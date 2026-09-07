Habitantes de Medellín no lograron ahorrar agua: el alcalde Fico Gutiérrez anunció racionamiento

El embalse de Piedras Blancas, que abastece a las zonas incluidas en el racionamiento de EPM, registra un déficit de 120 litros de agua por segundo - crédito EPM

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Los cortes nocturnos de agua volverán a sectores de Medellín desde este martes 8 de septiembre, luego de que el ahorro voluntario aplicado durante cinco días quedara por debajo de las metas fijadas por la Alcaldía y Empresas Públicas de Medellín (EPM).

La medida se concentrará en zonas abastecidas por el embalse de Piedras Blancas, cuya reserva enfrenta la situación más delicada del sistema. El alcalde Federico Gutiérrez alertó que ese suministro podría agotarse en alrededor de 15 días si el consumo no baja.

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Medellín aplicará suspensiones temporales del servicio entre el 8 y el 14 de septiembre, de forma alternada y durante ocho horas cada noche. Los cortes afectarán a sectores de seis comunas atendidas por Piedras Blancas y alcanzarán cerca de 109.000 hogares, equivalentes al 7% de las viviendas de la ciudad.

““Estamos ante el fenómeno de El Niño más complejo de los últimos años. Hago un llamado a la acción: es necesario ahorrar agua. En los cinco primeros días del llamado al ahorro, la situación más crítica la tiene Piedras Blancas, porque tiene un volumen pequeño. Si no se toman medidas, en 15 días podría estar seca”, señaló el alcalde en rueda de prensa.

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Los cortes de agua en Medellín comenzarán el 31 de agosto, se aplicarán durante septiembre y se calcula que afectarán a cerca de 300.000 personas - crédito EPM

El esquema anunciado prevé interrupciones del agua desde las 8:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. del día siguiente. Además la suspensión será día por medio y se definirá por zonas.

Las comunas incluidas en la programación son Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria. Todas reciben agua desde el embalse que presenta la mayor presión sobre sus reservas.

A través de un comunicador oficial, la Alcaldía de Medellín precisó que la decisión responde a condiciones técnicas de abastecimiento. La administración remarcó que no guarda relación con los estratos socioeconómicos de los hogares afectados.

La Alcaldía y EPM evaluarán cada semana la evolución del consumo y el estado de las fuentes hídricas. Ese seguimiento definirá si mantienen, modifican o suspenden las restricciones previstas.

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“Logramos un esfuerzo de la comunidad, pero no es suficiente. El domingo pasado fue el de más ahorro, sabiendo que es un día de alto consumo. Ya logramos generar consciencia alrededor del tema, pero por la sequía, no es suficiente el ahorro. El ahorro voluntario debe continuar”, comentó Gutiérrez.

Piedras Blancas no alcanzó la meta diaria de ahorro

Ante las afectaciones por el fenómeno de El Niño se harán cortes de agua en Medellín - crédito geoview

El embalse Piedras Blancas abastece al nororiente y al centro-oriente de Medellín. Para esos sectores, las autoridades fijaron una reducción de 92 litros diarios por vivienda o establecimiento.

Durante los cinco días del llamado al ahorro, el sistema acumuló una disminución de 110 litros. La meta, en cambio, exigía alcanzar esa reducción cada día por hogar o comercio.

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Las mediciones diarias mostraron que la reducción no fue constante. En la primera jornada no se registró ahorro, mientras que en los cuatro días posteriores las disminuciones fueron de 22, 27, 18 y 43 litros por vivienda.

El resultado promedio representó cerca del 20% de la meta planteada para el piloto. Ese desempeño llevó a las autoridades a retomar el racionamiento sectorizado como acción preventiva.

La meta continúa para toda Medellín y municipios cercanos

Las zonas atendidas por los embalses de Riogrande y La Fe deberán ahorrar 70 litros diarios por hogar o establecimiento. En ambos casos, los resultados del piloto también quedaron lejos del objetivo.

En Medellín, pese a más de un siglo de inversiones, miles de hogares aún no cuentan con agua potable. - crédito Infobae

En La Fe, el ahorro acumulado durante los cinco días fue de 56 litros. Ese embalse abastece a Envigado, La Estrella, Itagüí, Sabaneta, Caldas y el sur de Medellín.

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Riogrande registró una reducción total de 20 litros durante el período evaluado. Su red atiende a Bello, Copacabana, Girardota y sectores del occidente y noroccidente de Medellín.

Gutiérrez advirtió que La Fe también podría entrar en una etapa crítica si no se toman decisiones. Según dijo, la crisis prevista para marzo o abril podría adelantarse a diciembre si se mantiene el ritmo actual de consumo.

La Alcaldía prohibió el lavado de fachadas y reforzará los controles

Entre las medidas complementarias, la administración distrital prohibió temporalmente el lavado de fachadas de edificios. También anunció controles sobre lavaderos ilegales y establecimientos que utilicen el recurso de forma inadecuada.

El riego de jardines públicos se hará exclusivamente con agua subterránea. La decisión busca evitar el uso de caudales almacenados en los embalses.

Las autoridades recomendaron reducir el tiempo de las duchas, reparar fugas, reutilizar agua y evitar el uso de mangueras. También sugirieron regar las plantas por la noche y suspender actividades no esenciales que demanden grandes volúmenes.

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La ciudadanía podrá informar casos de mal uso del agua a través de las líneas 300 627 1585 y 123. Las fugas en la red de acueducto podrán comunicarse a EPM mediante el número (604) 44 44 115.