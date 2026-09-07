EN VIVO - selección Colombia vs. Costa Rica: siga aquí el debut de la Tricolor en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección Colombia vs. Costa Rica en la primera fecha de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, que se juega en Polonia. La Tricolor conforma el grupo E junto a Corea del Norte, vigente campeona, y Portugal.
El partido está programado para jugarse desde las 11:00 a. m. (hora de Colombia) en el estadio Miejski LKS Lodz y aquí podrá seguir todas las incidencias del compromiso.
Estas son las dorsales que usarán las jugadoras de la selección Colombia en la Copa Mundial Femenina Sub-20 2026
Estos son los partidos de la selección Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026
Partido 1
Colombia vs. Costa Rica
Fecha: 7 de septiembre
Hora: 11:00 a. m.
Estadio: Miejski LKS Lodz
Partido 2
Colombia vs. Portugal
Fecha: 10 de septiembre
Hora: 11:00 a. m.
Estadio: Miejski LKS Lodz
Partido 3
Colombia vs. Corea del Norte
Fecha: 13 de septiembre
Hora: 11:00 a. m.
Estadio: Miejski LKS Lodz
El fútbol femenino colombiano tendrá un nuevo reto: en esta ocasión, tras ser anfitriones en la edición de 2024 del Mundial Sub-20, Carlos Paniagua comandará a la generación de 21 jugadores a su mando para buscar un título en esta categoría.
Estas son las jugadoras convocadas a la selección Colombia para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026
- Brenda Cardona – Independiente Santa Fe (COL)
- Catalina Cortés – América de Cali (COL)
- Fernanda Viáfara – Millonarios F.C. (COL)
- Isabel Weiner – Columbia University (USA)
- Isabella Díaz – Independiente Santa Fe (COL)
- Jimena Ospina – Internacional de Palmira F.C. (COL)
- Juana Ortegón – Independiente Santa Fe (COL)
- Lina Arboleda – Millonarios F.C. (COL)
- Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (USA)
- Maithé López – Vancouver Rise F.C. (CAN)
- María Alejandra Baldovino – Junior F.C. (COL)
- María José Torres – Independiente Medellín (COL)
- Mariana Mosquera – Atlético Nacional (COL)
- Mariana Silva – Madrid Club de Fútbol Femenino (ESP)
- Mercedes Martínez – Fortaleza F.C. (COL)
- Samantha Rodríguez – Fortuna Hjørring (DEN)
- Sara Bohórquez – Fortaleza F.C. (COL)
- Saray Marín – América de Cali (COL)
- Sintia Cabezas – Olympique de Marseille (FRA)
- Sofía Ortiz – América de Cali (COL)
- Valerin Loboa – Portland Thorns F.C. (USA)
Ficha del partido
- Selección Colombia vs. Selección de Costa Rica- Fecha 1 de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026
- Lugar: estadio Miejski LKS Lodz - Lodz, Polonia
- Fecha y hora: lunes 7 de septiembre- 11:00 a. m. hora colombiana
- Transmisión: Gol Caracol y RCN Fútbol