Colombia

Gobierno confirma a Jorge Andrés Zuluaga López como nuevo director de la DNI

El general en retiro del Ejército, especialista en inteligencia militar, asumirá la dirección de la agencia de inteligencia del Estado

El uniformado participó en la operación Jaque
El uniformado participó en la operación Jaque (Blu Radio)
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El Gobierno nacional confirmó el nombramiento del general en retiro Jorge Andrés Zuluaga López como nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, la agencia de inteligencia del Estado. El oficial retirado del Ejército Nacional asumirá el cargo en medio de una nueva etapa de ajustes en el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, el nombramiento será oficializado este martes 8 de septiembre. Zuluaga López llega a la DNI con una trayectoria marcada por su experiencia en inteligencia militar, pero también por antecedentes que han sido objeto de revisión pública y judicial en distintos momentos de su carrera.

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El nuevo director de la DNI fue oficial del Ejército Nacional y ocupó cargos relacionados con labores de inteligencia. Durante su carrera se desempeñó como segundo comandante de la Escuela de Inteligencia Charry Solano, comandante de la Regional de Inteligencia Militar No. 5, RIME 5, entre marzo de 2004 y junio de 2005, y director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército, CITEC.

El nuevo director de la DNI fue oficial del Ejército Nacional y ocupó cargos relacionados con labores de inteligencia. - crédito Captura de Pantalla X
El nuevo director de la DNI fue oficial del Ejército Nacional y ocupó cargos relacionados con labores de inteligencia. - crédito Captura de Pantalla X

Trayectoria en inteligencia militar

El perfil de Zuluaga López está ligado a áreas estratégicas de inteligencia dentro del Ejército. Su paso por unidades como la RIME 5 y la CITEC lo ubica como un oficial con experiencia en recolección, análisis y operación de información sensible para la seguridad del Estado.

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Después de su retiro de la institución castrense, Zuluaga también incursionó en la política. Fue concejal de Tenjo, Cundinamarca, por el Centro Democrático, movimiento desde el cual desarrolló una etapa pública distinta a su carrera militar.

Su llegada a la DNI se da en un momento en el que el Gobierno ha anunciado cambios en distintas entidades y ha puesto énfasis en temas de seguridad, lucha contra estructuras criminales y fortalecimiento de capacidades institucionales. La agencia que dirigirá tiene un papel central en la producción de información estratégica para la toma de decisiones del Estado.

Sin embargo, su trayectoria también incluye episodios polémicos que vuelven a ser mencionados con su nombramiento. Uno de ellos es el escándalo de la denominada Operación Andrómeda, conocido en 2014, cuando Zuluaga se desempeñaba como director de la CITEC.

En ese momento, el oficial fue relevado de su cargo junto con el entonces jefe de Inteligencia del Ejército, en medio de investigaciones por una estructura de inteligencia que habría realizado interceptaciones ilegales. Zuluaga negó que desde la unidad bajo su responsabilidad se hubieran cometido actuaciones ilegales y sostuvo que las labores estaban dirigidas a contrarrestar comunicaciones de grupos guerrilleros.

Antecedentes revisados por la JEP

Otro antecedente relacionado con el nuevo director de la DNI se conoció en octubre de 2024, cuando la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, compulsó copias para que la Fiscalía investigara a varios altos oficiales, entre ellos Zuluaga López, dentro de las pesquisas por la persecución contra integrantes de la Unión Patriótica, UP.

El nuevo director de la DNI reconoce que sus cargos anteriores no le dieron formación técnica en inteligencia - crédito DNI
El nuevo director de la DNI fue oficial del Ejército Nacional y ocupó cargos relacionados con labores de inteligencia. - crédito DNI

Esa decisión se produjo en el marco del Caso 06, que investiga la victimización de miembros de la UP. En ese expediente, la JEP documentó actuaciones de unidades de inteligencia militar relacionadas con el perfilamiento y estigmatización de integrantes de esa colectividad, líderes sociales y sindicales.

El tribunal también recogió testimonios y elementos relacionados con la actuación de la RIME 5 durante el periodo en el que Zuluaga estuvo al frente de esa unidad. La compulsa de copias busca que la Fiscalía determine si existen eventuales responsabilidades penales.

Ese trámite, sin embargo, no constituye por sí mismo una condena ni una declaración de responsabilidad contra el oficial en retiro. Zuluaga ha sostenido que durante su trayectoria actuó conforme a la ley y las normas vigentes, y que está dispuesto a responder ante cualquier requerimiento de las autoridades.

Con su designación, el Gobierno de De la Espriella ubica al frente de la DNI a un oficial retirado con amplio recorrido en inteligencia militar. El nombramiento abre ahora una nueva discusión política por el perfil del funcionario, el papel que tendrá la agencia en la estrategia de seguridad nacional y los antecedentes que acompañan su hoja de vida pública.

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