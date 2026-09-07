Así quedó Colombia en la tabla de posiciones del Mundial Femenino Sub-20 tras la victoria contra Costa Rica: La Tricolor puso un pie en octavos de final

La selección Colombia sumó sus primeros tres puntos en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 tras vencer a Costa Rica en la primera fecha en Polonia - crédito FCF

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La selección Colombia sumó sus tres primeros puntos en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 ante Costa Rica en la primera fecha del campeonato que se juega desde el 7 de septiembre en Polonia.

Colombia inició abajo en el marcador, luego de que a los cinco minutos Sheika Scott aprovechara un error de cálculo de Luisa Agudelo, que cuando salió a coger un balón, terminó colgada, y las costarricenses festejaron el 1-0. Antes de terminar el primer tiempo, la Tricolor igualó las acciones a través de un penalti.

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Valerin Loboa saltó a cabecear un centro y en el área Josselyn Briceño abrió de manera imprudente sus manos, impactando la cara de la delantera. La juez norcoreana Kim Yujeong revisó el VAR por el llamado de Letticia Viana y decidió sancionar el penalti, que fue convertido en gol por Fernanda Viáfara, jugadora de Millonarios, luego de engañara a la portera y cobrara al palo de la mano izquierda de la portera.

Mariana Silva marcó el 2-1 para Colombia en el segundo tiempo tras aprovechar un balón que quedó sobre la línea - crédito FCF

En el segundo tiempo, la Amarilla logró darle la vuelta al marcador por intermedio de Mariana Silva. La número 10 de Colombia, formada por Independiente Santa Fe y jugadora actualmente de CFF Madrid, recibió un balón largo en el área para cabecear sin marca. Aunque la portera alcanzó a detener el remate, la pelota quedó sobre la línea y al ver a la guardameta vencida, Silva aprovechó para empujarla hasta el fondo de la red y celebrar el 2-1.

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El gol que liquidó el partido se registró al minuto 80. Catalina Cortés ingresó en el lugar de la autora del segundo tanto y en la primera acción de juego en la que tocó el balón celebró su tercer gol como profesional y el primero con la camiseta de la selección Colombia. Isabella Díaz mandó un centro al segundo palo, allí Juana Ortegón con la cabeza evitó que el balón abandonara el campo y allí fue donde apareció Cortés para marcar el 3-1.

La Tricolor pudo tener un marcador más cómodo, luego de que nuevamente una falta en contra de Valerin Loboa en el área fuera sancionada como penalti tras la revisión del VAR. En esta oportunidad la encargada de ejecutar el cobro fue Juana Ortegón, pero la poca distancia para ejecutar el cobro se tradujo en falta de potencia y el disparo fue atajado.

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Costa Rica se puso en ventaja a los cinco minutos con un gol de Sheika Scott tras un error de cálculo de Luisa Agudelo - crédito FCF

Colombia termina la primera fecha de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 como líder del grupo E, por encima de Corea del Norte, vigentes campeonas del certamen:

Colombia: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado. Corea del Norte: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado. Costa Rica: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado. Portugal: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado.

El Mundial 2026 tendrá 24 selecciones repartidas en seis grupos de cuatro equipos, y su fase inicial definirá qué 16 avanzarán a los octavos de final: pasarán las dos primeras de cada zona y las cuatro mejores terceras, un formato que además fija un sistema detallado de desempate para ordenar cada grupo y completar el cuadro de eliminación directa.

La competencia se jugará con una fase de grupos seguida por octavos de final, cuartos de final, semifinales, final por el bronce y final. En la etapa inicial, los equipos de un mismo grupo se enfrentarán todos contra todos en un sistema de liguilla.

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Catalina Cortés selló el 3-1 al minuto 80 en su primera intervención y anotó su primer gol con la selección Colombia - crédito FCF

Cada victoria otorgará tres puntos, cada empate sumará uno y cada derrota dejará cero. La FIFA determinará las cabezas de serie por sorteo público, de acuerdo con la posición de las selecciones y con criterios deportivos y geográficos establecidos en el procedimiento del sorteo.

La clasificación a la fase de eliminación directa incluirá a las primeras y segundas de cada uno de los seis grupos. A ellas se añadirán las cuatro mejores terceras, que se ordenarán con criterios específicos aplicados sobre todos los partidos de grupo.

Ese cálculo comenzará por el mayor número de puntos obtenidos. Si persiste la igualdad, se recurrirá a la diferencia de goles, luego al número de goles marcados, después a la puntuación por conducta deportiva y, en último término, a un sorteo realizado por la FIFA.

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