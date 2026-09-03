Periodista respondió a afirmación de Rafael Poveda de que “es fácil engañar o confundir a la opinión pública” por nuevas denuncias de acoso: “Proteger a las fuentes no es inventar historias”

El presentador respondió a las acusaciones de presunto acoso sexual y laboral en su contra y través de un video, presentó dos grabaciones con testimonios fabricados para demostrar cómo se puede manipular a la opinión pública y generar una condena social sin pruebas sólidas - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram

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Luego de que el periodista Rafael Poveda rechazó el lunes 24 de agosto de 2026 las denuncias anónimas de presunto acoso sexual y laboral en su contra, la periodista Tatiana Portela, de la revista Raya (medio que reveló los cuatro nuevos testimonios por los que vuelve a ser señalado) le respondió a su colega y defendió su trabajo luego de que el reconocido presentador y reportero afirmó que todo era una campaña de “difamación”.

En el video que compartió Poveda desde sus redes sociales en dicha ocasión, él sostuvo que el caso expone cómo una acusación difundida sin datos suficientes para ejercer la defensa puede derivar en una “campaña” y en una condena pública antes de cualquier contraste.

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Sin embargo, Portela cuestionó al periodista y hasta mencionó un ejemplo de cómo él mismo ha reservado las identidades de víctimas en sus reportajes.

“Rafael Poveda respondió de esta manera al reportaje de revista Raya, que publicamos el pasado 19 de agosto, en donde revelamos otros cuatro testimonios de periodistas que en total ya suman seis de mujeres que lo acusan presuntamente de acoso sexual y laboral. Esa ha sido justamente la estrategia de Poveda desde que se conocieron las denuncias para negar las acusaciones y poner entre dicho no solamente esos testimonios de las víctimas, sino también el reportaje de revista Raya”, inicia al comienzo de su réplica Portela.

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Para la periodista, y en rechazo a los señalamientos por parte del presentador de Testigo Directo y el videopódcast Más allá del silencio, “de entrada, su respuesta cae por su propio peso, pues Poveda mismo como periodista y a lo largo de su trayectoria profesional, ha usado el derecho de proteger la identidad de sus fuentes”.

En la grabación que compartió desde la cuenta de Instagram del mismo portal, Portela recordó un caso en concreto y hasta difundió el fragmento de uno de los programas en los que Poveda, al igual que ella, se reservó las identidades.

“Incluso en su programa Testigo Directo (Poveda) ha ocultado nombres, rostros e incluso ha distorsionado las voces cuando revelar su identidad puede ponerlas en riesgo”, expuso la periodista.

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“En su pronunciamiento, el comunicador ubicó el origen de la controversia en un cuestionario que recibió el martes 18 de agosto a las 6:00 p. m., con descripciones generales de cuatro supuestos casos ocurridos hace 13, 17 y 20 años. Según relató, respondió al día siguiente a las 08:54 a. m. que no podía defenderse de manera responsable sin saber qué hechos concretos se le atribuían, cuándo, dónde y en qué contexto.