Diana Ángel salió en defensa de Adriana Lucía y Mario Muñoz tras polémica por ‘Bendito Menor’: “Se están pasando”

- crédito @dianangel01 - @adrianalucia/Instagram - Fiscalía

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La actriz y cantante Diana Ángel, conocida por su papel en Francisco el matemático y su participación en La casa de los famosos, publicó un mensaje de respaldo a los músicos Adriana Lucía y Mario Muñoz, vocalista de Doctor Krápula, luego de que una persona los relacionara públicamente con alias Bendito Menor.

El pronunciamiento de Diana Ángel se dio como respuesta a las acusaciones hechas por un creador de contenido identificado como Vicent, que sugirió un supuesto vínculo entre los artistas y Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, señalado por las autoridades de ser cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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“Bendito Menor” fue señalado como cabecilla militar de las Acsn, y su pareja, alias La Bebecita, fueron abatidos el 3 de septiembre en un operativo de la Dijín en Riohacha; su sepelio, realizado días después, generó polémica por una caravana con hombres armados, disparos al aire y narcocorridos. Ante esto, el Gobierno ordenó identificar y judicializar a los participantes.

Alias ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ fueron abatidos en un operativo en zona rural de Riohacha - crédito Facebook

Polémica por supuesto vínculo de los artistas con “Bendito Menor”

El detonante de esta situación fue un mensaje difundido por el generador de contenido identificado en redes como Vicent. En dicha publicación, el usuario cuestionaba la postura social de los cantantes e insinuaba una cercanía personal con el individuo abatido en el departamento de La Guajira.

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Las afirmaciones circularon rápidamente en la plataforma digital y generaron múltiples reacciones por parte de la comunidad virtual, lo que motivó una respuesta inmediata por parte de los involucrados para desmentir las aseveraciones.

Ante este señalamiento, Adriana Lucía rechazó categóricamente cualquier tipo de nexo con el sujeto mencionado: “No tengo ni idea quién eres tú. Pero sin lugar a dudas esto debe ser un delito y tú vas a tener que responder. Atrevido y miserable. Mi vida y mi honra y mi familia la respetas”.

Adriana Lucía advirtió a las autoridades que en redes sociales la señalan de haber tenido una relación con alias Bendito Menor - crédito @AdrianaLucia/X

En ese mismo mensaje, la intérprete de A mi tierra, Llegaste tú, En la playa te espero, entre otros, confirmó que pondrá la situación en manos de su equipo de abogados con el propósito de radicar las denuncias pertinentes ante los organismos de control del Estado.

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“Esto no puede pasarse por alto, esto es un delito y tú no estás por encima de la ley. Y voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias”, agregó Adriana Lucía a su publicación en X.

Diana Ángel salió en defensa de Adriana Lucía y Mario Muñoz

Posteriormente, Diana Ángel intervino en la discusión para ofrecer su solidaridad a sus colegas. La actriz sostuvo que el mensaje divulgado por el usuario sobrepasa los límites de la libertad de expresión y lanzó su crítica directamente a los seguidores del presidente Abelardo de la Espriella.

“Se están pasando los defensores de la Patria. Esto sin duda alguna es una calumnia, daño al buen nombre, honra y todo lo que una acusación así conlleva para artistas del talante de Adriana y Mario”, expresó Diana Ángel en su post.

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Asimismo, la actriz enfatizó que el gremio artístico no debe tolerar la reiteración de imputaciones infundadas en las plataformas digitales.

Diana Angél defendió a Adriana Lucía y al vocalista de Doctor Krapula ante ataques con relación a alias Bendidto Menor - crédito @DianAngel01/X

Diana Ángel hizo un llamado a no naturalizar estas conductas dentro de la conversación pública y recalcó la necesidad de sentar precedentes formales para evitar que el hostigamiento sistemático afecte la vida personal y laboral de los personajes públicos.

“Ya hemos estado experimentado las calumnias y hasta nos hemos acostumbrado, pero esto no se puede dejar pasar por alto”, escribió la actriz.

Para formalizar la petición de revisión institucional, la artista etiquetó en sus publicaciones a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a la Defensoría del Pueblo.

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El objetivo central de esta acción es que las entidades examinen el origen y el alcance del mensaje, así como los eventuales riesgos que estas imputaciones puedan generar para la seguridad física y la estabilidad jurídica de los cantantes señalados.