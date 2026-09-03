Colombia

Violento choque entre un bus de transporte público y una tractomula en la troncal de Occidente: hay hasta el momento un muerto y más de 17 heridos

Los heridos del choque fueron trasladados al Hospital Local de San Juan Nepomuceno para recibir atención médica

Las autoridades iniciaron diligencias para establecer las circunstancias del choque entre el bus de Expreso Brasilia y la tractomula - crédito X
Las autoridades iniciaron diligencias para establecer las circunstancias del choque entre el bus de Expreso Brasilia y la tractomula - crédito X
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Un bus de Expreso Brasilia chocó con una tractomula durante la madrugada del jueves 3 de septiembre en la Troncal de Occidente, entre los municipios de San Juan Nepomuceno y El Carmen de Bolívar.

El accidente dejó una persona fallecida y más de 17 heridos, según la información disponible hasta el momento.

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