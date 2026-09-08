Colombia

Choque múltiple en la autopista Norte en Bogotá afectó la movilidad: qué fue lo que pasó

El choque ocurrió en el tramo con calle 153, en sentido norte-sur, y las versiones preliminares apuntan a tres vehículos particulares involucrados, según el reporte de Bogotá Tránsito

El siniestro vial ocurrió en la Autopista Norte con calle 153, en la localidad de Suba, en sentido norte-sur - crédito Captura video
El siniestro vial ocurrió en la Autopista Norte con calle 153, en la localidad de Suba, en sentido norte-sur - crédito Captura video
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Un accidente múltiple en la Autopista Norte afectó dos carriles en la madrugada del martes 8 de septiembre, a la altura de la calle 153, en la localidad de Suba.

El primer reporte oficial se conoció a las 5.38 a. m. a través de los canales de Bogotá Tránsito. La información preliminar señaló que estuvieron involucrados tres vehículos particulares que circulaban en sentido norte-sur.

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“Siniestro vial en la localidad de Suba entre tres automóviles, sobre la Autopista Norte con Calle 153, sentido norte -sur. Se genera afectación en dos carriles de la Autopista Norte”, informó la Secretaría de Movilidad de Bogotá a través de sus canales oficiales.

El siniestro vial mantuvo restricciones de movilidad en ese tramo de la Autopista Norte y puede causar congestión en las vías cercanas, sobre todo para los conductores que se desplazan hacia el centro y el sur de Bogotá durante las primeras horas de la mañana.

Un accidente múltiple afectó dos carriles de la Autopista Norte en Bogotá este martes 8 de septiembre - crédito @BogotaTransito/X
Un accidente múltiple afectó dos carriles de la Autopista Norte en Bogotá este martes 8 de septiembre - crédito @BogotaTransito/X

Las autoridades adelantan las indagaciones para establecer las circunstancias de la colisión. Mientras se normaliza el paso, la recomendación para los conductores es reducir la velocidad al acercarse al punto del accidente, seguir las indicaciones de los agentes y considerar rutas alternativas.

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