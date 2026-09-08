Colombia

Colegio Médico alerta por centros irregulares de cirugía estética y pide verificar credenciales

El gremio pidió reforzar controles y recomendó revisar la habilitación de clínicas, consultorios y profesionales antes de cualquier procedimiento

Quirófano moderno con mesa de operaciones cubierta de azul, instrumental quirúrgico, lámparas de techo y varios equipos médicos con pantallas.
Cirugías plásticas - El gremio pidió reforzar controles y recomendó revisar la habilitación de clínicas, consultorios y profesionales antes de cualquier procedimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Colegio Médico Colombiano lanzó una alerta por el aumento de establecimientos que estarían realizando cirugías y procedimientos estéticos sin habilitaciones legales ni condiciones mínimas de seguridad. El gremio pidió reforzar los controles y llamó a los pacientes a verificar, antes de pagar o someterse a una intervención, tanto las credenciales del profesional como la autorización del lugar donde se prestará el servicio.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la advertencia se conoce en medio de varios casos registrados durante 2026 que han generado preocupación por la seguridad de los pacientes. Algunas investigaciones involucran a personas señaladas de realizar procedimientos estéticos de manera irregular y, en ciertos casos, con desenlaces fatales para pacientes.

PUBLICIDAD

Para el Colegio Médico, el crecimiento de estos establecimientos exige una respuesta más estricta de las autoridades sanitarias. La organización insistió en que no basta con que un sitio tenga apariencia de clínica o consultorio, pues debe contar con habilitación para prestar el servicio específico que ofrece.

El especialista pide desconfiar de ofertas que no detallan insumos ni condiciones - crédito Luis Devoz / Suministrada a Infobae Colombia
Cirugías plásticas - El gremio pidió reforzar controles y recomendó revisar la habilitación de clínicas, consultorios y profesionales antes de cualquier procedimiento - crédito Luis Devoz / Suministrada a Infobae Colombia

Señales para desconfiar de un centro

El gremio recomendó a los ciudadanos verificar primero al profesional que realizará el procedimiento. Esto implica comprobar que tenga los títulos, credenciales y formación correspondientes para llevar a cabo la intervención ofrecida. La advertencia cobra relevancia porque uno de los riesgos señalados es que personas sin la preparación necesaria se presenten como especialistas o realicen procedimientos para los que no están autorizadas.

PUBLICIDAD

Otro punto clave es revisar que la institución esté habilitada. Según el Colegio Médico Colombiano, los pacientes no deben confiarse únicamente por la apariencia del establecimiento, por su publicidad o por imágenes difundidas en redes sociales. La habilitación debe corresponder al tipo de procedimiento que se va a practicar y a las condiciones necesarias para atender eventuales complicaciones.

El gremio también pidió desconfiar de precios demasiado bajos. Una oferta muy por debajo del valor habitual puede ser una señal de alerta, especialmente si no hay información clara sobre quién hará el procedimiento, en qué lugar se realizará, qué insumos se utilizarán o qué respaldo médico tendrá el paciente durante y después de la intervención.

Además, recomendó evitar establecimientos improvisados. Las cirugías requieren infraestructura adecuada, equipos, condiciones de bioseguridad y personal capacitado para responder ante cualquier emergencia. Por eso, realizarse procedimientos en lugares no habilitados puede aumentar los riesgos para la salud.

Es indispensable exigir información clara sobre equipo, protocolos y seguimiento clínico - crédito Luis Devoz / Suministrada a Infobae Colombia
Cirugías plásticas - El gremio pidió reforzar controles y recomendó revisar la habilitación de clínicas, consultorios y profesionales antes de cualquier procedimiento - crédito Luis Devoz / Suministrada a Infobae Colombia

Seguridad por encima del precio

El Colegio Médico Colombiano insistió en que la seguridad del paciente debe estar por encima del costo del procedimiento. El llamado está dirigido especialmente a quienes buscan intervenciones estéticas atraídos por promociones, paquetes o anuncios en redes sociales, sin verificar previamente la idoneidad del profesional ni las condiciones del establecimiento.

La organización señaló que las cirugías y procedimientos estéticos no pueden tratarse como servicios informales. Aunque muchas intervenciones se promocionan como rápidas o de bajo riesgo, requieren evaluación médica, instalaciones adecuadas y protocolos de seguridad para reducir complicaciones.

El gremio también pidió fortalecer la vigilancia sobre los establecimientos que ofrecen estos servicios sin cumplir los requisitos legales. La preocupación es que la expansión de sitios irregulares pueda exponer a más pacientes a procedimientos inseguros, sin garantías sanitarias ni capacidad real de respuesta ante emergencias.

