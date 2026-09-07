EN VIVO - selección Colombia vs. Costa Rica: siga aquí el debut de la Tricolor en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA

La selección Colombia integra el grupo E junto a Costa Rica, Corea del Norte y Portugal - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección Colombia vs. Costa Rica en la primera fecha de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, que se juega en Polonia. La Tricolor conforma el grupo E junto a Corea del Norte, vigente campeona, y Portugal.

El partido está programado para jugarse desde las 11:00 a. m. (hora de Colombia) en el estadio Miejski LKS Lodz y aquí podrá seguir todas las incidencias del compromiso.