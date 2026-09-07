Colombia

Jorge Barón reveló cuáles son las mejores canciones para “prender la farra”: desde reguetón hasta rock en español

La recomendación musical estuvo basada en décadas de escuchar artistas y conducir espacios dedicados a la música. El presentador propuso cuatro temas para acompañar celebraciones y reuniones familiares o de amigos

Su elección atravesó géneros y generaciones, con nombres como Diomedes Díaz, Don Omar y Los Enanitos Verdes - crédito @jorgebarontv/IG

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Jorge Barón se ha dedicado a la creación de contenido, alternando en la presentación de su programa en las noches de los sábados del Canal RCN. Reconocido por ser el creador de El Show de las Estrellas, el comunicador se ha ganado el cariño del público por la forma en la que ha decidido hacerle el paso a los años en la televisión y migrar a la digitalidad.

A través de su cuenta de Instagram, el presentador, basado en su experiencia de cerca de 60 años al frente de su programa musical y escuchando a cientos de artistas a los que les ha dado la “patadita de la buena suerte”, se le midió a un reto.

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Con su criterio musical, dio un top de 4 canciones con las que los colombianos pueden “prender la farra” y tuvo en cuenta todos los gustos musicales en diferentes generaciones. Empezando por el reguetón y pasando por el rock en español, este fue el resultado:

- Ojitos chiquititos de Don Omar

- Parranda, ron y mujeres de Diomedes Díaz

- Baila conmigo de Fumaratto

- Lamento boliviano de Los Enanitos Verdes

“Estoy vivo y no pienso retirarme”, declaró el presentador, quien enfrenta una afección ocular y continúa con la producción de El show de las estrellas - crédito @jorgebarontv/ Instagram
“Estoy vivo y no pienso retirarme”, declaró el presentador, quien enfrenta una afección ocular y continúa con la producción de El show de las estrellas - crédito @jorgebarontv/ Instagram

El video no pasó desapercibido por los seguidores del comunicador, pues sorprendió que con su avanzada edad no se quedó quieto y lanzó algunos de los pasos prohibidos, no sin antes preguntar: “Para ustedes, ¿cuál es la mejor canción para prender la farra?“, un término utilizado por la juventud en diferentes zonas del país para referirse a una rumba o una buena baliadita en la discoteca, o por qué no, en la casa.

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Los comentarios no tardaron en aparecer y rápidamente dejaron sus mensajes, de los cuales destacan: “En qué momento mi algoritmo de Instagram me llevó hasta este perreo de don Jorge Barón”; “Imposible no amarlo, definitivamente”; “Quién lo ve tenía muy bien guardado ese perreo don Jorge”; “Maestro, usted siempre será el mejor en todos los tiempos en materia musical”, entre otros.

El regaño de Jorge Barón a Kris R por sus canciones

Jorge Barón cuestionó la canción “Gamina” de Kris R. por su lenguaje explícito, sus referencias al licor y las drogas, y la forma en que el artista interpreta la letra. El presentador reaccionó al tema viral en un video que generó debate en redes sociales.

El presentador dijo que no lograba entender con claridad lo que cantaba el músico, algo que quedó expuesto en las reacciones del comunicador y productor. Barón consideró que Kris R. no vocaliza bien, aunque admitió que esa manera de cantar responde al estilo de la música urbana actual.

: El presentador criticó la falta de vocalización y el lenguaje de 'Gamina', el tema del trapero paisa, y llamó a las nuevas generaciones a consumir música con otros valores - crédito @jorgebarontv/ TikTok

La crítica no se limitó a la pronunciación. El referente de la televisión musical colombiana expresó su desconcierto ante la popularidad de “Gamina”, incluida en el álbum El Trap de Kolombia. Para el 21 de agosto, la canción ocupaba el segundo puesto entre los temas más escuchados del Top 50 de Spotify en Colombia.

El presentador señaló que su generación no se identifica con una letra que incluye alusiones sexuales, fiestas, consumo de sustancias y ostentación. Barón, nacido en Ibagué en 1948, sostuvo que los jóvenes deberían recibir otros mensajes a través de la música.

En su reacción, pidió reflexionar sobre el contenido dirigido al público juvenil y rechazó que las referencias al alcohol aparezcan de forma constante. También manifestó que no comprendía por qué el tema alcanzó tal nivel de reproducción en el país.

Para Jorge Barón, el conflicto no radica solo en las diferencias entre generaciones, sino en el tipo de mensaje que transmite la canción. Aunque aceptó que la propuesta de Kris R. representa códigos musicales distintos a los de su época, insistió en que preferiría letras menos explícitas y una interpretación más comprensible.

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