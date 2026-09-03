Violento choque entre un bus de transporte público y una tractomula en la troncal de Occidente: hay hasta el momento un muerto y más de 17 heridos

Las autoridades iniciaron diligencias para establecer las circunstancias del choque entre el bus de Expreso Brasilia y la tractomula - crédito X

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Un bus de Expreso Brasilia chocó con una tractomula durante la madrugada del jueves 3 de septiembre en la Troncal de Occidente, entre los municipios de San Juan Nepomuceno y El Carmen de Bolívar.

El accidente dejó una persona fallecida y más de 17 heridos, según la información disponible hasta el momento.

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