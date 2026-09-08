Colombia

Iván Cepeda cuestionó los posibles acuerdos entre Marco Rubio y Abelardo de la Espriella: “Deberá ser aprobado por el Congreso”

El senador del Pacto Histórico y excandidato presidencial rechazó los posibles acuerdos que el jefe de Estado suscriba con el secretario de Estado de Estados Unidos y advirtió el riesgo de los convenios internacionales que imponga obligaciones a Colombia

En su calidad de líder de la oposición, el senador emitió una declaración pública en la que rechazó la visita a Colombia del Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio y denuncio la intervención estadounidense en las elecciones pasadas - crédito @Ivancepedacast/X
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Iván Cepeda, senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, rechazó en la mañana del martes 8 de septiembre de 2026 los posibles compromisos que el Gobierno de Abelardo de la Espriella pueda asumir durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y sostuvo en sus redes sociales que los convenios que generen obligaciones para el país deberán pasar por el Congreso y la Corte Constitucional.

Cepeda, que se ha negado a reconocer la legitimidad del Gobierno de De la Espriella, al contar el jefe de Estado con ciudadanía estadounidense vigente, un hecho que va en contravía de la defensa de la soberanía nacional, advirtió que más allá de los acuerdos que puedan establecerse en el encuentro pactado en Barranquilla (Atlántico), estos deben someterse a revisión de los poderes legislativo y judicial.

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“Por ahora, todo acuerdo o convenio internacional que suscriba De la Espriella y que genere obligaciones para el Estado colombiano, deberá ser aprobado por el Congreso y la Corte Constitucional”, afirmó Cepeda en una declaración difundida en su perfil de X, en la que explicó en detalle cuál es su postura frente a las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, que se restablecieron tras la llegada de De la Espriella.

Abelardo de la Espriella criticó la decisión del senador Iván Cepeda calificándola como una estrategia de evasión ante la confrontación política - crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook
Iván Cepeda se pronunció en sus redes sociales sobre las políticas exteriores del Gobierno de Abelardo de la Espriella, en especial en lo concerniente con Estados Unidos - crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook

El pronunciamiento se conoció mientras Rubio prevé su llegada a Barranquilla para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella. La cita, que está programada para efectuarse en la sede presidencial alterna ubicada en el Batallón Paraíso, incluye asuntos vinculados con narcotráfico, seguridad regional, comercio bilateral y la asistencia estadounidense tras el terremoto del 10 de agosto que sufrió el país.\

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Esta es la primera visita oficial de alto nivel de Washington desde el inicio del nuevo Gobierno, toda vez que no estuvo presente en el acto de posesión del nuevo jefe de Estado, que se llevó a cabo en Cali (Valle del Cauca). La gira de Rubio continuará hasta el 10 de septiembre en Ecuador y Perú, países en los que se reunirá con los mandatarios Daniel Noboa y Keiko Fujimori, que también son aliados de la gestión de Trump en la región.

Cepeda atribuyó la victoria electoral de De la Espriella a una intervención de Estados Unidos

El legislador, que es una de las cabezas visibles del Pacto Histórico, afirmó que recibió “más de 12,7 millones de votos” en la elección presidencial. A partir de ese resultado, sostuvo que tiene el mandato de encabezar la oposición política y por ello acusó al Gobierno estadounidense, al presidente Donald Trump y a Rubio de haber intervenido “de manera directa y abierta” durante la campaña para favorecer a De la Espriella.

Iván Cepeda y sus críticas a Abelardo de la Espriella
Con un extenso pronunciamiento en redes sociales, el senador Iván Cepeda elevó sus críticas a Abelardo de la Espriella - crédito @IvanCepedaCast/X

En su pronunciamiento, el congresista de oposición planteó que la condición del mandatario colombiano como jefe de Estado está cuestionada por esa presunta intervención. “Desde esta elección posibilitada por la intervención extranjera, manifesté claramente que la condición de De la Espriella como jefe de Estado de Colombia estaba inexorablemente cuestionada”, señaló el senador, que puso la lupa en este cónclave.

Asimismo, Cepeda añadió que De la Espriella habría adquirido compromisos con Washington que, en su opinión, comprometen la soberanía nacional. Entre ellos mencionó la incorporación de Colombia a una iniciativa regional contra los carteles, el desarrollo de operaciones militares conjuntas y acuerdos en campos económicos y de seguridad; por lo que alertó en torno a las consecuencias que podría traer estas decisiones.

Narcotráfico, aranceles y reconstrucción: así será la agenda entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio

La lucha contra el narcotráfico ocupa un lugar central en la reunión. Al respecto, Cepeda cuestionó la continuidad de la política antidrogas que, según dijo, Estados Unidos ha impulsado en la región durante décadas y rechazó la posibilidad de insistir en bombardeos y fumigaciones como herramientas para combatir los cultivos ilícitos; uno de los asuntos que más preocupa a la administración Trump, que espera resultados.

Ya es hora de entender que solo mediante el desarrollo y la equidad social para el campo colombiano se podrá sustituir la economía del narcotráfico”, expresó el legislador, al dirigirse a Rubio. Es válido destacar que los gobiernos prevén estudiar una mayor cooperación contra el narcoterrorismo, luego de la adhesión de Colombia a la Coalición Contra los Carteles de las Américas, promovida para actuar contra el crimen.

Marco Rubio se reunirá con el presidente Abelardo de la Espriella en el Batallón Paraíso para tratar comercio, seguridad regional y lucha contra el narcotráfico - crédito Tierney L. Cross/AP/Juan Diego Cano/Presidencia de la República/VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Marco Rubio se reunirá con el presidente Abelardo de la Espriella en el Batallón Paraíso para tratar comercio, seguridad regional y lucha contra el narcotráfico - crédito Tierney L. Cross/AP - Juan Diego Cano/Presidencia - Imagen Ilustrativa Infobae

Del mismo modo, el comercio bilateral será otro de los puntos de discusión. Estados Unidos aplica desde el 24 de julio un arancel de 12,5% a varias exportaciones colombianas, entre ellas las flores. En sus primeros días de Gobierno, De la Espriella pidió a Trump una suspensión temporal de esos gravámenes, en un intento por aliviar el impacto sobre las empresas colombianas; aunque todavía no recibe respuesta positiva.

La agenda también contempla el apoyo de Washington a la atención de la emergencia causada por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó al país el 10 de agosto. Hasta el momento, el anuncio hecho por el primer mandatario es que, para atender el movimiento telúrico ya deja 331 muertos, Estados Unidos anunció 26,5 millones de dólares para atender las necesidades humanitarias; en un aporte que podría aumentar.

Sin embargo, Cepeda señaló que la visita de Rubio puede derivar en decisiones sobre asuntos estratégicos de Colombia sin suficiente discusión pública. Y mencionó la seguridad nacional, los recursos minerales y energéticos, la migración y la política exterior frente a Israel como temas sobre los cuales expresó reparos, por lo que lanzó un mensaje que iría enfocado en exigir la defensa de la soberanía frente a actores externos.

Exigimos respeto a nuestra dignidad, independencia y libertad como nación democrática y soberana”, declaró el senador, en relación con la reunión que empezaría desde las 10:30 a. m. y para la cual se dispuso de un fuerte operativo para garantizar la seguridad.

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