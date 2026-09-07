Colombia

Marcela Reyes denunció a DJ Exotic ante la Fiscalía por no cumplir con el apoyo económico a su hijo Valentino: “Nunca cambió”

La DJ colombiana radicó un formato único de noticia criminal contra el productor Daniel Alejandro Salinas, conocido como DJ Exotic, por no aportar al sostenimiento del hijo de ambos

Marcela Reyes habla de Exotic DJ y lo que sucedió en Cali - crédito @exoticdj y @marcelareyes/IG
Marcela Reyes habla de Exotic DJ y lo que sucedió en Cali - crédito @exoticdj y @marcelareyes/IG
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Marcela Reyes denunció ante la Fiscalía General de la Nación la falta de apoyo económico y presencial de DJ Exotic —cuyo nombre real es Daniel Alejandro Salinas— en la crianza de su hijo Valentino, de ocho años.

La revelación llegó en medio de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde la DJ colombiana respondió con una franqueza inusual sobre uno de los temas más sensibles de su vida privada.

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La artista mostró en sus historias el formato único de noticia criminal radicado el 18 de junio de 2026 ante la Fiscalía en Bogotá. Ante la pregunta de un seguidor sobre si había pensado en una demanda oficial por el sostenimiento del niño, su respuesta fue directa: “Sí, ya realicé el debido proceso ante la Fiscalía y estoy a la espera de cómo se desarrolla el proceso”.

La denuncia llega ocho años después de una situación que, según Reyes, nunca cambió

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La DJ confirmó que tiene una denuncia puesta en la Fiscalía por la manutención del menor - crédito @marcelareyes/IG

La DJ reconoció que la acción legal debió haberse tomado mucho antes. “Creo que lo más sano habría sido hacer esto desde hace 8 años atrás, pero desde mi buena voluntad siempre quise dar tiempo, esperando que la situación cambiara”, escribió en sus historias. Y añadió: “Sin embargo, nunca cambió”.

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A pesar de haber iniciado el proceso legal, Reyes dejó claro que su deseo no es el enfrentamiento. “Me encantaría poder conciliar, hacer todo en los mejores términos y, sobre todo, que Valentino no se entere de nada de esto”, expresó.

Una comunicación cortada y un padre que aparece “cada que llueve para arriba”

En otra de las historias publicadas horas antes, la DJ respondió a un seguidor que le preguntó si había hablado con Exotic sobre su rol como padre. La respuesta reveló el estado actual de la relación entre ambos.

“Hablo con él hace rato, corté comunicación”, escribió Reyes, y aclaró que la distancia no viene acompañada de rencor. “Hace mucho tiempo no hay rabia ni rencor, pero sí hay unas ganas enormes de que mi hijo pueda tener un papá presente”, señaló, y precisó que no se refería a “un papá de una hora cada tres meses, o que aporte a su sostenimiento cada que llueve para arriba”.

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Marcela Reyes confesó que habla todos los días con Exotic sobre su rol como papá - crédito @marcelareyes/IG

La artista fue categórica al describir la ausencia: “Un hijo necesita amor, atención, respaldo y, por supuesto, apoyo económico. Pero aquí, lamentablemente, no hay ninguna de las anteriores”.

Valentino no escucha críticas de su madre sobre su padre

Pese al escenario que describió, Reyes subrayó que cuida la imagen que su hijo tiene de Exotic. “Aun así, nunca le hablo mal a mi hijo de su papá. Al contrario, le enseño a respetarlo y a respetar también a su entorno”, escribió.

La DJ explicó que, aunque el contacto entre padre e hijo es escaso, ella no lo obstaculiza. “Aunque casi nunca lo ve ni lo llama, las pocas veces que lo hace, jamás le niego ese derecho que tiene mi hijo de verlo o de comunicarse con él”, afirmó.

El único deseo que Reyes hizo público

Marcela Reyes
La DJ de guaracha publicó unas fotografías junto a su hijo, que sufrió un accidente en el colegio - crédito @marcelareyes/Instagram

Al cierre de sus historias del domingo, la artista sintetizó en pocas líneas lo que espera del futuro. “Mi único deseo es que, en algún momento, todo esto pueda mejorar. Porque qué rico sería poder ver a mi hijo crecer rodeado de amor, atención, apoyo y, sobre todo, sentir que cuenta con ambos padres”, escribió, acompañando el mensaje con un corazón rojo.

Una historia que arrancó con infidelidades y terminó en una relación de padres a distancia

Marcela Reyes y DJ Exotic iniciaron su relación cuando él aún no era figura pública. Según relató el propio Exotic en el pódcast Más Allá Del Silencio, la conoció en un evento en su finca y “no se separaron” desde entonces. La relación, sin embargo, estuvo marcada por dos infidelidades de su parte —una en Cali y otra en Medellín— que derivaron en la recordada escena viral de Reyes pateando una puerta de hotel.

Tras la ruptura, ambos mantuvieron durante años una relación limitada a asuntos relacionados con Valentino. El atentado que sufrió Exotic en noviembre de 2024 —seis disparos durante una presentación en un motel de Cali— acercó momentáneamente a los dos: la DJ estuvo presente en el hospital desde el primer día.

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