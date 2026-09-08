Colombia

“La queremos presa”: en redes sociales compararon a Susana Muhamad con Epa Colombia tras las protestas y los actos de vandalismo contra el Icbf en Bogotá

La exministra de Ambiente quedó en el centro de una polémica por los grafitis realizados en la sede de Bienestar Familiar, mientras ella defendió la manifestación como un acto pacífico

La exministra Susana Muhamad aclaró su participación en la manifestación frente al Icbf, respondiendo a los señalamientos de los medios sobre vandalismo - crédito @susanamuhamad/X

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Una ola de comparaciones e indignación se desató en las redes sociales en contra de la exministra de Ambiente Susana Muhamad tras difundirse imágenes de su participación en una manifestación frente a la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el 6 de septiembre. en Bogotá.

Decenas de usuarios en plataformas digitales compararon su presencia en la jornada con el caso judicial de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, al cuestionar que se promuevan o acompañen movilizaciones que terminan con afectaciones a la infraestructura de las entidades del Estado.

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El motivo de las comparaciones responde al antecedente de la creadora de contenido, que fue condenada y enviada a prisión por los delitos de daño en bien ajeno e instigación a delinquir, luego de registrarse destruyendo una estación del sistema de transporte masivo TransMilenio durante las protestas de 2019.

Epa Colombia explicó cuáles siguen siendo las consecuencias por haber dañado estación de TransMilenio en protestas
Epa Colombia fue condenada por daños a la infraestructura de TransMilenio durante las protestas de 2019 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En el caso de la exfuncionaria, sectores de la opinión pública señalan que debe investigarse si existió una incitación a realizar los grafitis y daños pintados sobre la fachada, paredes y puertas de la sede del Bienestar Familiar durante la denominada ‘Marcha las niñas resisten’.

Las críticas publicadas por los cibernautas apuntan directamente a la necesidad de aplicar la ley sin distingo de cargos públicos o filiaciones políticas.

Epa Colombia está presa por destruir un bien público. Pero existen registros de que Susana Muhamad promovió y convocó la movilización que terminó con daños en la sede del ICBF, la pregunta es directa: ¿la justicia también tocará a quien promovió estos hechos? La ley no puede tener doble rasero. La queremos presa”, publicó una usuaria en la red social X para exigir la intervención de las autoridades judiciales.

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Los críticos de la exfuncionaria plantean que debería determinarse si tuvo alguna participación en la convocatoria o promoción de los daños registrados en la sede del Icbf - crédito @PilarEscobarBX/X
Los críticos de la exfuncionaria plantean que debería determinarse si tuvo alguna participación en la convocatoria o promoción de los daños registrados en la sede del Icbf - crédito @PilarEscobarBX/X

Susana Muhamad defendió el derecho a la protesta

Ante el aumento de los cuestionamientos y la tendencia generada en el entorno digital, Susana Muhamad publicó un mensaje para responder a las acusaciones de sus detractores.

La exministra del gobierno de Gustavo Petro confirmó que sí estuvo presente en el lugar luciendo prendas con la simbología feminista, pero rechazó de manera categórica que haya organizado los actos o que las intervenciones en las paredes constituyan un delito.

“Yo sí estuve ayer acompañando a las niñas, a los niños y a la juventud en la protesta pacífica. Los niños y niñas en el país tienen derecho constitucional a la protesta. Segundo, cuando dicen que yo estuve detrás, le quitan el poder a la convocatoria que los colectivos y colectivas hicieron autónomamente en su libertad de derechos constitucionales”, dijo la ex alta funcionaria.

Muhamad añadió que: “Y tratan de decir y politizar un hecho que solo le corresponde a la libre expresión de ellos y que yo estaba acompañando”.

- crédito @susana.muhamad/Instagram - Redes sociales
La exministra de Ambiente fue comparada con Epa Colombia por su presencia en una manifestación realizada frente a la sede del Icbf - crédito @susana.muhamad/Instagram - Redes sociales

En su video compartido en redes sociales, la exfuncionaria explicó que el motivo central del plantón ciudadano radica en la inconformidad con la directora del instituto, María Carolina Restrepo, por retirar el uso explícito de la palabra “niñas” en el lenguaje institucional de la entidad. Muhamad sostuvo que dicha decisión resta visibilidad a las problemáticas de género que afectan a la infancia femenina en el país.

“Aquí lo importante es por qué niños y niñas salen a protestar frente al instituto que tiene el deber legal de protegerlos. Porque la directora ha decidido quitar la palabra niña”, dijo la exministra.

Y agregó: “Y como nos lo contaron ayer, para ellas esto es una violación de sus derechos, porque las violencias que se ejercen contra las niñas son diferenciadas, porque las niñas son un sujeto social de obligatoria protección del Icbf y las están tratando de borrar. Y no hubo vandalismo”

Susana Muhamad sostuvo que los grafitis realizados en la sede fueron una forma de expresar la inconformidad de las manifestantes - crédito Carlos Ortega/EFE
Susana Muhamad sostuvo que los grafitis realizados en la sede fueron una forma de expresar la inconformidad de las manifestantes - crédito Carlos Ortega/EFE

Asimismo, al referirse al estado en que quedaron las instalaciones físicas tras la jornada de protesta, Muhamad justificó las marcas dejadas por las participantes como una muestra de disconformidad protegida por la ley.

“Mientras la violencia de la directora, que debe proteger la niñez con el uso del lenguaje, se ejerce sobre ellas, las niñas salen a indignarse y responden en su libertad de expresión pintando unos grafitis en la sede. Eso no es vandalismo, eso es el derecho constitucional a la protesta pacífica y al discurso que tienen como ciudadanos y ciudadanas de este país”.

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