasiones a lo largo de su carrera, con un balance de tres victorias, tres empates y un gol.

Esta es la razón por la que Vasco da Gama jugará con equipo alterno la ida ante Independiente Santa Fe

Vasco da gama vs Barracas Central
Vasco da Gama tiene encima la presión por los puestos del descenso en la Serie A de Brasil - crédito MAURO PIMENTEL / AFP

La planificación de Vasco no se limita al choque copero. Tras perder el sábado ante Fluminense por el Brasileirão, el equipo viajó el domingo, entrenó el lunes en la Sede Deportiva de Bogotá y regresará a Río el mismo día del partido, con llegada prevista para el miércoles.

Esa programación también contempla la altitud de Bogotá, situada a cerca de 2.640 metros sobre el nivel del mar. El margen de recuperación será corto porque el conjunto de Pedro Emanuel volverá a jugar el sábado ante Grêmio, en Porto Alegre, por la liga brasileña.

El equipo llega al duelo continental después de eliminar a Olimpia con una goleada por 4 a 1 en el estadio Defensores del Chaco. En contraste, su campaña en el campeonato local arrastra presión: viene de caer en el clásico y ocupa el 17º lugar, a tres puntos de Mirassol, el primer equipo fuera de la zona de descenso.

Temas Relacionados

Marino HinestrozaVasco da GamaCopa SudamericanaSanta Fe vs. Vasco da GamaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Super Astro Luna hoy lunes 7 de septiembre: revisa el número y signo ganador

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Super Astro Luna hoy lunes 7 de septiembre: revisa el número y signo ganador

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

El “Cardenal” quiere dar el primer golpe en la “Gran Conquista” ante el cuadro de Río de Janeiro que tendrá un equipo mixto para jugar ante el cuadro bogotano

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Colombianos entre los más afectados por los arrestos de ICE durante el Gobierno Trump en Estados Unidos: la lista la encabezan los mexicanos

Las doce nacionalidades que más concentran las capturas efectuadas por agentes migratorios en Norteamérica son latinoamericanas

Colombianos entre los más afectados por los arrestos de ICE durante el Gobierno Trump en Estados Unidos: la lista la encabezan los mexicanos

El cantante colombiano Dekko confirmó la muerte de su hijo a los cuatro días de nacido: “No pude cargarte ni un segundo”

Mientras el artista lamentó no haber podido “cargarlo ni un segundo”, Natalia Angulo, su pareja, lo recordó como “nuestro milagro, nuestro guerrero” con una emotiva publicación en sus redes sociales

El cantante colombiano Dekko confirmó la muerte de su hijo a los cuatro días de nacido: “No pude cargarte ni un segundo”

Federico Gutiérrez no deberá retractarse por acusar a Daniel Quintero de ser el ‘jefe de la banda’: esta es la razón por la cual la tutela fue fallada a su favor

La jueza Annabel Mendoza Martínez concluyó que no se acreditó un perjuicio irremediable que justificara una intervención urgente

Federico Gutiérrez no deberá retractarse por acusar a Daniel Quintero de ser el ‘jefe de la banda’: esta es la razón por la cual la tutela fue fallada a su favor
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

El cantante colombiano Dekko confirmó la muerte de su hijo a los cuatro días de nacido: “No pude cargarte ni un segundo”

El cantante colombiano Dekko confirmó la muerte de su hijo a los cuatro días de nacido: “No pude cargarte ni un segundo”

Johanna Fadul reveló cuánto cobró por el personaje de Daniela en ‘Sin senos sí hay paraíso’: fueron más de 70 mil dólares

Sebastián Vega cerró su paso por ‘MasterChef Celebrity’ con una promesa: “No se acaba mi cocina”

Los años 80 volvieron con fuerza a Instagram: así es la nueva tendencia a la que ya se unieron Aida Victoria y otros influenciadores

Salomón Bustamante se cansó de las críticas y así respondió a los que le pidieron que saliera del closet: “Hoy quiero que sepan mi verdad”

Deportes

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

James Rodríguez podría jugar en un equipo de segunda división de Italia: esta es la historia del club Avellino

Atlético Nacional es el primer clasificado a cuartos de la Copa BetPlay 2026 tras golear 3-0 al Cali

Tres equipos del fútbol colombiano demandarán al América de Cali ante el TAS de la FIFA por el caso Yhorman Hurtado

Mariana Pajón será una de las cartas de Colombia en los Juegos Sudamericanos Rosario 2026, pero en un deporte distinto al ciclismo de BMX