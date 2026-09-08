Ejército golpea minería ilegal del Clan del Golfo en Cáceres: inutilizan 11 dragas

La operación se realizó en zona rural del Bajo Cauca antioqueño y afectaría rentas criminales por más de $2.000 millones mensuales (Cortesía )

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Tropas de la Séptima División del Ejército Nacional, en articulación con la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, la Armada de Colombia y la Fiscalía, intervinieron 11 unidades productoras mineras que estarían operando de manera ilegal en zona rural del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño.

La operación ofensiva estuvo dirigida contra las finanzas ilegales del grupo armado organizado Clan del Golfo, específicamente contra la Subestructura Yeison Leudo Chaverra, señalada de obtener recursos mediante la explotación ilícita de oro en esta zona del departamento de Antioquia.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los complejos mineros intervenidos estaban ubicados en el sector de Guarumo y funcionarían sin los permisos legales vigentes ni licencia ambiental. En el lugar fueron hallados e inutilizados de manera controlada varios elementos usados para la extracción ilícita de minerales.

Inutilizan dragas y combustible

Durante la operación, las tropas encontraron e inutilizaron 11 dragas artesanales tipo buzo y más de 50 galones de ACPM, elementos que eran empleados para la extracción ilegal de oro. Según el reporte, estos equipos tendrían un valor cercano a los $300 millones.

La operación se realizó en zona rural del Bajo Cauca antioqueño y afectaría rentas criminales por más de $2.000 millones mensuales (Cortesía )

Las autoridades señalaron que este tipo de maquinaria es utilizada en actividades de minería ilegal que afectan los recursos naturales y sirven como fuente de financiación para estructuras armadas ilegales. Por eso, la intervención buscó frenar tanto el daño ambiental como el flujo de recursos hacia el Clan del Golfo.

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La acción fue desarrollada como parte de las operaciones militares orientadas a combatir delitos ambientales en el Bajo Cauca antioqueño, una subregión donde las economías ilegales han sido identificadas como uno de los principales motores de financiación de organizaciones criminales.

El procedimiento incluyó la inutilización controlada de los elementos encontrados, con el objetivo de impedir que volvieran a ser empleados en actividades de explotación ilícita. Las autoridades no reportaron capturas en la información conocida, pero sí destacaron el impacto económico que tendría la operación contra la estructura señalada.

Golpe a rentas criminales

Según las investigaciones y la información aportada por inteligencia militar, con esta operación se dejarían de producir cerca de 5.500 gramos de oro mensuales, avaluados en más de $2.000 millones en el comercio. Esa cifra representa el golpe principal contra las rentas ilegales de la subestructura asociada al Clan del Golfo.

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Las autoridades sostienen que la minería ilegal no solo genera afectaciones ambientales, sino que también alimenta las finanzas de grupos armados que operan en distintas zonas del país. En este caso, el objetivo era afectar directamente la capacidad económica de la Subestructura Yeison Leudo Chaverra.

La operación se realizó en zona rural del Bajo Cauca antioqueño y afectaría rentas criminales por más de $2.000 millones mensuales (Cortesía )

El Ejército indicó que continuará intensificando las operaciones militares en la subregión para combatir la explotación ilícita de yacimientos mineros. La estrategia busca debilitar las fuentes de financiación de las estructuras que desarrollan actividades criminales en el Bajo Cauca antioqueño.

La intervención también tiene un componente ambiental. Las autoridades afirmaron que estas acciones buscan velar por la protección de los recursos naturales, afectados por actividades extractivas sin control, sin permisos y sin licencia ambiental.

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El Bajo Cauca antioqueño ha sido señalado como una zona estratégica para las economías ilegales, entre ellas la minería ilícita. Por eso, los operativos contra maquinaria, combustible e infraestructura minera se han convertido en una herramienta para reducir la capacidad financiera de grupos armados organizados.

Con la inutilización de las 11 dragas y el decomiso de combustible, las autoridades aseguran haber propinado un golpe relevante a las finanzas del Clan del Golfo. Sin embargo, anunciaron que las operaciones continuarán para impedir que estas estructuras reactiven complejos mineros ilegales o trasladen su actividad a otros puntos de la región.