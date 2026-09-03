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Hincha de Santa Fe provocó a Leonardo Castro, figura de Millonarios tras el clásico capitalino: “¿Pa’ cuando el título internacional?”

El “Chacho” como es conocido popularmente el goleador, le respondió a uno de los fanáticos e influencers del cuadro “Cardenal”

Tras la victoria del cuadro "Cardenal", un fanático encaró a Leonardo Castro cuando subía al bus de Millonarios-crédito @elsantife/Instagram

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El 2 de septiembre de 2026, Santa Fe derrotó por 3-2 a Millonarios en el partido adelantado por la fecha 16 de la Liga BetPlay en el estadio El Campín.

De esta forma, el equipo dirigido por Pablo Repetto consolidó su buen presente deportivo durante el segundo semestre del año, mientras que los Azules ratificaron su mal momento deportivo y que se ratificó desde la salida de Fabián Bustos.

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Pero tras el juego, el streamer de Instagram que se conoce como Santi Fe, publicó un video en el cual encaró al delantero Leonardo Castro.

El momento se presentó cuando el delantero y goleador del Embajador salía del estadio hacia el bus-crédito @elsantife/Instagram-Cristian Bayona/Colprensa
El momento se presentó cuando el delantero y goleador del Embajador salía del estadio hacia el bus-crédito @elsantife/Instagram-Cristian Bayona/Colprensa

En el video se ve cuando Santi Fe busca a Leonardo Castro y lo provoca para responderle, mientras el goleador de Millonarios va en camino a subirse al bus, destacándose la molestia del goleador “Embajador” de forma notoria.

Es importante recordar que Leonardo Castro anotó gol al minuto 8, pero su anotación fue anulada por parte del equipo arbitral liderado por Wilmar Roldán:

“Patee con ganas, con ganas, ¿no? Y pensá así como antes de patear, ¿no? Dale. El más grande, ¿eh? El más grande. ¿Pa’ cuándo el internacional? ¿Pa cuándo el título internacional? ¿Pa cuándo? ¿Pa cuándo? ¿Pa cuándo el título", dijo el hincha-streamer.

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Los usuarios se fueron en contra del hincha y el streamer tras encarar a Leonardo Castro-crédito Instagram
Los usuarios se fueron en contra del hincha y el streamer tras encarar a Leonardo Castro-crédito Instagram

Como era de esperarse, los comentarios al video no se hicieron esperar:

  • “Salir a ofender y provocar a un jugador por likes y seguidores no es tener aura bro. Imagina el contexto donde después te encuentres a alguien de la barra brava de Millonarios donde no haya un policía en medio. Celebra que ganaron pero no promuevas el odio por un view” - @darta_colombia
  • “Soy del León, pero en esto si no estoy de acuerdo... Se lo hacen a Hugo y ¿qué decimos" - @mprada8
  • “Viejo ojalá esté tan parado y tan bravo el día que lo pongan en su lugar y no haya smad ni para defenderlo, ojalá” - @arlin22z
Los usuarios se fueron en contra del hincha y el streamer tras encarar a Leonardo Castro-crédito Instagram
Los usuarios se fueron en contra del hincha y el streamer tras encarar a Leonardo Castro-crédito Instagram
  • “Todos bocones y no llenaros el estadio” - @jorgevalsquez15
  • “A Santi va tocar buscarlo a ver qué tan paradito es” - @efimeroalgo_
  • “¿Encarando a Leo Castro? Siendo una de las figuras públicas que más ayudó con la crisis reciente del país... ¿tú que hiciste por el país? Hacer Tik Toks de Millonarios para ver si tenías views?"
Los usuarios se fueron en contra del hincha y el streamer tras encarar a Leonardo Castro-crédito Instagram
Los usuarios se fueron en contra del hincha y el streamer tras encarar a Leonardo Castro-crédito Instagram
  • “Tanto los ha vacunado Leo que no se lo sacan de la boca” - @riosm_10
  • “Son terceros de un clásico de dos” - @emmanuel_mfc
  • “Ganó el más grande, dice este chiquito, en serio que se la creen” - @davide776
Los usuarios se fueron en contra del hincha y el streamer tras encarar a Leonardo Castro-crédito Instagram
Los usuarios se fueron en contra del hincha y el streamer tras encarar a Leonardo Castro-crédito Instagram
  • “¿Pa’ cuando llenan el estadio? - @camilo_rivera_78

