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Murió Jorge Bermúdez, el papá del ‘Patrón’ Bermúdez, a los 78 años: luto en el fútbol colombiano

El exdefensor del Deportes Quindío falleció este lunes 7 de septiembre en un centro clínico de la capital quindiana, luego de una caída que le causó un golpe en la cabeza y un derrame craneal

Jorge Bermúdez jugó 608 partidos con la camiseta del Deportes Quindío entre 1967 y 1984 - crédito Redes sociales
Jorge Bermúdez jugó 608 partidos con la camiseta del Deportes Quindío entre 1967 y 1984 - crédito Redes sociales
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La muerte de Jorge Enrique Bermúdez Melo, histórico capitán del Deportes Quindío y padre del exfutbolista Jorge Hernán “Patrón” Bermúdez, fue confirmada este lunes 7 de septiembre en Armenia después de varios días de hospitalización por el deterioro de su salud tras una caída que le provocó un golpe en la cabeza y un derrame craneal.

El exdefensor, conocido en el fútbol como “el Hacha”, murió en un centro clínico de la capital quindiana, según informó Crónica del Quindío. Su nombre quedó ligado a una marca que todavía distingue la historia del club: 608 partidos con la camiseta del Quindío, la cifra más alta registrada en la institución.

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Bermúdez fue capitán del equipo de Armenia entre 1967 y 1984. Nacido en Zarzal, Valle del Cauca, también jugó en Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira, y alcanzó a integrar una preselección de Colombia.

La salud del exfutbolista se agravó durante la última semana. Desde el 2 de septiembre permanecía hospitalizado, después de sufrir una caída que le causó un fuerte golpe en la cabeza.

Su hija Vanessa Bermúdez relató entonces el diagnóstico inicial en un mensaje difundido por el medio: “Familia exprofesionales del Quindío; es mi deber como hija comunicarles el accidente tan triste que tuvo mi padre el día de ayer; sufrió una caída y se golpeó muy fuerte la cabeza; el pronóstico es un derrame craneal”.

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En el mismo mensaje agregó: “Estamos a la espera que le hagan todo lo necesario para parar el sangrado; les pido de todo corazón que oren por mi viejo, porque pese a las circunstancias sigue fuerte y estable. Está en exámenes y chequeo permanente”.

La confirmación del fallecimiento cerró varios días de preocupación en torno a una de las figuras más recordadas del fútbol quindiano. Según la publicación, su familia comunicó la noticia en las últimas horas, después del seguimiento médico al que fue sometido desde el accidente.

Así era Jorge Bermúdez como defensor: su apodo era el “hacha” o “Fractura”

Post de condolencias tras la muerte de Jorge Bermúdez - crédito Instagram
Post de condolencias tras la muerte de Jorge Bermúdez - crédito Instagram

La trayectoria de Bermúdez en el Deportes Quindío lo convirtió en un nombre de referencia para varias generaciones de aficionados. Su récord de 608 partidos lo ubica como el futbolista que más veces defendió al club, una marca citada por distintos medios a partir de los registros históricos de la institución.

El diario recordó además que su estilo recio en la defensa le valió los apodos de “Hacha” y “Fractura”. Esa forma de jugar también quedó retratada en testimonios y recuerdos de excompañeros, que lo identificaban como un zaguero central de marca fuerte y carácter áspero en la disputa.

Su carrera no quedó limitada al equipo de Armenia. En Santa Fe comandó la defensa en la temporada de 1974 y en el Pereira actuó en 1982.

La figura de Bermúdez también quedó asociada al recorrido de su hijo, Jorge Hernán Bermúdez, quien construyó una trayectoria destacada en el fútbol colombiano e internacional con pasos por Deportes Quindío, América de Cali, Benfica de Portugal y Boca Juniors de Argentina.

La noticia de su muerte provocó expresiones de pesar en el fútbol colombiano y, en particular, en el Quindío, donde su nombre permanece unido a una carrera extensa, a la capitanía del club y a una marca histórica que sigue intacta desde su retiro.

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