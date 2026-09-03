El Grupo Gilinski comenzará a explotar petróleo en Venezuela: será el principal accionista de GeoPark y operará en el llamado bloque Bare

GeoPark entrará al mercado petrolero de Venezuela con el bloque Bare y un contrato de 25 años ligado a Pdvsa - crédito Rodrigo Garrido/Reuters/Colprensa

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Mediante un acuerdo comercial vinculado al bloque Bare en territorio venezolano, GeoPark concretará su ingreso al mercado petrolero de dicho país tras la firma de un contrato con vigencia de 25 años.

Esta transacción, bajo el control del Grupo Gilinski, le permitirá al conglomerado empresarial colombiano elevar su participación accionaria hasta alcanzar un 58,4% del capital de la compañía.

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El acuerdo fue estructurado con una valoración de cerca de USD 160 millones y con una oferta pública de adquisición por USD 100 millones a USD 12,22 por acción.

Según el comunicado de la empresa, la emisión inicial dejará al grupo con 56,3% de las acciones ordinarias en circulación y un mecanismo de ajuste podría sumar hasta 5,4 millones de títulos adicionales.

El Grupo Gilinski puede elevar su participación en GeoPark hasta 58,4% del capital tras una operación valorada en cerca de USD 160 millones - crédito GeoPark

GeoPark sostuvo que el activo combina producción existente, infraestructura instalada y potencial de recuperación remanente para sostener producción durante décadas.

El bloque Bare acumula aproximadamente 15.700 millones de barriles de petróleo original in situ y más de 700 millones de barriles de producción histórica. También cuenta con unos 1.100 pozos existentes y en el pasado superó los 100.000 barriles diarios de producción.

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Hoy produce alrededor de 11.000 barriles por día, pero la compañía estima un potencial máximo de entre 85.000 y 95.000 barriles diarios en un escenario de redesarrollo. El plan contempla más de 10 años de producción en meseta de entre 55.000 y 62.000 barriles diarios netos para GeoPark.

La empresa calcula además una producción neta acumulada cercana a 400 millones de barriles y un aumento del factor de recobro desde 4%-5% hasta 8%-9%. Ese es el núcleo industrial del acuerdo: GeoPark obtiene una plataforma para crecer en Venezuela y el Grupo Gilinski pasa a controlar la petrolera.

El bloque Bare, en la Faja Petrolífera del Orinoco, reúne 15.700 millones de barriles de petróleo original in situ y más de 700 millones de barriles de producción histórica - crédito GeoPark

La operación se apoya en un Contrato de Participación Productiva suscrito con Pdvsa Petróleo S.A. bajo el nuevo marco regulatorio venezolano. Ese contrato tendrá una duración de 25 años y entrará en vigencia cuando reciba aprobaciones, autorizaciones regulatorias y validaciones de cumplimiento vinculadas a sanciones, en un plazo máximo estimado de 120 días.

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Bajo ese esquema, GeoPark actuará como operador y financiará el 100% de las inversiones de capital previstas en los programas de trabajo aprobados. A cambio, tendrá una participación económica neta del 65%, derechos para comercializar directamente los hidrocarburos y acceso a infraestructura crítica, junto con mecanismos de reequilibrio económico y compensación frente a interrupciones operativas.

La transacción se diseñó para preservar la caja de la compañía. GeoPark informó que dispone de aproximadamente USD 700 millones de liquidez y fuentes de financiamiento comprometidas o negociadas, incluidos cerca de USD 310 millones de efectivo disponible.

La estructura prevé una participación inicial de 5% de GeoPark en CPP Holdco, la sociedad que controla indirectamente el vehículo venezolano firmante del contrato. Después adquirirá el 95% restante al Grupo Gilinski mediante la emisión de 42,1 millones de acciones.

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Esas acciones se emitirán a USD 12,22 por papel, con una prima de 26% frente al precio promedio ponderado por volumen de 30 días de la compañía, que fue de USD 9,67. El comunicado señala que esa relación de canje equivale a un incremento inmediato de valor de USD 1,5 por acción para los accionistas de GeoPark.

El acuerdo también incluye una OPA que el grupo lanzará al mismo precio de USD 12,22 por acción. La compañía indicó que esa alternativa de liquidez implicaría un pago prorrateado equivalente a USD 2,1 por acción para los accionistas que participen.

El contrato con Pdvsa otorgará a GeoPark una participación económica neta de 65%, además del derecho a comercializar hidrocarburos y operar el activo - crédito Ariana Cubillos/AP

La operación fue aprobada por el directorio de GeoPark. Gabriel Gilinski, Dorita Gilinski y Camilo Martínez, directores nominados por el grupo, fueron apartados de las deliberaciones, no recibieron materiales vinculados a la transacción y no participaron en la votación.

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La empresa afirmó que seguirá cotizando en la Bolsa de Nueva York y mantendrá un directorio con mayoría independiente. BTG Pactual actuó como asesor financiero exclusivo, PwC como asesor tributario y Cleary Gottlieb junto con Baker McKenzie como asesores legales.

Jaime Gilinski, presidente del grupo, dijo: “Creemos en el potencial de Venezuela y en la capacidad de GeoPark para desarrollar Bare de manera responsable. Nos enorgullece acompañar el crecimiento de la Compañía en el país”.

Por su parte, Felipe Bayón, director ejecutivo de GeoPark, afirmó: “La reactivación del sector energético de Venezuela representa una de las oportunidades industriales más relevantes de América Latina. El bloque Bare ofrece una escala masiva, infraestructura existente, historial de producción y un importante potencial de redesarrollo en una de las mayores cuencas de hidrocarburos del mundo”.

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La compañía proyecta que la incorporación de Bare junto con la expansión en Vaca Muerta elevará su producción total a entre 75.000 y 85.000 barriles equivalentes por día en 2030, unas 2,7 veces por encima de sus niveles actuales.

Para Bare, sus proyecciones con un Brent de USD 70 a USD 80 por barril ubican la producción bruta entre 18.000 y 20.000 barriles diarios en 2027, entre 31.000 y 33.000 en 2028 y entre 44.000 y 56.000 entre 2029 y 2030.