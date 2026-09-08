Colombia

Casi 15.000 capturas y 23 cabecillas neutralizados durante el primer mes del gobierno de Abelardo de la Espriella

El Ministerio de Defensa señaló que los operativos aéreos y terrestres apuntaron a redes del ELN y disidencias de las Farc, con 460 granadas para drones incautadas, 1,5 toneladas de explosivos y 29.000 municiones decomisadas

Abelardo de la Espriella confirmó el traslado de 39 presos que estaban en Barranquilla a las cárceles de máxima seguridad del país-crédito Lina Gasca/Colprensa
El Ministerio de Defensa de Colombia informó 14.914 capturas, 23 cabecillas neutralizados y 49,3 toneladas de estupefacientes incautadas en los primeros 30 días del gobierno de Abelardo de la Espriella -crédito Lina Gasca/Colprensa
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El Ministerio de Defensa de Colombia informó que la fuerza pública realizó 14.914 capturas en los primeros 30 días del gobierno de Abelardo de la Espriella, período en el que también reportó la neutralización de 23 cabecillas, la incautación de 49,3 toneladas de estupefacientes y la erradicación de 1.320 hectáreas de cultivos ilícitos.

El consolidado fue divulgado el 7 de septiembre por la cartera de Defensa, que presentó las cifras como parte de la estrategia de seguridad aplicada desde la posesión del De la Espriella, el 7 de agosto. La entidad sostuvo que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional reforzaron operaciones contra organizaciones armadas y redes dedicadas al narcotráfico y otros delitos.

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Según el boletín oficial, el Gobierno autorizó además 52 solicitudes de extradición durante el primer mes de la administración. El Ministerio vinculó esa decisión con la política de presión contra estructuras criminales y con la orden presidencial de impedir que los delincuentes encuentren zonas seguras dentro del territorio nacional.

Es de recordar que en su discurso de posesión, De la Espriella afirmó que no permitiría espacios del país en los que los grupos ilegales pudieran operar sin respuesta estatal. El reporte de Defensa situó los resultados operacionales de las últimas semanas como una primera medición de esa directriz.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó 52 solicitudes de extradición como parte de su estrategia de seguridad contra organizaciones criminales - crédito Ministerio de Defensa
El Gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó 52 solicitudes de extradición como parte de su estrategia de seguridad contra organizaciones criminales - crédito Ministerio de Defensa

El Ministerio reportó armas, explosivos y campamentos destruidos en Catatumbo y Guaviare

El informe indicó que las operaciones aéreas y terrestres se concentraron en áreas como el Catatumbo y la selva del Guaviare, donde actúan el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

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En esas acciones, la fuerza pública informó la muerte de alias Tigre, al que identificó como cabecilla de la estructura Carolina Ramírez. También comunicó la captura de siete integrantes de grupos armados y la recuperación de dos menores de edad que, según la información oficial, estaban en poder de esas organizaciones.

El Ministerio señaló que las tropas destruyeron dos búnkeres y cinco campamentos. Entre el material decomisado figuran 460 granadas destinadas al uso con drones, 1,5 toneladas de explosivos, 19 fusiles, siete ametralladoras, 184 minas antipersona y 29.000 municiones de varios calibres.

La utilización de aeronaves de superioridad aérea fue uno de los componentes destacados por la cartera de Defensa. El comunicado sostuvo que este tipo de operaciones permitió atacar infraestructuras y depósitos de material bélico de los grupos ilegales en zonas de difícil acceso.

La fuerza pública destruyó búnkeres y campamentos, y decomisó granadas para drones, explosivos, fusiles, ametralladoras, minas antipersona y municiones - crédito Ministerio de Defensa
La fuerza pública destruyó búnkeres y campamentos, y decomisó granadas para drones, explosivos, fusiles, ametralladoras, minas antipersona y municiones - crédito Ministerio de Defensa

Tres cabecillas murieron en operaciones en La Guajira, Valle del Cauca y Antioquia

El Ministerio atribuyó otros golpes contra estructuras criminales a intervenciones en La Guajira, Valle del Cauca y Antioquia. En esos departamentos, según el boletín, murieron alias Bendito Menor, alias Max Max y alias Momo.

Las autoridades identificaron a “Bendito Menor” como integrante de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra; a “Max Max” como miembro de la estructura Jaime Martínez, y a “Momo” como integrante del Clan del Golfo.

En total, el consolidado de los primeros 30 días incluyó 1.485 armas de fuego decomisadas y la erradicación de 1.320 hectáreas de cultivos ilícitos. El Ministerio presentó esas cifras dentro de la ofensiva contra las economías ilegales que financian a las organizaciones armadas y bandas criminales.

La institución también sostuvo que los resultados obedecen al respaldo político de la Presidencia y a una estrategia orientada a recuperar el control territorial. El documento denominó esa etapa como una política de “regeneración nacional”, una expresión utilizada por el Gobierno en su comunicación oficial.

Junto con alias Bendito Menor fueron abatidas otras tres personas, entre ellas, su pareja - crédito Dijín
Defensa informó que en La Guajira, Valle del Cauca y Antioquia murieron alias Bendito Menor, alias Max Max y alias Momo en operaciones contra estructuras criminales - crédito Dijín

Defensa reportó caídas en homicidios, secuestros, extorsiones y hurtos

El boletín incluyó indicadores sobre delitos de alto impacto entre el 7 de agosto y el 3 de septiembre de 2026. De acuerdo con el Ministerio, los homicidios bajaron 0,4% y las lesiones personales descendieron 3%, frente al mismo lapso de 2022.

La comparación oficial también registró una reducción en las masacres. El número de casos pasó de 14 en 2022 a seis en 2026, lo que equivale a una caída de 57%, según la cartera. El número de víctimas de estos hechos disminuyó 65%, añadió el reporte.

En los delitos contra el patrimonio, el Ministerio informó que el hurto a personas cayó 49%, el hurto a comercios se redujo 80% y el hurto a residencias descendió 56%. Las cifras fueron presentadas como parte de un descenso general de los delitos que afectan la seguridad cotidiana.

El comunicado indicó además una reducción de 25% en los secuestros y de 46% en las denuncias por extorsión. Sobre la trata de personas, el Ministerio señaló que los casos pasaron de 54 a ocho durante el período analizado.

La cartera relacionó la caída de la extorsión con el traslado de reclusos en distintas cárceles del país, una medida que, según el Gobierno, busca limitar la capacidad de los internos para coordinar delitos desde los centros penitenciarios.

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