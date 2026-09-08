Colegio Médico alerta por centros irregulares de cirugía estética y pide verificar credenciales

Cirugías plásticas - El gremio pidió reforzar controles y recomendó revisar la habilitación de clínicas, consultorios y profesionales antes de cualquier procedimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Colegio Médico Colombiano lanzó una alerta por el aumento de establecimientos que estarían realizando cirugías y procedimientos estéticos sin habilitaciones legales ni condiciones mínimas de seguridad. El gremio pidió reforzar los controles y llamó a los pacientes a verificar, antes de pagar o someterse a una intervención, tanto las credenciales del profesional como la autorización del lugar donde se prestará el servicio.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la advertencia se conoce en medio de varios casos registrados durante 2026 que han generado preocupación por la seguridad de los pacientes. Algunas investigaciones involucran a personas señaladas de realizar procedimientos estéticos de manera irregular y, en ciertos casos, con desenlaces fatales para pacientes.

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Para el Colegio Médico, el crecimiento de estos establecimientos exige una respuesta más estricta de las autoridades sanitarias. La organización insistió en que no basta con que un sitio tenga apariencia de clínica o consultorio, pues debe contar con habilitación para prestar el servicio específico que ofrece.

Cirugías plásticas - El gremio pidió reforzar controles y recomendó revisar la habilitación de clínicas, consultorios y profesionales antes de cualquier procedimiento - crédito Luis Devoz / Suministrada a Infobae Colombia

Señales para desconfiar de un centro

El gremio recomendó a los ciudadanos verificar primero al profesional que realizará el procedimiento. Esto implica comprobar que tenga los títulos, credenciales y formación correspondientes para llevar a cabo la intervención ofrecida. La advertencia cobra relevancia porque uno de los riesgos señalados es que personas sin la preparación necesaria se presenten como especialistas o realicen procedimientos para los que no están autorizadas.

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Otro punto clave es revisar que la institución esté habilitada. Según el Colegio Médico Colombiano, los pacientes no deben confiarse únicamente por la apariencia del establecimiento, por su publicidad o por imágenes difundidas en redes sociales. La habilitación debe corresponder al tipo de procedimiento que se va a practicar y a las condiciones necesarias para atender eventuales complicaciones.

El gremio también pidió desconfiar de precios demasiado bajos. Una oferta muy por debajo del valor habitual puede ser una señal de alerta, especialmente si no hay información clara sobre quién hará el procedimiento, en qué lugar se realizará, qué insumos se utilizarán o qué respaldo médico tendrá el paciente durante y después de la intervención.

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Además, recomendó evitar establecimientos improvisados. Las cirugías requieren infraestructura adecuada, equipos, condiciones de bioseguridad y personal capacitado para responder ante cualquier emergencia. Por eso, realizarse procedimientos en lugares no habilitados puede aumentar los riesgos para la salud.

Cirugías plásticas - El gremio pidió reforzar controles y recomendó revisar la habilitación de clínicas, consultorios y profesionales antes de cualquier procedimiento - crédito Luis Devoz / Suministrada a Infobae Colombia

Seguridad por encima del precio

El Colegio Médico Colombiano insistió en que la seguridad del paciente debe estar por encima del costo del procedimiento. El llamado está dirigido especialmente a quienes buscan intervenciones estéticas atraídos por promociones, paquetes o anuncios en redes sociales, sin verificar previamente la idoneidad del profesional ni las condiciones del establecimiento.

La organización señaló que las cirugías y procedimientos estéticos no pueden tratarse como servicios informales. Aunque muchas intervenciones se promocionan como rápidas o de bajo riesgo, requieren evaluación médica, instalaciones adecuadas y protocolos de seguridad para reducir complicaciones.

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El gremio también pidió fortalecer la vigilancia sobre los establecimientos que ofrecen estos servicios sin cumplir los requisitos legales. La preocupación es que la expansión de sitios irregulares pueda exponer a más pacientes a procedimientos inseguros, sin garantías sanitarias ni capacidad real de respuesta ante emergencias.

Las recomendaciones apuntan a que cada paciente haga una revisión previa antes de tomar una decisión. Entre los pasos básicos están confirmar la identidad y formación del profesional, verificar la habilitación del centro, pedir información clara sobre el procedimiento y evitar cualquier lugar que presione pagos rápidos o prometa resultados sin explicar riesgos.

La alerta del Colegio Médico se suma a los llamados para que las autoridades intensifiquen los controles y para que los ciudadanos no se dejen llevar únicamente por el precio o la publicidad. En procedimientos estéticos, advirtió el gremio, la prevención empieza antes de entrar al quirófano o al consultorio.

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Con este mensaje, el Colegio Médico Colombiano busca reducir el riesgo de que más personas sean atendidas en sitios clandestinos o por personal no capacitado. La recomendación central es clara: verificar credenciales, confirmar la habilitación del establecimiento y desconfiar de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser seguras.