Beto Coral denunció que su hijo de 12 años recibió amenazas en su celular: “Perro, ladrón, morirás”

- crédito Captura de Video Beto Coral/YouTube

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El activista político Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral, denunció nuevas intimidaciones contra un integrante de su entorno familiar.

En una publicación de X, el creador de contenido difundió las conversaciones que, según expuso, recibió su hijo Juan Manuel en su teléfono celular, teniendo en cuenta que solo tiene 12 años de edad.

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Coral compartió los mensajes que recibió el menor en la aplicación de mensajería WhatsApp, en la que el victimario sentencia de muerte al influencer, reconocido por su afinidad hacia el sector progresista.

“Te vas a morir. Perro. Ladrón. Morirás”, fue ella advertencia que dejó el supuesto victimario, a lo que Beto Coral respondió: “Hola, este es el celular de Juan Manuel, mi hijo, y tiene 12 años”.

Posteriormente, el activista indicó que estas nuevas intimidaciones tendrían relación con sus críticas hacia el presidente Abelardo de la Espriella, a quien responsabilizó de cualquier ataque que pueda tener su familia.

“Estos mensajes llegan al celular de un niño de 12 años. Responsabilizo al defensor de mafiosos Abelardo de la Espriella de cualquier cosa que le suceda a mi y a mi familia”, advirtió.

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Por último, hizo un llamado a las autoridades para que avancen la investigación correspondiente en la que puedan ubicar a la persona que estaría detrás de estas amenazas contra él y su hijo.

“Señores de la Fiscalía General de la Nación ¿será que con nombres y números de teléfono no son capaces de hacer algo?”, interrogó Beto Coral.