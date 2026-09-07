Más de 2.000 procesos en la Comisión de Acusaciones están en riesgo por falta de recursos, denunció Daniel Briceño: “Completa impunidad”

La denuncia por el congresista Daniel Briceño fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Mariano Vimos/Colprensa

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A través de su cuenta oficial en X, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, denunció que la Comisión de Acusación lleva un mes sin cumplir sus funciones por falta de recursos.

“Quiero comunicarle al país que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lleva más de 1 mes en completa parálisis por falta de recursos (sic)”, señaló el congresista.

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Según Daniel Briceño, la Comisión de Acusación tiene 2.450 procesos contra expresidentes, magistrados de las altas cortes y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que sus integrantes no han podido revisar.

Según Daniel Briceño, la Comisión de Acusación tiene 2.450 procesos contra expresidentes, magistrados de las altas cortes y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que sus integrantes no han podido revisar - crédito @Danielbricen/X

“Son 2.450 procesos contra expresidentes, magistrados de altas cortes y la Fiscal General de la Nación que no han podido ser repartidos entre los miembros de la Comisión (sic)”, expresó.

Por ello, el representante a la Cámara pidió a las autoridades competentes agilizar la asignación de recursos. Según afirmó, la falta de financiación transmite un mensaje de impunidad.

“Le pido a todas las autoridades, mayor celeridad, el mensaje que se le está dando al país es de completa impunidad (sic)“, expresó Briceño.

Carta enviada al Gobierno

La situación en la Comisión de Acusaciones ya había sido alertada el 19 de agosto de 2026. El presidente del recinto, Carlos Alberto Cuenca, solicitó al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, la asignación de recursos para asegurar el funcionamiento de esa instancia y el avance de los expedientes bajo su competencia.

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En la comunicación, Cuenca señaló que la Comisión de Acusaciones tiene actualmente 2.450 procesos activos. El volumen de casos, según expuso, requiere disponibilidad presupuestal para atender las actuaciones pendientes y garantizar las labores administrativas y judiciales necesarias para su trámite.

El presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes pidió que los recursos se giren “en el menor tiempo posible”. Argumentó que los procesos están sujetos a términos procesales “perentorios e improrrogables”, por lo que una demora en la asignación podría afectar el cumplimiento de los plazos establecidos.

Carlos Alberto Cuenca solicitó al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, la asignación de recursos para asegurar el funcionamiento de esa instancia y el avance de los expedientes bajo su competencia - crédito suministrada

Detalles de la denuncia de Daniel Briceño

En conversación con Blu Radio, el congresista Daniel Briceño señaló que en este momento la comisión se encuentra paralizada por la falta de recursos.

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“Desde la llegada del nuevo Congreso, pues, lo que se encontró en la Comisión de Acusación es una comisión sin recursos, una comisión sin plata, pero, sobre todo, una comisión que no está siendo atendida por nadie en el Congreso de la República. Nosotros hemos hablado de esto varias veces con el presidente de la comisión, con las autoridades, pero no ha pasado nada. (…) en este momento hay parálisis”,

Y agregó: “Usted no puede actuar como comisión de acusaciones, que es una autoridad investigativa sin estos recursos, porque, pues, no se va a poder ejercer la labor. Esto ha hecho que no se puedan repartir los procesos. Y hoy hay 2450 procesos que no están avanzando, y que muchos de ellos, porque no hay suspensión de términos en este momento, pues, se pueden ir camino a la prescripción, porque ni siquiera hemos podido saber el estado de la mayoría”.

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Daniel Briceño señaló que en este momento la comisión se encuentra paralizada por la falta de recursos - crédito @Danielbricen/X

El congresista del Centro Democrático precisó que hasta el momento los miembros de la Comisión de Acusaciones solo han podido aprobar proposiciones, pero ninguno tiene procesos asignados.

“Por eso estamos diciendo, tanto al presidente de la Cámara como a el Ministro de Hacienda, doctor Miguel Gómez, es como revisemos esta situación, porque es una actividad esencial donde se investigan magistrados de altas cortes, expresidentes en la misma Fiscalía General de la Nación, y no se está pudiendo hacer, esto va camino a la impunidad, y es lo que yo estoy advirtiendo después de un mes en el que no ha sido posible tener comunicación con absolutamente nadie”, afirmó a Blu Radio.

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