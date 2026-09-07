Gustavo Petro se volvió a referir a la frase “Viva Cristo Rey” de Abelardo de la Espriella: “Jesús no era un hombre de poder”

Gustavo Petro criticó la consigna religiosa de Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia - Infobae Colombia

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El expresidente Gustavo Petro cuestionó nuevamente por medio de un video que Abelardo de la Espriella utilizara la consigna “Cristo Rey” y contrapuso esa expresión con su interpretación sobre la figura de Jesús, a quien definió como un referente de liberación humana y no como un símbolo de poder político.

En el mensaje, Petro sostuvo que Jesús “no era rey de este mundo” y recordó que el término Cristo proviene del griego. Según planteó, la figura religiosa no puede asociarse con ejercicios de dominación ni con discursos que, a su juicio, justifican la violencia.

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“Jesús no era un hombre de poder”, afirmó el exmandatario. Luego añadió que su prédica estuvo centrada en “la luz, la verdad y el amor”, y presentó esa idea como una crítica a quienes recurren a referencias cristianas dentro de disputas políticas contemporáneas.

Petro objetó que esa consigna se emplee para respaldar proyectos que, según su visión, se alejan del mensaje atribuido a Jesús.

El expresidente centró su mensaje en el sentido político de una expresión católica y extendió sus cuestionamientos hacia empresarios tecnológicos de Estados Unidos - crédito Gustavo Petro/Canal de WhatsApp

El exjefe de Estado formuló una pregunta para reforzar su postura. “¿Dónde han visto un Jesús haciendo genocidios?”, expresó. A partir de allí, señaló que quienes incurren en ese tipo de conductas representarían un “antiJesús” o un “anticristo”, términos que atribuyó a la tradición católica.

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En otra parte de su declaración, Petro amplió el alcance de sus cuestionamientos hacia figuras vinculadas con el sector tecnológico de Estados Unidos. Mencionó a Peter Thiel, Elon Musk y Jeffrey Epstein dentro de una crítica al que denominó “grupo del oscurantismo”.

El exmandatario afirmó que Epstein fue “el financiador del tecnofascismo en el mundo”. También aseguró que sus vínculos económicos permitirían identificar un proyecto político relacionado con el actual Gobierno estadounidense.

La declaración de Petro incluyó además una referencia a Natán Yao, a quien calificó como “anticristo”. No precisó a quién se refería con ese nombre ni explicó su vínculo con el resto de los planteos.

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El exmandatario sostuvo que el poder de los grandes empresarios tecnológicos puede enfrentarse a través de la acción colectiva. Describió esa estructura como un “megapoder” de rasgos orwellianos y fascistas, apoyado en recursos económicos y herramientas digitales.

“La humanidad es hoy un sujeto político”, señaló Petro. Afirmó que ya había expresado esa posición ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde planteó la necesidad de una respuesta global frente a los desafíos tecnológicos, económicos y ambientales.

Gustavo Petro vinculó el lema religioso con una discusión sobre poder y violencia - crédito José Méndez/EFE

¿Qué significa “Viva Cristo Rey”, la consigna utilizada por Abelardo de la Espriella?

La consigna “Viva Cristo Rey”, repetida en intervenciones públicas por el presidente Abelardo de la Espriella, abrió un debate en Colombia sobre su sentido religioso y su eventual lectura dentro de la discusión política.

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El padre Jorge Enrique Salcedo, sacerdote, teólogo y doctor en Historia por la Universidad de Oxford, explicó que la frase procede de una tradición católica vinculada con la encíclica Quas primas, promulgada por el papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925.

Durante una entrevista con La FM Fin de Semana, Salcedo indicó que el documento fue publicado en un período de tensión para la Iglesia católica.

El pontífice abordó, entre otros asuntos, la persecución de cristianos tras la Revolución Rusa y las medidas contra instituciones religiosas en México durante la revolución de ese país.

A partir de esa encíclica, Pío XI estableció la celebración de Cristo Rey, que quedó fijada en el calendario litúrgico antes del inicio del Adviento. La decisión buscó reafirmar, desde la doctrina católica, la centralidad de Jesucristo para los creyentes.

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“Viva Cristo Rey”, la frase que reabrió el debate entre religión y política en Colombia tras ser usada por el presidente Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia

Salcedo remarcó que el concepto no equivale a una propuesta de gobierno terrenal. “Es un reinado espiritual”, sostuvo el sacerdote. Según su explicación, esa idea reconoce una autoridad religiosa sin negar la legitimidad de los Estados, las leyes civiles o los sistemas políticos vigentes.

El religioso señaló que los fieles pueden respetar tanto monarquías como democracias y cumplir sus obligaciones ciudadanas. A la vez, afirmó que la fe sitúa a Jesucristo como referencia trascendente para quienes profesan el cristianismo.

“Él es el único Rey”, expresó Salcedo al referirse al significado que la fórmula tiene para los católicos. En esa línea, diferenció los deberes ante las autoridades civiles de los preceptos propios de la vida religiosa.

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La utilización de la frase en actos políticos generó interpretaciones sobre su alcance. Frente a ese escenario, el entrevistado insistió en que la encíclica de Pío XI plantea una noción espiritual y no una consigna partidaria.

También evocó una reflexión de san Agustín sobre la inquietud humana hasta el encuentro con Dios. Para Salcedo, la circulación actual de “Viva Cristo Rey” puede responder a un intento por recuperar ese sentido religioso. “Buscan volver a esa dimensión espiritual”, afirmó.