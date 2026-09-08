Colombia

En video quedó la impresionante embestida de un toro a un hombre durante una corraleja en Córdoba

El afectado se encontraba en el ruedo cuando el animal lo impactó, haciendo que varias personas intervinieran para sacarlo del área de riesgo

Hombre sufrió heridas graves tras ser arrollado por un toro en Chinú - crédito @ColombiaOscura/X

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Un hombre resultó herido de gravedad después de que un toro lo embistiera durante las corralejas realizadas en Chinú, Córdoba. El hecho ocurrió dentro del ruedo, donde varios asistentes se encontraban cerca del animal.

La víctima recibió un fuerte impacto que la derribó ante quienes presenciaban la jornada. Tras la embestida, algunas personas acudieron para auxiliarla y retirarla de la zona de peligro.

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El episodio que se viralizó este lunes 7 de septiembre de 2026 generó tensión entre el público, debido a la cercanía de otros participantes con el toro. Hasta el momento, no se conocieron detalles sobre la identidad del herido ni un parte médico oficial que precise el alcance de las lesiones.

Las corralejas reúnen a personas que ingresan voluntariamente a la arena mientras se sueltan toros. Esa dinámica expone a los participantes a golpes, cornadas y otros incidentes derivados del contacto directo con los animales.

El caso volvió a poner el foco sobre las condiciones de seguridad durante este tipo de espectáculos en municipios de la región Caribe.

Toro derribó a un participante dentro del ruedo en las corralejas de Chinú, Córdoba - crédito @ColombiaOscura/X
Toro derribó a un participante dentro del ruedo en las corralejas de Chinú, Córdoba - crédito @ColombiaOscura/X

Las reacciones en redes sociales tras la embestida de un toro durante las corralejas de Chinú, Córdoba, incluyeron críticas al trato de los animales y a la presencia de personas dentro del ruedo.

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Un usuario afirmó que la situación debía interpretarse desde la conducta del animal: “El toro se sintió acorralado”. En su comentario, cuestionó que varias personas se acercaran al ejemplar durante el espectáculo.

Otro mensaje advirtió sobre una posible consecuencia para el bovino tras el incidente. “El que está quieto se deja quieto”, escribió un internauta, quien rechazó la posibilidad de que el animal sea sacrificado por las heridas ocasionadas al participante.

Las publicaciones también cuestionaron el propósito de las corralejas. Una tercera persona calificó de “repugnante” divertirse con el sufrimiento de otro ser vivo y pidió terminar con estas prácticas.

El hecho generó preocupación entre los asistentes y reabrió discusiones sobre las condiciones de seguridad, el trato animal y la participación voluntaria de ciudadanos en este tipo de eventos.

Reacciones contra las corralejas tras la embestida de un toro en Chinú - crédito X
Reacciones contra las corralejas tras la embestida de un toro en Chinú - crédito X

Procuraduría investiga al alcalde de Barbosa por presuntas irregularidades en una corrida de toros

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Barbosa, Santander, Marco Alirio Cortés Torres, para establecer si la corrida de toros del 1 de enero de 2026 cumplió con los requisitos legales exigidos para este tipo de espectáculos.

La actuación quedó a cargo de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Vélez. El organismo revisará las condiciones bajo las cuales se otorgó la autorización municipal y se desarrolló la jornada taurina.

El expediente se concentra en una posible falta de permisos y documentos. Entre los puntos que evaluará el Ministerio Público figura la existencia de una póliza de responsabilidad civil que cubriera daños y riesgos derivados de la actividad.

La entidad citó los artículos 14 y 15 de la Ley 916 de 2004, que contiene el Reglamento Nacional Taurino. Esas disposiciones contemplan exigencias administrativas para realizar corridas en el país.

“La investigación busca establecer” si se cumplieron los requisitos previstos en la norma, indicó la Procuraduría. El ente precisó que la apertura del proceso “no implica” una decisión anticipada sobre la responsabilidad del mandatario.

- crédito Procuraduría General de la Nación/archivo particular
- crédito Procuraduría General de la Nación/archivo particular

La corrida generó protestas de organizaciones defensoras de animales y de los congresistas Cristian Avendaño y Danovis Lozano. Los cuestionamientos surgieron por el uso de dos toros de lidia, que, según la versión divulgada por la Alcaldía, fueron indultados al finalizar el evento.

La Plataforma Colombiana por los Animales ALTO pidió además una investigación penal y la salida de Cortés del cargo. La agrupación sostuvo que hubo maltrato contra un animal y afirmó que otros cuatro ejemplares podrían haber sido destinados al sacrificio.

Cortés defendió la decisión de permitir el espectáculo. “Estamos cumpliendo la ley”, afirmó al señalar que la Administración concedió el permiso bajo condiciones y sin destinar recursos municipales a la corrida.

El alcalde también sostuvo que los organizadores aportaron las garantías taurinas requeridas y que el precio de ingreso debía mantenerse en un nivel accesible para los asistentes.

El caso coincide con el debate nacional por la Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé. La norma estableció una transición hacia la prohibición de las corridas y otros eventos que impliquen maltrato animal.

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