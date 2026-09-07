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EN VIVO - selección Colombia vs. Costa Rica: siga aquí el debut de la Tricolor en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA

Con Luisa Agudelo como la gran figura, la Amarilla debuta en el torneo que se juega en Polonia y en donde parte como una de las selecciones candidatas al título

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La selección Colombia integra el grupo E junto a Costa Rica, Corea del Norte y Portugal - crédito FCF
La selección Colombia integra el grupo E junto a Costa Rica, Corea del Norte y Portugal - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección Colombia vs. Costa Rica en la primera fecha de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, que se juega en Polonia. La Tricolor conforma el grupo E junto a Corea del Norte, vigente campeona, y Portugal.

El partido está programado para jugarse desde las 11:00 a. m. (hora de Colombia) en el estadio Miejski LKS Lodz y aquí podrá seguir todas las incidencias del compromiso.

14:03 hsHoy

Estas son las dorsales que usarán las jugadoras de la selección Colombia en la Copa Mundial Femenina Sub-20 2026

Números de la camiseta de las jugadoras de la selección Colombia - crédito FCF
Números de la camiseta de las jugadoras de la selección Colombia - crédito FCF
13:39 hsHoy

Estos son los partidos de la selección Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026

Partidos de la selección Colombia en la Copa Mundial Femenina Sub-20 - crédito FCF
Partidos de la selección Colombia en la Copa Mundial Femenina Sub-20 - crédito FCF

Partido 1

Colombia vs. Costa Rica

Fecha: 7 de septiembre

Hora: 11:00 a. m.

Estadio: Miejski LKS Lodz

Partido 2

Colombia vs. Portugal

Fecha: 10 de septiembre

Hora: 11:00 a. m.

Estadio: Miejski LKS Lodz

Partido 3

Colombia vs. Corea del Norte

Fecha: 13 de septiembre

Hora: 11:00 a. m.

Estadio: Miejski LKS Lodz

12:54 hsHoy

Costa Rica vs. Colombia: hora y dónde ver en vivo a la Tricolor en su debut en el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026

Las “Cafeteras” debutarán en el grupo E de la cita orbital de la cual fueron anfitrionas en la edición de 2024

La selección Colombia fue anfitriona en la pasada edición del torneo que se jugó entre Cali y Bogotá - crédito FCF
La selección Colombia fue anfitriona en la pasada edición del torneo que se jugó entre Cali y Bogotá - crédito FCF

El fútbol femenino colombiano tendrá un nuevo reto: en esta ocasión, tras ser anfitriones en la edición de 2024 del Mundial Sub-20, Carlos Paniagua comandará a la generación de 21 jugadores a su mando para buscar un título en esta categoría.

Leer la nota completa
12:10 hsHoy

Estas son las jugadoras convocadas a la selección Colombia para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026

La selección Colombia femenina Sub-20 se concentró en Bogotá y viajará a Polonia el próximo miércoles para disputar el Mundial-crédito Federación Colombiana de Fútbol
La selección Colombia femenina Sub-20 se concentró en Bogotá y viajará a Polonia el próximo miércoles para disputar el Mundial-crédito Federación Colombiana de Fútbol
  1. Brenda Cardona – Independiente Santa Fe (COL)
  2. Catalina Cortés – América de Cali (COL)
  3. Fernanda Viáfara – Millonarios F.C. (COL)
  4. Isabel Weiner – Columbia University (USA)
  5. Isabella Díaz – Independiente Santa Fe (COL)
  6. Jimena Ospina – Internacional de Palmira F.C. (COL)
  7. Juana Ortegón – Independiente Santa Fe (COL)
  8. Lina Arboleda – Millonarios F.C. (COL)
  9. Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (USA)
  10. Maithé López – Vancouver Rise F.C. (CAN)
  11. María Alejandra Baldovino – Junior F.C. (COL)
  12. María José Torres – Independiente Medellín (COL)
  13. Mariana Mosquera – Atlético Nacional (COL)
  14. Mariana Silva – Madrid Club de Fútbol Femenino (ESP)
  15. Mercedes Martínez – Fortaleza F.C. (COL)
  16. Samantha Rodríguez – Fortuna Hjørring (DEN)
  17. Sara Bohórquez – Fortaleza F.C. (COL)
  18. Saray Marín – América de Cali (COL)
  19. Sintia Cabezas – Olympique de Marseille (FRA)
  20. Sofía Ortiz – América de Cali (COL)
  21. Valerin Loboa – Portland Thorns F.C. (USA)
11:34 hsHoy

Ficha del partido

  • Selección Colombia vs. Selección de Costa Rica- Fecha 1 de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026
  • Lugar: estadio Miejski LKS Lodz - Lodz, Polonia
  • Fecha y hora: lunes 7 de septiembre- 11:00 a. m. hora colombiana
  • Transmisión: Gol Caracol y RCN Fútbol

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