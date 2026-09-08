Colombia

Pasta al vino tinto: una receta italiana para sorprender en la cena del Día de Amor y Amistad en Colombia

La receta permite añadir carne, pollo o lomo de cerdo, y también admite versiones vegetarianas con champiñones, portobellos, setas, berenjenas, pimientos asados o tomates secos

La salsa de vino tinto incorpora cebolleta, ajo, laurel, romero, orégano y pimentón dulce o picante - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La salsa de vino tinto incorpora cebolleta, ajo, laurel, romero, orégano y pimentón dulce o picante - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La pasta en vino tinto será una alternativa para la cena del Día del Amor y la Amistad, que en Colombia se celebrará el sábado 19 de septiembre de 2026. La preparación reúne pasta larga, caldo, hierbas, queso y una reducción de vino tinto que puede acompañarse con carne, hongos, pollo o vegetales.

La fecha corresponde al tercer sábado de septiembre, jornada en la que muchas parejas, familias y grupos de amigos suelen organizar encuentros alrededor de una comida. Una receta de pasta con salsa de vino permite preparar un plato de varios ingredientes en una sola cazuela y ajustar las porciones según el número de comensales.

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El blog culinario Conzazoni propone usar pasta Malfadine, aunque la receta puede hacerse con fettuccine, linguine, vermicelli o espaguetis. La clave está en cocinar la pasta en la mezcla de caldo, agua y vino hasta que el líquido se reduzca y cubra el producto.

La salsa combina cebolleta, ajo, laurel, romero, orégano y pimentón dulce o picante. El resultado se sirve con queso parmesano o grana padano recién rallado, además de orégano al gusto.

Espaguetis de color rojo oscuro con queso rallado, perejil y trozos de chile sobre un plato blanco decorado con relieve.
La receta permite añadir carne, pollo o lomo de cerdo, y también admite versiones vegetarianas con champiñones, portobellos, setas, berenjenas, pimientos asados o tomates secos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes para la pasta en vino tinto

Para preparar cuatro porciones de pasta con salsa de vino tinto se requieren los siguientes ingredientes:

  • 250 gramos de pasta Malfadine o cualquier pasta larga.
  • Una cebolleta.
  • Un diente de ajo.
  • Una hoja de laurel.
  • Una rama de romero.
  • Media cucharada de orégano.
  • Media cucharada de pimentón dulce o picante, según el gusto.
  • 200 mililitros de caldo.
  • 250 mililitros de vino tinto.
  • 250 mililitros de agua.
  • Dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
  • Sal al gusto.
  • Pimienta negra al gusto.
  • Queso parmesano o grana padano para servir.
  • Orégano adicional para terminar el plato.

Quienes quieran incluir una proteína pueden añadir cubos de carne previamente condimentados con sal y pimienta. La preparación también admite pollo en tiras o lomo de cerdo, de acuerdo con las variaciones sugeridas por Conzazoni.

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La pasta debe cocinarse entre ocho y 10 minutos en la mezcla de caldo, agua y vino tinto hasta que la salsa se reduzca y quede al dente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La pasta debe cocinarse entre ocho y 10 minutos en la mezcla de caldo, agua y vino tinto hasta que la salsa se reduzca y quede al dente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para una versión sin carne, los cubos pueden sustituirse por champiñones, portobellos, setas, berenjenas, pimientos asados o tomates secos. Estas alternativas conservan la salsa de vino tinto como base y permiten adaptar el plato a preferencias vegetarianas.

Preparación de la salsa y la pasta

  1. Picar finamente la cebolleta y el diente de ajo. Reservar ambos ingredientes antes de encender la estufa.
  2. Calentar el aceite de oliva en una cazuela amplia. Agregar la cebolleta, el ajo, una pizca de sal y la hoja de laurel.
  3. Cocinar a fuego medio hasta que la cebolleta y el ajo comiencen a verse transparentes. Este paso permite que la base aromática se integre antes de añadir los líquidos.
  4. Incorporar la rama de romero, el orégano y el pimentón. Mezclar durante unos segundos para distribuir las hierbas y las especias.
  5. Verter el caldo, el vino tinto y el agua. Revolver hasta integrar los ingredientes y llevar la preparación a ebullición.
  6. Añadir la pasta larga y una porción de pimienta negra. La pasta deberá quedar cubierta por la mezcla líquida para que absorba parte de los sabores mientras se cocina.
  7. Mantener la cocción a fuego medio entre ocho y 10 minutos. El tiempo puede variar según el tipo de pasta elegido y las instrucciones indicadas en el empaque.
  8. Remover con mayor frecuencia durante los últimos minutos. La intención es evitar que la pasta se adhiera al fondo de la cazuela mientras la salsa se concentra.
  9. Retirar la hoja de laurel y la rama de romero cuando la pasta esté al dente y el líquido tenga una consistencia reducida.
  10. Servir de inmediato con queso parmesano o grana padano recién rallado y orégano al gusto.
La preparación de la pasta en vino tinto para cuatro porciones requiere 250 gramos de pasta, 200 mililitros de caldo, 250 mililitros de vino tinto y 250 mililitros de agua - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La preparación de la pasta en vino tinto para cuatro porciones requiere 250 gramos de pasta, 200 mililitros de caldo, 250 mililitros de vino tinto y 250 mililitros de agua - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo incorporar carne y otros acompañamientos

Si se elige la versión con carne, los cubos deben sellarse primero en una sartén amplia con aceite de oliva. La carne se condimenta con sal y pimienta y se cocina hasta que se dore por fuera.

Después, se retira de la sartén y se reserva mientras se prepara la salsa. Una vez que el vino, el caldo y las hierbas hayan reducido, los cubos se incorporan de nuevo durante unos minutos para que se mezclen con la preparación.

En la receta de fettuccine con carne reseñada por Conzazoni, la pasta ya cocida se integra con la salsa y la proteína. Al final se añade jugo y ralladura de limón, queso parmesano y hojas de albahaca fresca.

El limón aporta un contraste cítrico frente a la concentración del vino tinto. La albahaca puede reemplazarse por perejil picado, mientras que el romero y el orégano pueden ajustarse según el nivel de intensidad que se busque en el plato.

Qué vino tinto elegir para la receta

Ilustración de acuarela muestra dos manos, dos copas de vino tinto, una botella sirviendo y tres velas encendidas sobre una mesa de madera.
La ilustración de acuarela muestra a dos personas en una mesa de madera sirviendo vino tinto en copas, mientras tres velas encendidas proporcionan luz en la escena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las preparaciones conocidas como espaguetis al vino requieren un tinto de cuerpo medio o completo. Entre las cepas habituales para este tipo de salsa están Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot y Carmenere.

El Chianti suele asociarse con las recetas italianas de espaguetis cocinados con vino tinto, especialmente en la Toscana. Para esta preparación, el vino elegido también definirá parte del aroma y el sabor final de la salsa.

Entre las etiquetas extranjeras frecuentes en almacenes de cadena y tiendas especializadas figuran Gato Negro, Casillero del Diablo y Trivento Malbec. La elección dependerá del perfil que se quiera dar al plato y de los ingredientes que acompañen la pasta.

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