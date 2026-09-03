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Violencia en el Deportivo Cali: hinchas intimidaron con revólver al jugador Johan Martínez y a su familia

El club rechazó lo ocurrido con el volante, además de que es el segundo hecho de ese tipo que se presenta en menos de una semana con hinchas de la institución

Johan Martínez
Johan Martínez, una de las figuras del Deportivo Cali, fue blanco de intimidaciones de unos hinchas del club - crédito Deportivo Cali
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La violencia en el fútbol colombiano sigue azotando a los clubes profesionales, que son los que pagan “los platos rotos” por las actuaciones de un grupo de aficionados que realizan esta clase de hechos adentro o afuera de los estadios, además de que también se convierte en un problema de orden público.

En las últimas horas, un grupo de hinchas del Deportivo Cali intimidó a Johan Martínez, volante de los azucareros, que vivió momentos de pánico, además de que venía de afrontar la invasión de un grupo de simpatizantes en el compromiso contra Bucaramanga. La institución envió su mensaje de rechazo.

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Cabe recordar que el Gobierno nacional anunció las primeras medidas para afrontar la violencia en el fútbol colombiano, en coordinación con las autoridades locales, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, para endurecer la seguridad y los castigos para los responsables.

“Con revólver en mano”

Los últimos tres encuentros de los verdiblancos no fueron los mejores, debido a que viene de empatar frente a Internacional de Bogotá y Bucaramanga en local, además de perder frente a Atlético Nacional por 2-1 en Medellín, lo que provocó una crisis interna por los resultados y puso contra las cuerdas al técnico Rafael Dudamel.

Los jugadores también están sufriendo por la mala situación y Johan Martínez vivió momentos de angustia al lado de su familia, pues el miércoles 2 de septiembre se encontró con un grupo de personas, simpatizantes del Deportivo Cali, que le reclamaron por el mal momento.

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Johan Martínez
Johan Martínez es uno de los jugadores importantes del Deportivo Cali en el último año - crédito Deportivo Cali

El técnico Rafael Dudamel, en charla con el canal deportivo Win Sports, relató lo que pasó con el volante: “Me agredieron a Johan Martínez en la calle, eso no puede ser. Se bajaron dos tipos cuando Johan Martínez salía del restaurante y con revólver en mano y agrediéndolo”.

“No estoy queriendo poner una cortina de humo, me incluyo, absolutamente todos tenemos responsabilidad y nuestro deber de que hay que producir un cambio”, añadió el entrenador venezolano, pues entiende el descontento de los hinchas, pero rechaza que se llegue a esa clase de situaciones.

Johan Martínez
Deportivo Cali rechazó los actos de violencia contra Johan Martínez y su familia - crédito Deportivo Cali

El Deportivo Cali, a través de un comunicado, se pronunció por lo ocurrido: “Nuestra institución expresa su total respaldo y solidaridad con Johan y su familia. Ninguna forma de agresión, amenaza o intimidación tiene cabida en nuestro fútbol, y menos en nuestra sociedad”.

Medidas contra la violencia

El Ministerio del Deporte informó que tuvo una reunión con el Ministerio del Interior, la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor, la Policía, la Unidad para la Gestión del Riesgo, así como con las carteras de Educación y Cultura, para definir los lineamientos contra los actos violentos en los estadios.

“Entre los compromisos generados tras la reunión, la comisión técnica definirá los procedimientos para el ingreso de trapos, así como los protocolos del registro de los aficionados a los estadios”, mencionó la cartera en sus redes sociales, el miércoles 2 de septiembre.

Ministerio del Deporte
El Ministerio del Deporte lideró la reunión con las comisiones nacionales para afrontar la violencia en el fútbol colombiano - crédito Ministerio del Deporte

Así mismo, “el Ministerio del Interior, que preside la Comisión Nacional, en coordinación con las comisiones locales, hará gestión para que la Policía de los municipios haga el registro de los estadios antes de los partidos de fútbol y no solo en el ingreso de los hinchas”.

“Próximamente se llevarán a cabo otras reuniones interinstitucionales de trabajo para tomar acciones concretas con el fin de trabajar armónicamente en un ambiente propositivo y sacar adelante la seguridad en los estadios”, añadió el Ministerio del Deporte.

Cabe recordar que la Alcaldía de Bogotá sancionó a Santa Fe con las tribunas norte y sur, sea El Campín o Techo, sin público y la barra brava sin banderas ni instrumentos musicales, tras la batalla campal de sus hinchas con los del América, los cuales no podrán acceder a ningún compromiso en la capital.

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