El “León” venció a su eterno rival y se acercó al grupo de los 8

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Emerson Rivaldo Rodríguez marcó para Santa Fe con un remate desde unos 30 metros y no celebró ante Millonarios por su pasado en el club azul-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Santa Fe derrotó a Millonarios por 3-2 en el clásico de la fecha 16 de la Liga BetPlay, un resultado que reordenó la parte alta de la tabla y confirmó la reacción del equipo cardenal en una semana marcada por el desgaste de la Copa Sudamericana y por un rival que llegaba a un triunfo de quedar segundo.

El empate parcial dejaba a Millonarios en el cuarto lugar. La noche en El Campín cambió dos veces de dueño: el visitante abrió el marcador, Santa Fe lo remontó y el descuento final dejó abierto el cierre hasta los últimos minutos.

Daniel Ruiz adelantó a Millonarios en el primer tiempo con una definición de pecho y remate de izquierda dentro del área. Santa Fe respondió en el tiempo agregado inicial con el empate de Johan Torres, que apareció por detrás de la defensa y definió de derecha.

El equipo local incluso había celebrado antes un gol de Hugo Rodallega, pero la acción fue anulada por fuera de juego tras revisión del VAR. La jugada dejó la sensación de una reacción temprana de Santa Fe, aunque el marcador recién se equilibró en la última acción antes del descanso.

Santa Fe revirtió el clásico en el segundo tiempo con Fagúndez y Rodríguez

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Santa Fe revirtió el clásico en el segundo tiempo con un gol de Franco Fagúndez y otro de Emerson Rivaldo Rodríguez-crédito Cristian Bayona/Colprensa

La remontada se completó después del entretiempo. Franco Fagúndez marcó el 2-1 tras una jugada colectiva en la que Santa Fe atacó la espalda del lateral izquierdo de Millonarios y encontró libertad para asistir dentro del área.

El tercer gol llegó por medio de Emerson Rivaldo Rodríguez, exjugador de Millonarios, con un remate desde unos 30 metros que se metió en el ángulo. El extremo no celebró la anotación por su pasado en el club azul.

Millonarios descontó con Andrey Estupiñán, que recibió un centro desde la derecha, controló y definió con potencia para el 3-2. Desde ese momento, el visitante inclinó la cancha y empujó con la pelota quieta como principal recurso ante un Santa Fe que terminó defendiendo cerca de su arco.

Weimar Asprilla sostuvo la ventaja en el cierre con una atajada ante un remate de Daniel Ruiz de zurda. El arquero también había intervenido antes en un mano a mano frente a Carlos Darwin Quintero, que tuvo la opción del empate.

El final tuvo expulsión, revisión del VAR y un penal anulado por fuera de juego

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Santa Fe derrotó a Millonarios por 3-2 en el clásico de la fecha 16 de la Liga BetPlay y reordenó la parte alta de la tabla-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El tramo decisivo concentró las jugadas más tensas del partido. Helibelton Palacios fue expulsado en Santa Fe por doble amonestación y dejó al local con uno menos en los minutos finales.

Después, el árbitro sancionó un penal para Millonarios por una mano de Cristian Mafla en su intento por quitarle la pelota a Jhomier Guerrero. La revisión del VAR cambió la decisión inicial al detectar posición adelantada previa de Guerrero, por lo que la infracción no se ejecutó.

El partido tuvo además otro gol anulado para cada lado: el de Rodallega por fuera de juego y uno de Leonardo Castro por posición adelantada. Esa secuencia resumió un clásico de áreas expuestas, defensas frágiles y varias llegadas claras en ambos arcos.

Franco Fagúndez fue elegido como la figura del partido por su gol y por su incidencia en el primer tiempo. En la etapa inicial, Daniel Ruiz había sobresalido en Millonarios con calificación de 8.0 y 100% de efectividad en sus 13 pases.

Santa Fe llegaba después de empatar 1-1 con Junior en Barranquilla y de eliminar a River Plate por penales en la Copa Sudamericana. Millonarios, que había empatado 0-0 con Internacional de Bogotá y afrontó el clásico tras la salida de Fabián Bustos, dejó pasar la posibilidad de instalarse en el segundo puesto.

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