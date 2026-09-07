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Alianza Valledupar confirmó a su nuevo entrenador: quién es Flabio Torres, su experiencia en el FPC y los retos a enfrentar

El cuadro vallenato está en el fondo de la tabla de posiciones, puesto 20 con dos puntos, y mira de reojo la tabla del descenso, en el puesto 17 muy cerca de Jaguares y Cúcuta Deportivo

Flabio Torres asumió la dirección técnica de Alianza Valledupar con el reto de recomponer al equipo tras la derrota ante América de Cali - crédito Alianza Valledupar
Flabio Torres asumió la dirección técnica de Alianza Valledupar con el reto de recomponer al equipo tras la derrota ante América de Cali - crédito Alianza Valledupar
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Flabio Torres asumió el pasado viernes 4 de septiembre la dirección técnica de Alianza Valledupar con el desafío inmediato de recomponer a un equipo golpeado por la derrota 3-0 ante América de Cali y de encarar, en menos de una semana, sus estrenos en la Copa BetPlay y la Liga BetPlay con una propuesta que, según el entrenador, buscará equilibrio, intensidad y proyección de jugadores jóvenes.

El debut oficial del ibaguereño será el miércoles 9 de septiembre ante Once Caldas en Manizales por los octavos de final de la Copa BetPlay. Tres días después, el sábado 12 de septiembre, dirigirá su primer partido de Liga en condición de local frente a Junior de Barranquilla.

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La presentación se realizó con la presencia del presidente del club Carlos Orlando Ferreira, el asistente técnico Pedro Alzate y el preparador físico Jhonny Castañeda. Torres venía de observar desde la tribuna del estadio Pascual Guerrero la caída del equipo en Cali antes de asumir formalmente el mando del plantel.

La salida de Camilo Ayala se produjo en un contexto de malos resultados que tienen al equipo en el fondo de la tabla. En ese escenario, la dirigencia apostó por un entrenador al que se le atribuye capacidad para reorganizar estructuras competitivas en poco tiempo.

Este es el recorrido de Flabio Torres antes de asumir como entrenador de Alianza Valledupar

El debut de Flabio Torres con Alianza Valledupar será ante Once Caldas por los octavos de final de la Copa BetPlay y luego enfrentará a Junior por la Liga BetPlay - crédito Alianza Valledupar FC
El debut de Flabio Torres con Alianza Valledupar será ante Once Caldas por los octavos de final de la Copa BetPlay y luego enfrentará a Junior por la Liga BetPlay - crédito Alianza Valledupar FC

A sus 55 años, el nuevo entrenador llega con una trayectoria de casi dos décadas en los banquillos del Fútbol Profesional Colombiano y del exterior. Antes de iniciar su carrera técnica, fue futbolista de Deportivo Cali, Deportes Tolima, Santa Fe y Cúcuta Deportivo.

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Su recorrido como entrenador incluye pasos por Deportivo Pasto, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas y Boyacá Chicó. En ese trayecto construyó una reputación de técnico capaz de asumir planteles en momentos adversos, con su caso más recordado en Pasto: logró el ascenso a primera división en 2011 y llevó al equipo a las finales de Liga y Copa Colombia en 2012.

Ferreira destacó esa experiencia y su decisión de dejar el fútbol boliviano para tomar el cargo en Valledupar. Durante la rueda de prensa, el directivo le dijo: “Profe Flabio, queremos entregarle estas banderas de Valledupar y de la gente del Cesar para que nos ayude a salir del momento actual y busquemos un horizonte totalmente diferente”.

En su etapa más reciente al frente de Real Potosí en Bolivia, Torres dirigió 17 partidos con seis victorias, siete empates y cuatro derrotas. Ese balance dejó al equipo en la séptima posición con 25 puntos.

Esto pretende Flabio Torres con Alianza Valledupar: el descenso no es su preocupación

Flabio Torres llegó a Alianza Valledupar con una trayectoria de casi dos décadas como entrenador en el Fútbol Profesional Colombiano y en el exterior - crédito Alianza Valledupar FC
Flabio Torres llegó a Alianza Valledupar con una trayectoria de casi dos décadas como entrenador en el Fútbol Profesional Colombiano y en el exterior - crédito Alianza Valledupar FC

Torres dejó claro en su primera comparecencia que no quiere que el equipo quede atrapado en la pelea por la permanencia como eje de su discurso. El entrenador afirmó: “El descenso ni lo pienso ni lo toco, hay que pensar en grande. Estoy seguro de que con el equipo que hay se pueden revertir las cosas y cumplir la tarea de proyectar jugadores jóvenes”.

Sobre su propuesta futbolística, explicó que busca conjuntos que no se dediquen solo a resistir. “A mí me gusta que los equipos tengan la propuesta de no defenderse, sino de ser equilibrados. Queremos alegrar a la gente con un grupo que se entregue en la cancha y tenga dinámica e intensidad”, dijo.

El análisis de su etapa reciente en Bolivia señala que utilizó con frecuencia un 5-4-1 en fase defensiva, con repliegue y orden en bloque bajo. Cuando el equipo atacaba, esa estructura pasaba a un 4-2-3-1, con liberación de los carrileros y mayor presencia ofensiva.

Ese modelo prioriza la velocidad por las bandas, las diagonales interiores de los extremos y las transiciones rápidas. También reduce la posesión prolongada para apostar por un juego más vertical, una fórmula que le permitió competir como visitante al cerrar espacios y atacar al contragolpe.

El paso de Flabio Torres por Deportivo Pasto incluyó el ascenso en 2011 y las finales de Liga y Copa Colombia en 2012 - crédito Alianza FC
El paso de Flabio Torres por Deportivo Pasto incluyó el ascenso en 2011 y las finales de Liga y Copa Colombia en 2012 - crédito Alianza FC

En el caso de Alianza Valledupar, se marca una diferencia de perfiles en la referencia ofensiva: mientras en Bolivia contó con un delantero más orientado a atacar los espacios, en el plantel vallenato una pieza como Cristian Vergara demanda un juego de mayor contacto físico y de espaldas al arco.

Torres también planteó una idea concreta para reforzar la localía en el estadio Armando Maestre Pavajeau. El técnico pidió que los partidos en casa se programen a las 4:00 p. m. para aprovechar las altas temperaturas de la ciudad como un factor competitivo. “Ojalá nos puedan colocar los partidos a las 4:00 p.m. Cada vez que juguemos en ese horario debemos hacerle sentir al rival lo que es la temperatura de Valledupar”, sostuvo.

Alzate, que integra su nuevo cuerpo técnico, hizo parte del proceso de la Selección Colombia Femenina en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Junto con Castañeda, comenzó de inmediato los trabajos de campo para preparar una secuencia de dos partidos que marcará el arranque del nuevo ciclo: Once Caldas en Copa y Junior de Barranquilla en Liga.

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