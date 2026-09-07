Colombia

Le pidió una millonada a una mujer para no divulgar videos íntimos en redes sociales: el hombre fue condenado a 12 años de cárcel

La captura en flagrancia ocurrió en el municipio de Río Viejo, luego de que la víctima fuera presionada entre agosto y septiembre de 2023 para transferir tres consignaciones

Una mano apunta a la pantalla de un teléfono celular. Otra mano sostiene el teléfono. Una tercera mano sujeta una billetera negra abierta.
La investigación estableció que Torres Ascanio exigió a la víctima 1,2 millones de pesos para no divulgar videos íntimos en redes sociales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La Fiscalía General de la Nación confirmó la condena contra Johan David Torres Ascanio, quien recibió una pena de 12 años y tres meses de prisión por extorsionar a una mujer con la amenaza de divulgar videos íntimos en redes sociales. El caso ocurrió en Río Viejo, en el sur de Bolívar.

El juez con funciones de Conocimiento también inhabilitó al hombre, de 31 años, para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo período de la pena.

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La Fiscalía General de la Nación informó que las pruebas reunidas durante el proceso permitieron obtener la sentencia contra Torres Ascanio, quien aceptó los cargos con la asesoría de su abogado.

“Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez con funciones de Conocimiento condenara a 12 años y 3 meses de prisión a Johan David Torres Ascanio”, señaló el ente acusador en una comunicación oficial.

La entidad añadió que el procesado “de manera libre, espontánea y asesorado por su abogado admitió ser responsable de los delitos de extorsión y tentativa de extorsión”.

La mujer transfirió 100.000, 200.000 y 400.000 pesos entre agosto y septiembre de 2023 por las amenazas de extorsión en Río Viejo - crédito Fiscalía
La mujer transfirió 100.000, 200.000 y 400.000 pesos entre agosto y septiembre de 2023 por las amenazas de extorsión en Río Viejo - crédito Fiscalía

El caso se originó por exigencias económicas dirigidas a una mujer de 37 años. Según la Fiscalía, Torres Ascanio le pidió dinero a cambio de no difundir grabaciones íntimas de la víctima en plataformas digitales.

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La investigación estuvo a cargo de un fiscal de la Seccional Bolívar. El organismo judicial determinó que el condenado exigió un total de 1.200.000 pesos para no publicar el material.

Detalles de la investigación

Los hechos ocurrieron durante 2023 en Río Viejo. La mujer fue presionada para realizar tres transferencias por valores distintos, mientras el acusado mantenía la amenaza de difundir los videos.

La Fiscalía precisó que los pagos fueron de 100.000, 200.000 y 400.000 pesos. Las consignaciones se hicieron entre agosto y septiembre de ese año.

El gasto del Gobierno Nacional Central llegó a 22,8% del PIB, mientras que los ingresos se ubicaron en 16,4% del PIB- crédito VisualesIA
El Gaula de la Policía Nacional capturó en flagrancia a Johan David Torres Ascanio cuando iba a retirar uno de los depósitos- crédito VisualesIA

El hombre fue detenido cuando intentaba retirar uno de los depósitos. La captura se produjo en flagrancia y estuvo a cargo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula, de la Policía Nacional.

“Cuando el hombre se disponía a retirar uno de los depósitos, el Gaula de la Policía Nacional lo capturó en flagrancia”, indicó la Fiscalía en el comunicado sobre el proceso judicial.

La condena abarcó tanto la extorsión como la tentativa de extorsión, debido a que las exigencias económicas se desarrollaron a través de amenazas relacionadas con la divulgación del contenido privado de la víctima.

La divulgación o amenaza de divulgación de contenido íntimo forma parte de una modalidad de extorsión que la Fiscalía identifica como “sexting”. En estos casos, el agresor utiliza imágenes o videos de carácter sexual para exigir pagos y someter a la víctima mediante intimidaciones.

El organismo acusador señaló que esta práctica se mantiene entre los mecanismos utilizados para obtener dinero de particulares. La amenaza busca condicionar la decisión de la víctima ante el temor de que el material llegue a familiares, conocidos o redes sociales.

Mujer sentada en una sala observando su teléfono móvil con expresión preocupada, junto a una laptop.
La Fiscalía ubicó este caso de extorsión con material sexual dentro de la modalidad conocida como sexting - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía distinguió esta modalidad de la denominada falso servicio. En ese esquema, los delincuentes llevan a una persona a un lugar sin señal telefónica o le piden apagar el celular.

Luego, los responsables se comunican con familiares o jefes de trabajo y aseguran falsamente que la persona fue secuestrada. Con esa versión, reclaman dinero a cambio de una supuesta liberación.

El ente judicial también vinculó el “sexting” con presiones dirigidas a propietarios de negocios. La finalidad, según la información oficial, es intimidar a las víctimas para obtener pagos.

El Gaula reportó 42 capturas recientes en Cartagena

El Gaula reportó la captura de 42 personas por extorsión en Cartagena durante los últimos meses. Esa cifra fue mencionada por las autoridades al informar sobre las acciones contra este delito en la región.

Entre los detenidos figura alias Alex Pereira, cuya captura fue considerada relevante por el perfil criminal atribuido al señalado. El hombre permanece recluido en una cárcel.

El caso de Río Viejo se suma a las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Policía Nacional frente a extorsiones que combinan amenazas, transferencias de dinero y el uso de redes sociales como herramienta de presión.

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