Colombia

Indignación en Antioquia por presunta agresión sexual de practicantes a una abuela en hogar geriátrico: “Los niños ya preñan”

La viralización de la grabación en redes sociales llevó a la activación de protocolos oficiales y encendió el reclamo por garantías en instituciones de Apartadó

La denuncia sostiene que uno de los jóvenes le tocó un seno a la adulta mayor y otro le jaló la nariz dentro del centro de atención - crédito Captura de Video X/Teleantioquia

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La denuncia por presunto abuso sexual contra una adulta mayor en un centro de protección de Apartadó desató la indignación pública en el departamento de Antioquia.

El caso ocurrió en el Centro del Adulto Mayor de Churidó Pueblo del municipio antioqueño, donde la mujer de 98 años habría sufrido tocamientos de carácter sexual.

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En un video divulgado por el medio local Teleantioquia, se muestra a la mujer de avanzada edad junto con tres estudiantes en práctica del área de la salud.

Las autoridades activaron la ruta de atención y los códigos Púrpura y Fucsia tras el presunto abuso sexual en el centro para personas mayores de Apartadó - crédito Alcaldía de Apartadó Antioquia/archivo particular
Las autoridades activaron la ruta de atención y los códigos Púrpura y Fucsia tras el presunto abuso sexual en el centro para personas mayores de Apartadó - crédito Alcaldía de Apartadó Antioquia/archivo particular

El filme expone como uno de los jóvenes le toca un seno y otro le jala la nariz, mientras se oyen risas. Después, se escucha a uno de ellos decir: “Los niños ya preñan, ¿oyó?”.

Posteriormente, en la grabación se escucha a la mujer decir: “Ah, respéteme”, mientras intenta apartarlos con las manos.

Las primeras versiones del medio local apunta a que dos de los involucrados son menores de edad. Además, se conoció que los jovenes aprendices pertenecerían a la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Icenf S.A.S. de Apartadó.

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Leonel Palacios, hijo de la víctima, rechazó el comportamiento de los auxiliares de salud contra su madre, asegurando que padece alzhéimer, lo que agrava su estado de vulnerabilidad e indefensión.

Ante ese escenario, Palacios pidió una investigación. “Por favor, investiguen esto, porque esto es algo delicado, esto puede suceder aquí, y puede estar pasando en otras partes”, declaró a Teleantioquia.

La Policía Nacional recordó la importancia de activar rutas de atención y evitar la justicia por mano propia - crédito Policía Nacional
La Policía Nacional recordó la importancia de activar rutas de atención y evitar la justicia por mano propia - crédito Policía Nacional

Las acciones de las autoridades tras la denuncia

La circulación de las imágenes en redes sociales llevó el caso ante las autoridades locales. La Policía Nacional y la Patrulla Púrpura llegaron al sitio para recopilar información y adelantar actuaciones contra el centro de protección de adultos mayores en Apartadó.

Alma Solano Sánchez, secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, explicó que la administración departamental articuló acciones con la Alcaldía de Apartadó y la Policía.

“Desde la Secretaría de Salud, desde el momento que nos enteramos, iniciamos las acciones de articulación con la alcaldía de Apartadó y la policía para que se activaran el código púrpura y el código fucsia, garantizando la protección de esta adulta mayor y evaluando la situación y las posibles consecuencias que podrían tener estos actos en ella”, declaró la funcionaria.

Declaraciones de Alma Solano Sánchez, Secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia - crédito Instagram

Así mismo, señaló que permanecen “evaluando las condiciones de habilitación del centro de atención del adulto donde se presentaron los hechos para tomar las acciones que correspondan”.

La Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia dejó planteado que la respuesta oficial no se limitará al acompañamiento del caso puntual. La revisión anunciada busca impedir que hechos de este tipo vuelvan a presentarse en centros de atención para personas mayores del departamento.

Por su parte, la Alcaldía de Apartadó manifestó su disposición para adelantar el proceso investigativo, en articulación con la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, la Policía Nacional y entes de control.

Por el momento, el centro de protección de adultos mayores no ha emitido ninguna respuesta ante las denuncias.

Comunicado Institución Educativa Icenf SAS - crédito X
Comunicado Institución Educativa Icenf SAS - crédito X

Respuesta de la institución educativa

La Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Icenf S.A.S. de Apartadó, centro académico que tendría vinculos con los estudiantes acusados, rechazó el caso registrado en el municipio antioqueño.

En un comunicado, la entidad calificó como “conductas inaceptables” por parte de estudiantes en un escenario de práctica formativa hacia un paciente adulto mayor.

Adicional a ello, la institución rechazó cualquier acto que vulnere la dignidad e integridad de las personas mayores y anunció la activación de sus protocolos. También informó el inicio de una investigación formal para establecer responsabilidades disciplinarias y legales.

“Tan pronto se tuvo conocimiento de los hechos, se activaron los protocolos institucionales y se inició un proceso de investigación formal conforme al Reglamento Estudiantil y la normativa vigente, con el fin de determinar las responsabilidades disciplinarias y legales a las que haya lugar”, expresaron.

Por último, reiteraron su compromiso “con la formación integral y la supervisión rigurosa en los escenarios de práctica, enfatizando que las actuaciones individuales no representan el rigor ético y profesional de nuestra comunidad”.

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