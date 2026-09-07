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Harry Kane reveló lo que más admira de Luis Díaz previo al debut en la Champions League: “Lucho lo hace excepcionalmente bien”

El goleador del fútbol europeo y del Bayern Múnich destacó el rol ofensivo del jugador de la selección Colombia, que en la temporada pasada registró su mejor marca goleadora en Europa

Harry Kane dijo que el Bayern Múnich apunta a dar un paso más en la Champions League y pelear los títulos de la temporada - crédito Leon Kuegeler/REUTERS
Harry Kane dijo que el Bayern Múnich apunta a dar un paso más en la Champions League y pelear los títulos de la temporada - crédito Leon Kuegeler/REUTERS
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Harry Kane elogió a Luis Díaz al destacar su capacidad para atacar el área y resolver jugadas de baja visibilidad, en un momento en que el colombiano quedó bajo observación tras fallar varias opciones en el debut de Bundesliga y mientras el Bayern Múnich ya pone el foco en la Champions League y en la lucha por títulos de la temporada.

El vínculo deportivo entre ambos ya tiene volumen: han disputado 51 partidos juntos desde la llegada del extremo colombiano al club alemán y participaron en 13 goles compartidos, 11 del inglés y dos del guajiro. En la nueva campaña, el objetivo interno es mejorar esa producción ofensiva.

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El delantero de la selección de Inglaterra explicó qué aspecto del juego de Díaz valora por encima del regate o de la jugada vistosa. En declaraciones a TNT Sports, Kane dijo: “Lo que más aprecio de Lucho es su habilidad para entrar en el área. Esos goles poco espectaculares, como me gusta llamarlos. A los extremos se les suele elogiar por su regate y sus jugadas espectaculares. Pero también hay que estar bien posicionado en el segundo palo y aprovechar los rebotes. Eso es precisamente lo que Lucho hace excepcionalmente bien”.

Harry Kane elogió a Luis Díaz por su capacidad para atacar el área y resolver jugadas de baja visibilidad en el Bayern Múnich - crédito Annegret Hilse/REUTERS
Harry Kane elogió a Luis Díaz por su capacidad para atacar el área y resolver jugadas de baja visibilidad en el Bayern Múnich - crédito Annegret Hilse/REUTERS

La valoración apareció después de un partido en el que Díaz no tuvo su mejor producción ofensiva frente a Schalke. El colombiano desperdició tres ocasiones claras de gol, cayó una vez en fuera de juego y recibió una calificación de 6,1 en Sofascore, una de sus notas más bajas desde su llegada al equipo alemán.

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Ese reconocimiento contrasta con las críticas que siguieron al estreno liguero del Bayern. Pese a esa actuación, el extremo colombiano figura entre los candidatos a jugador del mes de agosto del club, una señal de que su peso ofensivo no quedó reducido a un solo encuentro.

Kane también se refirió al contexto colectivo del equipo y a la ambición europea de la temporada. El atacante de 33 años sostuvo que el Bayern quiere dar un paso más en la Liga de Campeones después de que, según su lectura, la campaña anterior se resolviera por detalles mínimos.

Kane afirmó que valora de Luis Díaz su ubicación en el área, en especial en el segundo palo y en los rebotes - crédito REUTERS/Kai Pfaffenbach
Kane afirmó que valora de Luis Díaz su ubicación en el área, en especial en el segundo palo y en los rebotes - crédito REUTERS/Kai Pfaffenbach

“Estamos muy cerca. La temporada pasada, los pequeños detalles marcaron la diferencia. Esta temporada afrontamos el partido con la firme intención de que este sea nuestro año. Pero en la Champions League, no se trata solo de ser el mejor equipo. A veces también se necesita un poco de suerte en el momento justo. Creo que este año será similar”, afirmó al medio.

El calendario inmediato del conjunto alemán pasa por su estreno en la fase de liga de la Champions League. El partido será este jueves 10 de septiembre, cuando reciba en el Allianz Arena al Bodo Glimt de Noruega a las 2:00p. m.

En paralelo, Kane habló de su momento personal y dejó claro que su horizonte sigue puesto en competir al máximo nivel durante varios años más. Citado por el diario, señaló: “Quiero estar al mejor nivel durante el mayor tiempo posible, y obviamente, estando en el Bayern, sé que voy a estar compitiendo por títulos cada año, compitiendo por la Champions League. Todavía tengo cosas que quiero ganar a nivel de clubes, quiero ganar a nivel internacional. Se trata simplemente de intentar aprovechar este momento ahora durante el mayor tiempo posible”.

Kane es candidato al Balón de Oro 2026 -crédito REUTERS/Kai Pfaffenbach
Kane es candidato al Balón de Oro 2026 -crédito REUTERS/Kai Pfaffenbach

El delantero inglés también se refirió a sus opciones de ganar el Balón de Oro, cuya ceremonia está prevista para el lunes 26 de octubre en el teatro The London Palladium. Su postura fue cauta y trasladó la definición a quienes votan el premio.

“Por supuesto, ahora está fuera de mis manos, depende de los votantes y de las personas que lo deciden. La temporada que tuve fue mi mejor temporada con diferencia, y tendremos que esperar y ver. Es algo extraño porque ya estoy enfocado en esta temporada ahora, y en la próxima. ¿Puedo ser mejor? ¿Puedo mejorar? Pero también quiero apreciar lo que hice. Estoy feliz de estar en la contienda, así que tendremos que esperar y ver”, dijo Kane.

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