Colombia

Ministerio del Interior nombró al nuevo director general de Bomberos de Colombia: de quién se trata

La cartera señaló que el oficial Germán Andrés Miranda cuenta con especialización en agentes nucleares, biológicos, químicos y radiactivos, además de capacitación en gestión de crisis y antiterrorismo, para escenarios que requieren decisiones rápidas

Germán Andrés Miranda Montenegro asumió como director general de Bomberos de Colombia el lunes 7 de septiembre en Bogotá - crédito Ministerio del Interior
Germán Andrés Miranda Montenegro asumió como director general de Bomberos de Colombia el lunes 7 de septiembre en Bogotá - crédito Ministerio del Interior
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El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella y sus ministros, anunció un plan de acción ante el fenómeno de El Niño y el refuerzo de los cuerpos de bomberos tras la posesión de Germán Andrés Miranda Montenegro como director general de Bomberos de Colombia.

El nuevo funcionario asumió el cargo este lunes 7 de septiembre en Bogotá en un acto oficial presidido por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo. Durante la ceremonia, el jefe de cartera planteó que la nueva conducción deberá fortalecer la reacción frente a emergencias en los territorios.

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Miranda Montenegro asume la Dirección General de Bomberos de Colombia con la responsabilidad de liderar el Sistema Nacional de Bomberos, reforzar la prevención y mejorar la atención ante emergencias y fenómenos naturales. Su gestión estará orientada a consolidar la coordinación entre las instituciones y los cuerpos de bomberos que operan en el país.

El nuevo director es oficial general de Bomberos y capitán en Jefe. Acumula más de dos décadas de trayectoria dentro del Sistema Nacional de Bomberos de Colombia.

La formación del nuevo director de Bomberos de Colombia incluye especialización en agentes NBQR y capacitación técnica en materiales peligrosos y gestión de crisis - crédito Ministerio del Interior
La formación del nuevo director de Bomberos de Colombia incluye especialización en agentes NBQR y capacitación técnica en materiales peligrosos y gestión de crisis - crédito Ministerio del Interior

En ese recorrido, ejerció previamente como director general de Bomberos y coordinador general del Sistema Nacional de Bomberos. También trabajó como asesor, consultor, instructor y docente en iniciativas destinadas a formar y fortalecer capacidades para responder a emergencias e incidentes críticos.

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Su preparación incluye una especialización en Agentes Nucleares, Biológicos, Químicos y Radiactivos, conocidos como NBQR. Además, recibió capacitación técnica sobre materiales peligrosos, con énfasis en armas de destrucción masiva.

El Ministerio del Interior indicó que Miranda Montenegro también cuenta con formación avanzada en gestión de crisis, antiterrorismo y mecanismos de respuesta frente a emergencias NBQR. Esa experiencia se vincula con escenarios que requieren coordinación operativa y decisiones rápidas.

A lo largo de su carrera, el capitán en jefe encabezó procesos de gestión y atención de emergencias. Su trabajo abarcó el comando de incidentes, la seguridad industrial, el manejo de sustancias peligrosas y la reacción ante amenazas NBQR y terroristas.

La designación busca trasladar ese conocimiento a los organismos de bomberos de todo el país. La Dirección General deberá acompañar el fortalecimiento de las capacidades disponibles para prevenir riesgos y actuar cuando las comunidades enfrenten situaciones críticas.

El Gobierno anunció medidas ante el fenómeno de El Niño

Miranda Montenegro afirmó que iniciará de inmediato su gestión para proteger a la población y al ambiente en playas, montañas, carreteras y otros lugares de riesgo - crédito Ministerio del Interior
Miranda Montenegro afirmó que iniciará de inmediato su gestión para proteger a la población y al ambiente en playas, montañas, carreteras y otros lugares de riesgo - crédito Ministerio del Interior

Uno de los desafíos planteados para la nueva administración será mejorar las capacidades operativas de los cuerpos de bomberos. También deberá afianzar la articulación del Sistema Nacional de Bomberos y ampliar la preparación ante emergencias que afecten a la población.

Durante la posesión, Lara Restrepo ratificó el respaldo del Ejecutivo a los bomberos colombianos. El ministro adelantó que habrá un plan de acción dirigido a la respuesta frente al fenómeno de El Niño.

El titular de Interior sostuvo que los bomberos cuentan con el compromiso del Gobierno Nacional para elevar su capacidad de reacción. En su intervención, destacó la responsabilidad de quienes intervienen ante amenazas para las personas y el ambiente.

“Los bomberos de Colombia cuentan con el compromiso del Gobierno Nacional y del Ministerio del Interior para fortalecer su capacidad de reacción. Vamos a trabajar en un plan de acción frente al fenómeno de El Niño y en el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Bomberos y de los cuerpos de bomberos del país. Ustedes tienen un trabajo responsable con Colombia y lo que hacen es digno de héroes”, señaló Lara.

Por su parte, Miranda Montenegro afirmó que comenzará sus funciones sin demoras. El funcionario vinculó el nuevo encargo con la protección de la población y del ambiente en lugares expuestos a distintos tipos de riesgos.

La Dirección General de Bomberos de Colombia quedó a cargo de liderar el Sistema Nacional de Bomberos, reforzar la prevención y mejorar la atención ante emergencias y fenómenos naturales - crédito Ministerio del Interior
La Dirección General de Bomberos de Colombia quedó a cargo de liderar el Sistema Nacional de Bomberos, reforzar la prevención y mejorar la atención ante emergencias y fenómenos naturales - crédito Ministerio del Interior

Emprenderemos esta tarea de manera inmediata”, afirmó Germán Andrés Miranda Montenegro durante el acto de posesión. El director sostuvo que la respuesta deberá llegar a playas, montañas, carreteras y cualquier otro sitio donde sea necesaria.

El nuevo responsable de Bomberos de Colombia remarcó que su objetivo será impedir que las vidas humanas y el ambiente queden expuestos al peligro. Su mensaje situó la prevención y la intervención ante incidentes como ejes de la tarea que inicia.

“Emprenderemos esta tarea de manera inmediata. Vamos a defender a Colombia en las playas, en las montañas, en las carreteras, donde sea necesario, porque no vamos a permitir que ni el ambiente ni las vidas humanas estén en peligro. Tenemos que hacer lo que debemos por Colombia”, comentó el nuevo director de Bomberos de Colombia.

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