Camilo Durán ya habría sido notificado de su convocatoria a la selección Colombia: el técnico del Celtic advirtió a Néstor Lorenzo

El colombiano marcó el segundo tanto de los escoceses, quienes golearon por 3-0 y tomaron una buena ventaja en la serie - crédito Espn

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Camilo Durán es un delantero colombiano nacido en Santa Marta que se destaca en el fútbol internacional desde la temporada pasada, cuando anotó 15 goles y dio seis asistencias con el Qarabag de Azerbaiyán. En el mercado de pases de verano de 2026 llegó al Celtic de Escocia, donde mantuvo su nivel: suma tres goles y tres asistencias en cinco partidos.

Un nivel que no habría pasado desapercibido para el cuerpo técnico de la selección Colombia, encabezado por Néstor Lorenzo. Según informó el periodista Felipe Sierra, Camilo Durán habría sido notificado de que integrará la próxima convocatoria de la Tricolor para los amistosos de las fechas FIFA de septiembre y octubre.

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La posible llegada de Durán se produce en medio de un recambio generacional que deberá atravesar la selección Colombia. La eliminación en el Mundial 2026, a manos de Suiza en los octavos de final, alimentó los pedidos de renovación entre los seguidores del equipo. Durán aparece como uno de los futbolistas con argumentos para sumarse a ese proceso.

Camilo Durán lleva cinco partidos jugados, tres goles y el mismo número de asistencias, desde su arribo al club escocés - crédito Russell Cheyne/Reuters

Martin O’Neill pidió administrar los minutos de Camilo Durán

El buen momento de Camilo Durán también recibió el respaldo de su entrenador en el Celtic, Martin O’Neill, quien elogió su adaptación y advirtió sobre la carga física que acumula desde su llegada al club.

Tras la victoria 2-1 frente a St. Mirren, partido en el que el colombiano no convirtió pero aportó una asistencia, el técnico norirlandés se refirió al despliegue del delantero. “Contra el St Mirren, debo admitir que hubo algunos momentos en los que me sorprendió un poco. Pensé que tal vez simplemente se veía cansado”, señaló.

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O’Neill remarcó que esa impresión cambió a partir de la respuesta del jugador durante el encuentro. El entrenador destacó tanto su capacidad para sostener la intensidad como la influencia que adquirió en ataque desde sus primeras presentaciones con la camiseta verde y blanca.

“Es un jugador magnífico”, afirmó el DT del Celtic, de acuerdo con declaraciones recogidas por la prensa colombiana. El comentario llegó después de una seguidilla de actuaciones que consolidaron al atacante como una de las piezas ofensivas del equipo escocés.

El entrenador también relacionó su rendimiento con el trabajo que realizó desde el inicio de su ciclo en Glasgow. “Eso no es ninguna sorpresa, dada la cantidad de trabajo que ha dedicado a este equipo desde que llegó al club”, explicó O’Neill.C

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El informe de Felipe Sierra, periodista colombiano, sobre la posible convocatoria de Camilo Durán a la selección - crédito @PSierraR/X

El colombiano fue figura en la pretemporada y en los partidos oficiales

Durán dejó señales de su potencial antes del inicio formal de la temporada. En la pretemporada del Celtic convirtió un gol ante Milan y mantuvo su protagonismo durante los compromisos de clasificación a los torneos europeos.

Su aporte no se limitó a las definiciones. El atacante, que puede actuar como extremo por izquierda o delantero centro, aportó movilidad, presión sobre los rivales y participación en la construcción de jugadas cerca del área. Esa versatilidad puede ser uno de los factores que lo acerquen a la selección Colombia, que busca alternativas en el frente ofensivo.

El reconocimiento como jugador del mes de agosto del Celtic también reforzó su perfil. En ese período disputó 212 minutos en tres partidos de liga, con dos goles y una asistencia. El premio reflejó la rápida adaptación del colombiano a las exigencias de la Scottish Premiership.

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La eventual convocatoria abre un escenario que O’Neill abordó con cautela. El técnico afirmó que el club debe cuidar al atacante por la cantidad de encuentros que afrontó desde la pretemporada. “Jugó un par de partidos en la pretemporada y ahora se ha consolidado, así que es un talento excepcional. No hay duda al respecto. Simplemente hay que tener cuidado con él”, manifestó.

Cómo se había conocido en días anteriores por versiones de la prensa, en el segundo ciclo de Néstor Lorenzo, la Tricolor jugará ante México, Paraguay y Perú-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Partidos de Colombia en septiembre y octubre de 2026

La selección de Colombia disputará tres amistosos internacionales entre septiembre y octubre de 2026.

El sábado 26 de septiembre enfrentará a México , en un encuentro cuya hora aún aparece como pendiente de confirmación.

Luego, el viernes 2 de octubre, Colombia jugará ante Paraguay a las 19:00.

El martes 6 de octubre, la selección colombiana se medirá con Perú a las 18:45.

Los tres compromisos corresponden a amistosos internacionales.