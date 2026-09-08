Estos son los tres alcaldes de Antioquia que fueron declarados “objetivo militar” por las disidencias de alias Calarcá, según el gobernador: “No están solos”

El gobernador Andrés Julián Rendón pidió al Gobierno nacional una ofensiva contra los grupos armados para proteger a los mandatarios locales en Antioquia - crédito Andi

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Las disidencias del frente 36, bajo el mando de “Calarcá”, amenazaron a tres alcaldes del norte de Antioquia y manifestaron su intención de declararlos “objetivo militar”, un señalamiento que el gobernador Andrés Julián Rendón acompañó con un pedido al Gobierno nacional para lanzar una ofensiva contra los grupos armados que operan en la zona y garantizar que los mandatarios locales puedan ejercer sus cargos sin intimidaciones.

La respuesta institucional ya incluía medidas previas en el territorio. Durante un consejo de seguridad del realizado el 2 de septiembre, la Gobernación anunció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificar, judicializar y capturar a alias La Mona o La Caucana, señalada por las autoridades como integrante del frente 36 y responsable de extorsiones contra comerciantes.

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Según informó Rendón, los alcaldes amenazados son Luis Bernardo Molina Granda, de Santa Rosa de Osos; Ana Isabel Avendaño Duque, de Carolina del Príncipe; y Luis Guillermo Pérez, de Gómez Plata.

“Antioqueños: las Farc de Calarcá siguen sembrando terror. Esta vez, señalan directamente a los alcaldes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos, y pretenden declarar “objetivo militar” a ciudadanos, líderes y servidores públicos", dijo el gobernador por medio de una publicación hecha en su cuenta de X.

Las disidencias del frente 36, bajo el mando de Calarcá, amenazaron a tres alcaldes del norte de Antioquia y buscaron declararlos "objetivo militar" - crédito @AndresJRendonC/X

Las intimidaciones también alcanzan a ciudadanos, líderes sociales y otros servidores públicos de esos municipios, a quienes la estructura armada acusa de ser presuntos colaboradores del clan del Golfo.

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Rendón sostuvo que “los alcaldes no están solos: toda la capacidad del Estado debe rodearlos y garantizar que puedan gobernar sin intimidaciones de criminales”.

En el mismo pronunciamiento, pidió “respaldar a los alcaldes y realizar una ofensiva para neutralizar a todos los grupos criminales que amenazan a nuestra gente, sin importar el brazalete con el que pretendan justificar sus delitos”.