Las recomendaciones apuntan a que cada paciente haga una revisión previa antes de tomar una decisión. Entre los pasos básicos están confirmar la identidad y formación del profesional, verificar la habilitación del centro, pedir información clara sobre el procedimiento y evitar cualquier lugar que presione pagos rápidos o prometa resultados sin explicar riesgos.

La alerta del Colegio Médico se suma a los llamados para que las autoridades intensifiquen los controles y para que los ciudadanos no se dejen llevar únicamente por el precio o la publicidad. En procedimientos estéticos, advirtió el gremio, la prevención empieza antes de entrar al quirófano o al consultorio.

Con este mensaje, el Colegio Médico Colombiano busca reducir el riesgo de que más personas sean atendidas en sitios clandestinos o por personal no capacitado. La recomendación central es clara: verificar credenciales, confirmar la habilitación del establecimiento y desconfiar de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser seguras.

Temas Relacionados

cirugía estéticaColegio Médico Colombianocentros irregularesseguridad del pacienteColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali, en vivo: lo sigue ganando Nacional y elimina al Calo en los octavos de final en la Copa BetPlay 2026

El partido se desarrolla en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, y es una serie a compromiso único, es decir que el que pierda quedará eliminado del torneo

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali, en vivo: lo sigue ganando Nacional y elimina al Calo en los octavos de final en la Copa BetPlay 2026

Procuraduría cuestiona 1.053 contratos de la Cancillería firmados antes de las restricciones de la Ley de Garantías

El Ministerio Público advirtió posibles deficiencias en la planeación y supervisión de la contratación externa, y pidió a la entidad justificar la necesidad de recurrir a personal por prestación de servicios en lugar de cubrir determinadas funciones con su planta permanente

Procuraduría cuestiona 1.053 contratos de la Cancillería firmados antes de las restricciones de la Ley de Garantías

“La queremos presa”: en redes sociales compararon a Susana Muhamad con Epa Colombia tras las protestas y los actos de vandalismo contra el Icbf en Bogotá

La exministra de Ambiente quedó en el centro de una polémica por los grafitis realizados en la sede de Bienestar Familiar, mientras ella defendió la manifestación como un acto pacífico

“La queremos presa”: en redes sociales compararon a Susana Muhamad con Epa Colombia tras las protestas y los actos de vandalismo contra el Icbf en Bogotá

Pasta al vino tinto: una receta italiana para sorprender en la cena del Día de Amor y Amistad en Colombia

La receta permite añadir carne, pollo o lomo de cerdo, y también admite versiones vegetarianas con champiñones, portobellos, setas, berenjenas, pimientos asados o tomates secos

Pasta al vino tinto: una receta italiana para sorprender en la cena del Día de Amor y Amistad en Colombia

Casi 15.000 capturas y 23 cabecillas neutralizados durante el primer mes del gobierno de Abelardo de la Espriella

El Ministerio de Defensa señaló que los operativos aéreos y terrestres apuntaron a redes del ELN y disidencias de las Farc, con 460 granadas para drones incautadas, 1,5 toneladas de explosivos y 29.000 municiones decomisadas

Casi 15.000 capturas y 23 cabecillas neutralizados durante el primer mes del gobierno de Abelardo de la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Los años 80 volvieron con fuerza a Instagram: así es la nueva tendencia a la que ya se unieron Aida Victoria y otros influenciadores

Los años 80 volvieron con fuerza a Instagram: así es la nueva tendencia a la que ya se unieron Aida Victoria y otros influenciadores

Salomón Bustamante se cansó de las críticas y así respondió a los que le pidieron que saliera del closet: “Hoy quiero que sepan mi verdad”

Pautips sufrió una quemadura en el rostro durante un reto en ‘MasterChef Celebrity’: se pronunció en sus redes sociales sobre el accidente

Luisa Castro habló del ‘hate’ que recibe por su noviazgo con Westcol: “No es fácil para cualquier pareja”

Jorge Barón reveló cuáles son las mejores canciones para “prender la farra”: desde reguetón hasta rock en español

Deportes

Atlético Nacional es el primer clasificado a cuartos de la Copa BetPlay 2026 tras golear 3-0 al Cali

Atlético Nacional es el primer clasificado a cuartos de la Copa BetPlay 2026 tras golear 3-0 al Cali

Tres equipos del fútbol colombiano demandarán al América de Cali ante el TAS de la FIFA por el caso Yhorman Hurtado

Mariana Pajón será una de las cartas de Colombia en los Juegos Sudamericanos Rosario 2026, pero en un deporte distinto al ciclismo de BMX

Once Caldas donará cerca de $550 millones para la reconstrucción de Manizales, después del terremoto que sacudió a Colombia

Camilo Durán ya habría sido notificado de su convocatoria a la selección Colombia: el técnico del Celtic advirtió a Néstor Lorenzo