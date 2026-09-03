Colombia

Niña de cinco años fue encontrada deambulando por las calles en Bogotá: estaba buscando a su mamá que habría salido con unos amigos

La Policía de Infancia y Adolescencia llegó al lugar y adelantó las labores de revisión física y emocional de la pequeña que se encontraba llorando y en pijama en el momento del encuentro

Policía de Infancia fue notificada tras activarse un protocolo de emergencia por supuesto abuso - crédito Policía Nacional
La menor deambulaba llorando y en pijama por la vía pública cuando una patrulla de la Policía acudió al lugar tras el aviso de los vecinos - crédito Policía Nacional
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Una niña de cinco años quedó bajo protección de las autoridades de Infancia y Adolescencia después de que una patrulla se percatara de que la niña se encontraba deambulando en plena vía pública sin acompañamiento de un adulto, llorando y en pijama en una calle de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

Según información conocida por Noticias Caracol, la menor fue puesta a disposición de la autoridad administrativa competente, que deberá iniciar el proceso para el restablecimiento de sus derechos.

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El caso ocurrió durante la madrugada, luego de que habitantes del sector alertaran sobre la presencia de la niña en la vía pública. Los uniformados acudieron al lugar y la hallaron sin compañía.

Las primeras indagaciones indican que la menor habría permanecido sola en una habitación del tercer piso de una vivienda. Su madre habría salido del inmueble para visitar a una amiga, según la información recogida por la Policía.

La niña salió de la vivienda y llegó a la calle en busca de ayuda. Allí la encontraron los agentes, que la cobijaron y activaron la ruta de atención integral para menores de edad.

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“Atendiendo el llamado de la comunidad en horas de la madrugada, nuestras patrullas llegaron al lugar y encontraron a una menor en vía pública llorando y en aparente estado de abandono”, explicó el jefe de Servicios Especiales de la Policía.

La intervención comenzó por un aviso de los vecinos, quienes advirtieron que una niña caminaba sola a medianoche. La patrulla verificó que se trataba de una menor de cinco años y la resguardó mientras establecía dónde vivía y por qué se encontraba sin un adulto.

Las autoridades buscan precisar qué ocurrió antes de que la niña abandonara el inmueble. Las verificaciones también apuntan a determinar durante cuánto tiempo estuvo sola y en qué condiciones permaneció dentro de la vivienda.

El jefe de Servicios Especiales indicó que los policías actuaron tras el llamado de la comunidad y encontraron a la menor “en aparente estado de abandono”. La Policía no informó si la madre ya fue ubicada ni si enfrentará alguna actuación adicional.

La autoridad administrativa competente deberá definir las medidas de protección correspondientes. El procedimiento tiene como objetivo revisar la situación de la niña y garantizar el restablecimiento de sus derechos.

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