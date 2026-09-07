Colombia

Luisa Castro habló del ‘hate’ que recibe por su noviazgo con Westcol: “No es fácil para cualquier pareja”

La modelo y creadora de contenido respondió en una dinámica de preguntas cómo maneja junto al ‘streamer’ los comentarios negativos en redes, y reveló que llegaron a cuestionarse la continuidad de su relación

La creadora de contenido comparó su relación con "una montaña rusa" de picos y caídas, y explicó cómo ella y el streamer paisa han sobrellevado los chismes - crédito @rechismes/IG

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Luisa Castro respondió durante una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales sobre cómo enfrenta, junto a Westcol, las críticas que reciben como pareja.

La modelo y creadora de contenido admitió que la exposición pública los ha llevado a sostener conversaciones incómodas sobre la continuidad del vínculo.

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El noviazgo con el streamer antioqueño, cuyo nombre real es Luis Fernando Villa Álvarez, se hizo oficial a finales de enero a través de una publicación en Instagram, tras meses de rumores y apariciones conjuntas en eventos como el concierto de Blessd en Pereira.

Castro comparó la relación con una montaña rusa de picos y caídas

Un seguidor le preguntó a Castro cómo lleva los comentarios negativos hacia su relación. Ella respondió que la pareja logró adaptarse a la exposición mediática: “Gracias a Dios hemos podido manejar y pilotear todas las situaciones”.

Selección Colombia - Ciudad de México
Westcol está listo en México junto a Luisa Castro para ver a la Selección Colombia - crédito @luisacastro/IG

La influencer añadió: “Nos hemos podido subir en la montaña rusa y llevar los picos y las caídas”. Este párrafo resume el fondo del asunto: Luisa Castro reconoció públicamente que la magnitud de la atención mediática sobre su relación con Westcol generó chismes y ataques que, según ella, otra pareja menos consolidada no habría podido sobrellevar, al punto de haber terminado el vínculo.

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Castro fue explícita sobre el riesgo que corrió la relación en medio de la presión de las redes. “Yo sé que ya habría sido demasiado difícil y complicada de llevar, ya hubieran de pronto hasta terminado”, afirmó sobre parejas sin la misma fortaleza.

La creadora de contenido admitió conversaciones incómodas sobre seguir juntos

Castro relató que la comunicación fue la herramienta que sostuvo el vínculo frente a las situaciones y los chismes generados en redes. “Hemos tenido mucha paciencia, hasta incluso cuando nos hemos de pronto cuestionado”, explicó la modelo.

La pareja llegó a plantearse directamente la continuidad del noviazgo. Castro detalló el tipo de diálogo que mantuvieron: “¿Será que sí tenemos que estar juntos? ¿Será que sí vamos a poder sobrellevar estas cosas? ¿Será que eso se va a calmar?”.

Westcol y Luisa Castro enfrentan una noche digna de telenovela por culpa de un bloqueo en X - crédito @westcol/IG
Westcol y Luisa Castro enfrentan una noche digna de telenovela por culpa de un bloqueo en X - crédito @westcol/IG

Sobre el tono de esos intercambios, la creadora de contenido precisó que se dieron “con mucha madurez”. Ese detalle contrasta con la exposición pública que ambos han tenido desde que oficializaron el romance.

Este episodio no es el único en el que Castro ha debido salir a responder por el estado de su relación. Días atrás, ante rumores de ruptura impulsados por declaraciones de la creadora de contenido Yina Calderón, la modelo ya había planteado en redes que si la separación llegaba a ocurrir, sería porque así lo dispusiera “Dios”, en una lógica similar a la que repitió en esta dinámica de preguntas.

Castro proyectó continuidad pese a la presión mediática

La modelo cerró su respuesta con una definición sobre su propio compromiso con la relación, independientemente del desenlace futuro. “Yo siento que yo voy a darla toda, voy a ser la mejor hasta que Dios me permita estar y hasta que Dios lo quiera”, sostuvo.

Castro planteó que su actitud no cambiará aunque la relación no perdure. “Si el día de mañana no, pues voy a dejar lo mejor de mí siempre”, señaló ante la pregunta sobre las críticas.

Westcol publicó fotos junto a Luisa Castro - crédito @westcol/IG
Westcol publicó fotos junto a Luisa Castro - crédito @westcol/IG

La creadora de contenido evaluó de manera positiva el momento actual de la pareja. “Siento que bien, vamos bien, hemos estado fuertes y siento que se puede, se puede sobrellevar”, afirmó.

Su respuesta cerró con un deseo dirigido a la conversación pública que rodea al noviazgo desde su oficialización, hace más de medio año. “Dios quiera que todo también se calme”, concluyó Castro.

La dinámica se suma a una serie de episodios en los que la pareja ha debido responder públicamente a versiones sobre su vínculo, entre ellas la polémica reciente con la presentadora Yaya Muñoz por la organización del evento de boxeo Stream Fighters, impulsado por Westcol.

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