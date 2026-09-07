Centro Democrático pidió investigar actividad escolar en Sincelejo por mensajes contra Álvaro Uribe: “Nunca escenarios de adoctrinamiento”

La colectividad afirmó que recibió denuncias sobre contenidos políticos exhibidos durante una actividad educativa y reclamó garantías para el pluralismo y la libertad de conciencia estudiantil - crédito Catalina Olaya/Colprensa/@CeDemocratico/X

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El Centro Democrático pidió investigar una actividad escolar realizada el 1 de septiembre de 2026 en la institución educativa Antonio Lenis de Sincelejo, luego de conocer denuncias sobre la instalación de pancartas y mensajes políticos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural de la colectividad.

El partido informó que en el plantel educativo habrían aparecido mensajes con cuestionamientos al exmandatario, entre ellos uno que lo calificaba como “paramilitar”. El Centro Democrático atribuyó esa información a las denuncias que recibió sobre la jornada desarrollada en la institución.

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A través de una publicación en X y un comunicado, la colectividad señaló que la senadora María Angélica Guerra López y el diputado Luis Alfonso Álvarez pusieron el caso en conocimiento público. La organización solicitó que las autoridades determinen cómo se organizó la actividad y cuál fue su finalidad pedagógica.

El Centro Democrático señaló que la senadora María Angélica Guerra López y el diputado Luis Alfonso Álvarez pusieron el caso en conocimiento público - crédito @CeDemocratico/X

“La senadora María Angélica Guerra López y el diputado Luis Alfonso Álvarez denunciaron los hechos”, indicó el partido en su publicación, en la que también cuestionó la presencia de mensajes políticos dentro del colegio.

El partido pidió establecer quién organizó la jornada

En el comunicado, la Dirección Nacional del Centro Democrático y la Dirección Departamental de Sucre manifestaron preocupación por los hechos ocurridos en la institución educativa de Sincelejo. Según el texto, las pancartas contenían mensajes dirigidos contra Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010.

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El partido afirmó que un familiar de uno de los estudiantes presentó una acción de tutela relacionada con lo sucedido. La colectividad no detalló el contenido de ese recurso ni informó ante qué autoridad fue radicado.

Guerra López pidió establecer quién promovió la actividad y bajo qué criterios se desarrolló. La congresista sostuvo que los establecimientos educativos deben garantizar un ambiente de respeto para los estudiantes.

En el comunicado, la Dirección Nacional del Centro Democrático y la Dirección Departamental de Sucre manifestaron preocupación por los hechos ocurridos en la institución educativa de Sincelejo - crédito @CeDemocratico/X

“Los colegios deben ser espacios de conocimiento, libertad y pluralismo, nunca escenarios de adoctrinamiento político”, afirmó la senadora, de acuerdo con el comunicado divulgado por su partido.

La solicitud fue dirigida a autoridades educativas y de control

El Centro Democrático sostuvo que las aulas pueden abordar la historia de Colombia y las diferentes corrientes políticas. No obstante, cuestionó que esos contenidos puedan ser presentados desde una visión que, a su juicio, afecte la honra o el buen nombre de una persona.

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La organización consideró que los mensajes denunciados pueden constituir una práctica de estigmatización contra el expresidente. Por ello, solicitó una revisión de las circunstancias en las que se realizó la actividad escolar.

“Solicitan a las autoridades educativas y de control verificar lo ocurrido y adoptar las medidas necesarias para garantizar el pluralismo y la libertad de conciencia de los estudiantes”, señaló el partido.

El Centro Democrático sostuvo que las aulas pueden abordar la historia de Colombia y las diferentes corrientes políticas - crédito suministrada

La información aportada por el Centro Democrático no incluye, por ahora, una versión de la Institución Educativa Antonio Lenis, de la Secretaría de Educación de Sincelejo ni de las autoridades que eventualmente podrían estudiar la tutela mencionada.

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Recientemente, el partido Centro Democrático respondió al abogado Miguel Ángel del Río por decir que el exmandatario es muy “locuaz” y un “gran actor”.

A través de su cuenta oficial en X, la colectividad afirmó que Miguel Ángel del Río “vuelve” a los calificativos porque, según sostuvo, las pruebas “no le alcanzan” al jurista.

“Miguel Ángel Del Río vuelve a los calificativos porque las pruebas no le alcanzan (sic)”, indicó el partido.

El Centro Democrático recordó que el expresidente Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, fue absuelto en primera instancia de los delitos que le imputaron. La colectividad sostuvo que Miguel Ángel del Río intentó construir el caso con testigos de dudosa reputación.

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“El presidente Álvaro Uribe fue absuelto de los montajes que usted intentó construir con testigos de dudosa reputación (sic)”, puntualizó.

El partido indicó que resulta curioso llamar “actor” al líder natural de la colectividad, pues, según el Centro Democrático, lo único que ha hecho Uribe es defender su “inocencia”.