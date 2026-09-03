Claudia López cuestionó al alcalde Galán por no contratar la Línea 2 del metro de Bogotá, la nueva calle 13 ni los cables aéreos

Claudia López cuestionó la gestión de Carlos Fernando Galán por no contratar la Línea 2 del Metro de Bogotá ni la nueva calle 13 tras dos años y medio de gobierno - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La exalcaldesa Claudia López cuestionó la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán frente a las megaobras de movilidad de Bogotá, al afirmar que la actual administración no ha concretado proyectos que, según sostuvo, quedaron financiados o en licitación durante su mandato.

La crítica fue publicada por la exmandataria distrital en su cuenta de X, tras la visita del presidente Abelardo de la Espriella a las obras de la Primera Línea del metro. López señaló que, después de dos años y medio de la Alcaldía de Galán, no se han contratado la Línea 2 del metro ni la nueva calle 13.

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También cuestionó la situación del Cable Potosí en Ciudad Bolívar y acusó al Distrito de detener el cable que proyectaba conectar la estación del Metro de la calle 26 con sectores altos de Santa Fe y La Candelaria.

La exmandataria reconoció el avance de la Línea 1 del Metro, que registraba 82,33% de ejecución con corte al 31 de agosto de 2026. No obstante, atribuyó el desarrollo de esa obra a decisiones de gobiernos anteriores y pidió que la Administración Distrital concrete nuevos proyectos para ampliar la red de transporte de Bogotá.

Claudia López pidió que el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá financien la Línea 3 del Metro y avancen en la estructuración de la Línea 4 - crédito Claudia López/X

Las críticas de Claudia López a los proyectos de movilidad

En su publicación, Claudia López sostuvo que los gobiernos de Juan Manuel Santos y Enrique Peñalosa financiaron y contrataron la Línea 1 del Metro. Agregó que, durante su alcaldía, la obra fue defendida y quedó con cerca de 30% de ejecución.

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La exalcaldesa afirmó que su administración, junto con el Gobierno de Iván Duque, dejó financiadas y en licitación la Línea 2 del Metro, la nueva calle 13, la ampliación de la Autopista Norte y la intervención de la carrera séptima.

“No han sido capaces de contratar ni la L2 ni la nueva calle 13”, escribió López al referirse a la gestión de Galán. Según su declaración, únicamente la Autopista Norte y una parte de la carrera séptima han iniciado obras.

López señaló que el Gobierno nacional y la Administración Distrital deben financiar la construcción de la Línea 3 y avanzar en la estructuración de la Línea 4. A su juicio, esa tarea debe acompañarse de la concreción de los proyectos que estaban en fase de licitación.

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La exalcaldesa afirmó que su administración dejó financiadas y en licitación la Línea 2 del Metro, la nueva calle 13, la ampliación de la Autopista Norte y la intervención de la carrera séptima - crédito Claudia López/X

La exmandataria sostuvo que las obras que muestran avances corresponden a proyectos dejados financiados y contratados por las administraciones de Enrique Peñalosa o por su gobierno. También afirmó que la única iniciativa nueva relacionada con el Metro sería la propuesta privada china para extender la Línea 1 hasta la calle 100.

Cables aéreos y retrasos en proyectos pendientes

Uno de los principales cuestionamientos de López se dirigió al segundo cable aéreo proyectado para Ciudad Bolívar. La exalcaldesa aseguró que el Distrito no ha contratado el Cable Potosí, pese a que, según afirmó, su administración dejó lista la iniciativa.

De acuerdo con una investigación de Infobae Colombia, el Cable Potosí registra 1,93% de avance en obra. Los estudios y diseños del cable alcanzan 98%, pero el inicio de las obras ha sido frenado por la suspensión del contrato, la adquisición de predios y asuntos de gestión contractual. El proyecto permanece suspendido hasta octubre de 2026, según esa investigación.

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La situación contrasta con el Cable San Cristóbal, que presenta 92,89% de ejecución. La infraestructura estaría prevista para ser entregada a TransMilenio en septiembre, mientras la habilitación del servicio al público se proyecta para diciembre de 2026.

El contrato del Cable Potosí enfrenta demoras por trámites legales y prediales, lo que ha retrasado su construcción - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la revisión de Infobae Colombia, las estaciones del Cable San Cristóbal están en su etapa final de obra civil. El sistema electromecánico fue instalado y probado, y las verificaciones operacionales reportaron resultados satisfactorios.

Otros cables y el debate sobre las prioridades distritales

López también cuestionó que, según sus declaraciones, Galán hubiera detenido el Cable Reencuentro-Monserrate. El proyecto estaba planteado para conectar la estación del Metro de la calle 26 con barrios populares altos de Santa Fe y La Candelaria.

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La investigación mencionada señala que el Cable Reencuentro-Monserrate enfrenta reparos patrimoniales del Ministerio de Cultura por su posible impacto en el Centro Histórico. La factibilidad del trazado norte fue declarada inviable y la alternativa sur requiere ajustes y concertaciones técnicas.

El Cable Toberín, por su parte, cuenta con estudios de perfil y prefactibilidad realizados entre 2020 y 2021. No obstante, quedó por fuera de las prioridades del Plan de Desarrollo 2024-2027 y no ha pasado a las fases de factibilidad o ejecución.

La exalcaldesa enumeró corredores y conexiones aéreas que, a su juicio, quedaron listos para avanzar, mientras informes recientes muestran demoras por predios, contratos suspendidos y cambios de prioridad en el Distrito - crédito Daniel Ruiz/ IDT

El Cable Usaquén, que propone una conexión de 6,6 kilómetros entre La Calera y Bogotá, continúa en estudios de factibilidad. La finalización de esta etapa está prevista para octubre de 2027, mientras se revisa su viabilidad técnica, ambiental, social y financiera.

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El Ramal Juan Rey se encuentra en factibilidad. El diseño contempla una longitud de 1,79 kilómetros y capacidad para transportar hasta 2.000 pasajeros por hora en cada sentido, aunque su avance dependerá de decisiones administrativas y de la priorización futura.

La visita al Metro y los anuncios de Galán y De la Espriella

Las críticas de Claudia López se produjeron después del recorrido que realizaron Carlos Fernando Galán, Abelardo de la Espriella y el gerente general de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, entre las estaciones uno y cuatro de la Línea 1.

Durante la visita, Galán señaló que el Metro es una obra de ciudad y no de un solo gobierno. “Son más de 15.000 personas de todo el país construyendo el Metro”, afirmó el alcalde, según la información suministrada.

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De la Espriella aseguró que, como presidente de la República, asumió el compromiso de contribuir a la terminación de la Línea 1 y de avanzar en las líneas 2 y 3. También planteó comenzar la planeación de una cuarta línea.

Carlos Fernando Galán anunció que en los próximos días se conocerán los interesados en la licitación pública internacional de la Línea 2 del Metro de Bogotá - crédito Isaac Bechara/Presidencia

El presidente afirmó que la construcción de vivienda debe estar acompañada de soluciones de movilidad, colegios, servicios públicos y transporte para los nuevos habitantes. Durante el recorrido, Galán anunció que en los próximos días se conocerán los interesados en participar en la licitación pública internacional de la Línea 2 del Metro.