Colombia

Activan Alerta Rosa tras la desaparición de una menor de 14 años en Bogotá: dejó una carta antes de irse

La menor Paula Sofía Alarcón Kappler fue vista por última vez el sábado 5 de septiembre, cuando se perdió contacto hacia las 5:45 p. m. tras salir de su casa en Santa Isabel

Collage con siluetas de mujeres, fotos en una pared, una vela encendida, un zapato rosa en el suelo y el texto No estás sola, te buscamos.
La desaparición de Paula Sofía Alarcón Kappler ocurrió en la localidad de Los Mártires, después de que su familia perdió contacto con ella cerca de las 5:45 p. m - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Una adolescente identificada como Paula Sofía Alarcón Kappler fue reportada como desaparecida en Bogotá desde la tarde del sábado 5 de septiembre. La familia sostiene que la menor salió de su vivienda en el barrio Santa Isabel con una maleta y que, según imágenes de seguridad revisadas por sus allegados, se encontró con un hombre en inmediaciones del lugar.

La búsqueda se concentra en establecer el paradero de Paula Sofía, de 14 años. La desaparición ocurrió en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá. De acuerdo con el relato de Cristian Alarcón, padre de la menor, la familia perdió contacto con ella cerca de las 5:45 p. m. del sábado, contó a Semana.

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La familia encontró una carta sobre un vehículo en el parqueadero

El padre de la adolescente relató que los familiares advirtieron que Paula Sofía no estaba en la vivienda y comenzaron a buscarla en parques y zonas cercanas al domicilio. Tras regresar a la casa, hallaron una carta sobre un carro que se encontraba estacionado en el parqueadero.

Según la versión entregada por la familia, en el escrito la menor señaló que abandonaba su hogar porque quería comenzar una nueva vida. El contenido de esa carta forma parte de los elementos que analizan las autoridades para reconstruir lo ocurrido antes de su salida.

Paula Sofía Alarcón Kappler fue reportada como desaparecida en Bogotá desde la tarde del sábado 5 de septiembre - crédito @Lanotadigitalc / X
Paula Sofía Alarcón Kappler fue reportada como desaparecida en Bogotá desde la tarde del sábado 5 de septiembre - crédito @Lanotadigitalc / X

La familia indicó que la adolescente habría salido sin que los adultos presentes en la casa advirtieran el momento exacto. También señaló que llevó una maleta, un dato que podría ayudar a establecer qué objetos tenía consigo al momento de desaparecer.

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El caso fue divulgado mediante una Alerta Rosa, el mecanismo colombiano destinado a acelerar la búsqueda de mujeres, niñas y adolescentes cuyo paradero se desconoce y que podrían estar expuestas a una situación de riesgo.

Videos de seguridad muestran a un hombre cerca de la vivienda, según los familiares

Los allegados de la menor revisaron cámaras de seguridad de un colegio próximo a la vivienda. De acuerdo con lo que explicó el padre al medio citado, una de las grabaciones muestra a un hombre que esperaba en las cercanías de la casa antes de que Paula Sofía saliera del sector.

La familia sostiene que las imágenes muestran luego a la adolescente junto a ese sujeto. Por esa razón, surgió la hipótesis de que un adulto pudo haberla contactado previamente y haberla convencido de irse. Esa posibilidad está bajo investigación y no ha sido establecida de forma definitiva por las autoridades.

Videos de seguridad revisados por la familia muestran a un hombre cerca de la vivienda de Paula Sofía Alarcón Kappler antes de su salida - crédito @MAYORGAMAURICIO / X
Videos de seguridad revisados por la familia muestran a un hombre cerca de la vivienda de Paula Sofía Alarcón Kappler antes de su salida - crédito @MAYORGAMAURICIO / X

Los familiares pidieron que cualquier persona que haya visto a la menor, que reconozca al hombre que aparece en las grabaciones o que cuente con información sobre su recorrido desde la tarde del sábado se comunique con las autoridades.

Cristian Alarcón aseguró que la familia cuenta con acompañamiento de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y de otras entidades que participan en las labores para localizar a la adolescente.

Paula Sofía requiere medicamentos recetados

La menor fue descrita por sus familiares como una adolescente de 1,65 metros de estatura, contextura delgada, piel blanca, cabello castaño oscuro y ojos café. Estos rasgos fueron incluidos en la información de búsqueda difundida para facilitar su identificación.

El padre manifestó que Paula Sofía no tiene una condición médica específica, aunque debe tomar medicamentos que le fueron recetados. La familia expresó preocupación por ese aspecto, debido a que no conoce las circunstancias en las que se encuentra ni sabe si tiene acceso a los tratamientos que necesita.

La Alerta Rosa fue activada en el caso de Paula Sofía Alarcón Kappler para acelerar la búsqueda de la menor desaparecida en Bogotá - crédito Imagen de referencia/Ministerio de Justicia y del Derecho
La Alerta Rosa fue activada en el caso de Paula Sofía Alarcón Kappler para acelerar la búsqueda de la menor desaparecida en Bogotá - crédito Imagen de referencia/Ministerio de Justicia y del Derecho

La desaparición de niñas, niños y adolescentes activa protocolos de búsqueda que requieren la divulgación responsable de datos que permitan su identificación, sin difundir información que pueda interferir con la investigación. En este caso, los familiares insistieron en que las imágenes de seguridad y la carta son piezas relevantes para establecer si la salida obedeció a una decisión inducida por otra persona.

Hasta ahora, no se informó públicamente sobre un lugar específico al que hubiera podido dirigirse la menor ni sobre la identidad del hombre que aparece en las grabaciones revisadas por sus allegados.

La familia pidió reportar cualquier información a la línea 123

La búsqueda de Paula Sofía Alarcón Kappler, continúa en Bogotá. Quienes tengan información que contribuya a establecer su paradero pueden comunicarse al número 3102556214 o con la Línea de Emergencias 123.

La familia pidió a la ciudadanía compartir únicamente información verificada con las autoridades y evitar difundir versiones no confirmadas que puedan afectar las labores de búsqueda. Las circunstancias de la desaparición permanecen bajo investigación.

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