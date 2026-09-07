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Jhon Solís, figura en Inglaterra, podría perderse la convocatoria a la selección Colombia: este es el parte médico que encendió las alarmas

El mediocampista, formado por Atlético Nacional, ha disputado 24 partidos desde su llegada al Birmingham City de la Championship en la temporada 2025-2026

Jhon Solis pasó del Girona de España al Birmingham City, en donde ha sido figura y ha despertado el interés del cuerpo técnico de la selección Colombia - crédito Birmingham City
Jhon Solis pasó del Girona de España al Birmingham City, en donde ha sido figura y ha despertado el interés del cuerpo técnico de la selección Colombia - crédito Birmingham City
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El futbolista colombiano Jhon Solís quedó fuera de la convocatoria del Birmingham City para el partido del pasado domingo 6 de septiembre ante Wolverhampton, que terminó en empate 2-2, tras sufrir un golpe, una situación que lo pone en duda para una eventual llamada a la selección Colombia de cara a los amistosos de septiembre y octubre.

El entrenador Chris Davies explicó el motivo de la ausencia en la rueda de prensa luego del partido: “Jhon recibió un golpe justo al final del partido contra el Southampton. Creemos que estará de baja entre una semana y diez días. Tendremos que ver cómo evoluciona día a día”.

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Antes de la baja, Solís había sido titular en los cuatro primeros partidos de Championship y había completado los 360 minutos posibles. Davies lo usó de forma habitual en el mediocampo junto al japonés Tomoki Iwata. El mediocampista de 21 años es uno de los nombrados para liderar el recambio de la selección Colombia luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Jhon Solis juega en el Birmingham City del Championship con el número 14 - crédito Birmingham City
Jhon Solis juega en el Birmingham City del Championship con el número 14 - crédito Birmingham City

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que la Selección Colombia jugará tres amistosos en la ventana de Fecha FIFA entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, con rivales ya definidos: México, Paraguay y Perú.

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El primer partido será ante México el 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore (Estados Unidos), con horario todavía por definir. La venta al público general se habilitó desde el miércoles 5 de agosto en la plataforma SomosLocales.

El segundo amistoso será frente a Paraguay el 2 de octubre a las 7:00 p. m. (hora de Colombia) en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey. Las entradas se venderán por Ticketmaster.

El cierre de la serie será contra Perú el martes 6 de octubre a las 6:45 p. m. (hora de Colombia), en el nuevo estadio del Inter de Miami. La boletería también estará disponible en Ticketmaster, mientras que la FCF indicó que el proceso de acreditación para medios aún no se abre y que los requisitos se informarán por sus canales oficiales.

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