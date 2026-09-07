Hicieron un mural burlándose de Karina García tras la polémica por su opinión sobre un perro: “Devuélvanla, parece una rata”

Karina García es viral por el mural que hicieron en represalia por su comentario sobre los perros que no son de raza - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Recientemente, se ha hecho viral un mural en el que se ve a un peludito de cuatro patas reclamarle a Karina García: “Devuélvanla, parece una rata y no es de raza”, teniendo en cuenta la polémica que generó la modelo paisa con sus declaraciones sobre los perros que no son de raza. La firma al pie de la imagen lo dice todo: Acción Perruna Colombia.

La pieza gráfica —cuya autoría y ubicación física no han sido confirmadas hasta el momento, ya que podría tratarse tanto de un mural real como de una imagen generada con inteligencia artificial— se viralizó en Instagram con casi 9.500 me gusta en menos de 24 horas. La cuenta que la publicó resumió el sentir de miles de usuarios con una sola frase: “Karina, hasta los perritos ya tienen algo que decirte”.

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Cabe destacar que en la composición, Noah, el pomerania de García, aparece entronado y coronado como rey. A su lado, una nube de diálogo completa la ironía con la frase que el propio perro le dirige a su dueña: que deberían devolverla porque no es de raza.

Se viraliza mural que retrata el rechazo de los perritos a las declaraciones de Karina García sobre los que no son de raza - crédito @fansdeemiro_tv/IG

La publicación generó todo tipo de opiniones entre los seguidores de la cuenta de fans de Emiro Navarro, encargados de viralizar el contenido: “Canina García de qué habla si está toda operada, bien modificada si fue”; “Nadie sabe que la vieja lo está haciendo intencionalmente, ella sabe cómo juega”, entre otros.

La transmisión que encendió las redes

Todo comenzó a finales de agosto, cuando la influenciadora paisa presentó a su mascota, un pomerania llamado Noah, durante un en vivo en sus redes sociales. Lo que parecía un momento cotidiano derivó en una controversia que la tuvo en tendencia durante días.

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En esa misma transmisión, García relató que una amiga había recibido como regalo un perro producto del cruce entre un pomerania y un shih tzu. La influenciadora contó que preparó un collage comparando al animal con el suyo propio y que su veredicto fue inmediato.

“Es un animalito, que Dios lo bendiga, pero yo le dije a ella: ‘Mi reina, devuélvaselo a ese económico, a ese tacaño’”, afirmó. Y fue más lejos: “A usted no le dieron un pomerania original. ¡Devuélvalo!”.

La creadora de contenido llegó a manifestar durante una transmisión en vivo que el perro que compró su amiga "parecía una rata" - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

El perro de su amiga, en sus propias palabras, “parecía una rata” porque “no tenía la cara de mi pomerania original”. Antes de cerrar la transmisión, García anticipó las críticas entre risas: “Mañana me van a empezar a decir: ‘Materialista, interesada’”. Y remató: “I’m sorry, así soy. La humildad”.

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La ola de rechazo y las disculpas públicas

La predicción se cumplió en horas. Los fragmentos del en vivo se propagaron por TikTok, Instagram y X, y abrieron un debate sobre el abandono de mascotas y la forma en que se asocia el valor de un animal a su raza o apariencia.

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, fue una de las voces más contundentes entre las figuras públicas que cuestionaron a García. Varios veterinarios también tomaron la palabra para rechazar que una mascota pueda ser tratada como un artículo reemplazable por no cumplir con una expectativa estética.

Ante la presión, la creadora de contenido ofreció disculpas públicas. “No tengo justificación”, reconoció, según publicaciones en cuentas de entretenimiento. Además, anunció su intención de poner sus redes a disposición de fundaciones dedicadas al cuidado de animales.

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La hermana de Yina Calderón afirmó que no dejaría a su mascota por no ser de raza y cuestionó la actitud de la creadora de contenido - crédito @julianacalderon12/ Instagram

La reaparición tampoco fue sencilla. García se mostró con rosas y lágrimas y admitió: “Ha sido muy duro todo esto”.

El comentario de Norma Nivia que resurgió del pasado

En medio del debate, las redes desenterraron un episodio de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, emitida en 2025 por Canal RCN. Durante una dinámica en la que el programa mostró fotos antiguas de los participantes, la modelo Norma Nivia le preguntó a García al ver sus imágenes de juventud: “¿A qué edad cambiaste de raza?”.