Once Caldas donará cerca de $550 millones para la reconstrucción de Manizales, después del terremoto que sacudió a Colombia

El pasado 10 de agosto un terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia y una de las ciudades más afectadas fue Manizales, donde juega Once Caldas - crédito AF

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Once Caldas, a través de su fundación, y Jaime Pineda, dueño del club, destinarán cerca de $550 millones para atender dos de los daños que dejó el terremoto que afectó a Colombia el 10 de agosto. El sismo, de magnitud 7,4, se registró a las 7:34 a. m., tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y causó afectaciones en buena parte del occidente y el centro del país, entre ellas Manizales.

Los recursos se repartirán entre la compra de un autoclave para el Hospital Departamental Santa Sofía y la reconstrucción de la torre afectada de la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario.

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El periodista César Augusto Londoño, de Caracol Radio, informó que la Fundación Once Caldas aportará $50 millones para adquirir el equipo de esterilización que necesita el hospital. A la vez, reveló que Pineda donará $500 millones de recursos personales junto con otra persona para colaborar con las obras que requiere la catedral.

Escombros en el interior de la Basílica Metropolitana «La Catedral» de Nuestra Señora del Rosario tras un terremoto, en el centro histórico de Manizales (Colombia), el 13 de agosto de 2026 - crédito Andrés Camilo Valencia/Reuters

La Fundación Once Caldas aportará $50 millones para comprar un autoclave

El Hospital Departamental Santa Sofía sufrió daños en varias áreas tras el terremoto, entre ellas Urgencias, Hospitalización y la Central de Esterilización. Esta última perdió un autoclave, un aparato indispensable para esterilizar instrumentos y otros elementos utilizados en los procedimientos médicos.

La institución necesita cerca de $287 millones para adquirir un nuevo equipo y restablecer la capacidad completa del servicio. Con los $50 millones anunciados por la Fundación Once Caldas, la campaña de recolección alcanzaría $113 millones, de acuerdo con la información divulgada por Londoño.

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Por esa razón, todavía faltan alrededor de $173 millones para completar el valor del aparato. El equipo se encuentra disponible en Bogotá y su compra permitiría recuperar un proceso esencial en el funcionamiento del hospital, que recibió pacientes afectados por el terremoto y debió reorganizar parte de sus servicios tras la emergencia.

La iniciativa para conseguir los recursos fue impulsada por Londoño y el cirujano maxilofacial César Munar. El objetivo es que las donaciones lleguen de forma directa al proveedor del autoclave, de modo que el dinero tenga un destino específico y se acelere el proceso de entrega al Hospital Santa Sofía.

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El aporte de la Fundación Once Caldas se incorporará a esa campaña, que busca completar el monto requerido para que el centro asistencial pueda reemplazar el equipo perdido durante el sismo.

Atlético Nacional y Once Caldas empataron 2-2 en el estadio Atanasio Girardot, en duelo amistoso por las víctimas del terremoto en Colombia - crédito Atlético Nacional

Jaime Pineda anunció $500 millones para la Catedral de Manizales

El mayor aporte corresponde a los $500 millones que Jaime Pineda destinará a la recuperación de la torre de la Catedral Basílica de Manizales. Según lo informado por Londoño, el dueño de Once Caldas entregará ese dinero de recursos personales junto con otra persona que participará de la donación.

Los cálculos preliminares indicaron que el desmontaje y la demolición controlada de la torre comprometida podrían costar alrededor de $3.000 millones. Ese monto corresponde solo a la primera etapa de los trabajos y no incluye la posterior reconstrucción.

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La intervención prevista contempla el apuntalamiento de la estructura, el desmontaje de la torre afectada y su reconstrucción. La Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario fue construida entre 1928 y 1939 y forma parte del paisaje urbano de Manizales.

Con los anuncios de la fundación y de Pineda, el monto asociado a Once Caldas y a su dirigencia asciende a cerca de $550 millones. Los recursos se destinarán a dos necesidades concretas que surgieron después del sismo: la recuperación de la capacidad de esterilización del Hospital Santa Sofía y la atención de los daños en la catedral.

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Más de 18.000 personas donaron cerca de 11,9 toneladas de ayuda humanitaria para las familias damnificadas por el terremoto - crédito Atlético Nacional

El terremoto dejó 119 heridos y cerca de 4.000 damnificados en Manizales

El reporte de afectaciones por ciudades elaborado con datos de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) registró 119 heridos y cerca de 4.000 damnificados en Manizales. La capital de Caldas también presentó daños en viviendas, instalaciones de salud y edificios patrimoniales.

A nivel nacional, el más reciente informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte a las 6.30 del 7 de septiembre, reportó 331 fallecidos, 4.505 heridos, 111 desaparecidos y 364 personas rescatadas.

La emergencia alcanzó a 16 departamentos y 498 municipios. El balance incluyó 296.738 familias afectadas y 466.709 personas damnificadas. También se registraron daños en 202.002 viviendas, mientras que 36.326 quedaron destruidas.

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La Ungrd informó además que 743 edificios colapsaron, 400 centros de salud resultaron afectados y 4.313 instituciones educativas sufrieron daños. A la lista se sumaron 521 vías intervenidas por la emergencia, cinco aeropuertos afectados y 102 puentes vehiculares comprometidos.