Desapariciones en Bogotá encienden las alertas: adolescente regresó a casa tras 20 días

La adolescente regresó a su vivienda después de permanecer 20 días desaparecida, según informó su familia - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

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El regreso de una adolescente a su vivienda, después de permanecer 20 días desaparecida, dejó abiertas varias preguntas sobre lo que ocurrió durante el tiempo que estuvo lejos de su familia. La joven salió de su entorno el 31 de julio y volvió a casa 20 días después, luego de escapar, según el relato de su madre, de las personas que presuntamente la mantenían retenida.

El caso adquiere relevancia en una ciudad donde las desapariciones siguen siendo una preocupación para las autoridades. De acuerdo con cifras informadas por el Concejo de Bogotá, más de 1.300 personas fueron reportadas como desaparecidas en la capital. De ese total, 463 serían adolescentes y más de 300 corresponderían a mujeres.

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Más de 1.300 personas han sido reportadas como desaparecidas en Bogotá, de acuerdo con cifras del Concejo -crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Durante los días en los que estuvo ausente, la menor habría enviado mensajes a sus familiares para asegurarles que se encontraba bien. Sin embargo, su regreso generó inquietud por las circunstancias en las que habría permanecido. Su madre aseguró que la adolescente estuvo en una finca y que finalmente consiguió escapar de quienes presuntamente la mantenían retenida.

La mujer pidió que las autoridades investiguen a profundidad lo ocurrido y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de experiencias pueden dejar en los menores que desaparecen durante varios días. “Hay muchos menores de edad en Bogotá que han resultado desaparecidos y, aunque muchos de ellos vuelven después de esta experiencia, no son los mismos”, manifestó la madre.

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La situación llegó al Concejo de Bogotá, donde el concejal Andrés Barrios pidió establecer qué ocurrió durante los 20 días que la adolescente permaneció desaparecida. El funcionario también planteó la necesidad de determinar si detrás de casos como este podría existir una estructura dedicada a la captación de menores. “Conocimos este caso que nos preocupa. Es importante que las autoridades investiguen si hay redes de captación de menores con fines de explotación sexual en la ciudad y qué se está haciendo para proteger a los jóvenes”, señaló el cabildante.

El concejal Andrés Barrios pidió investigar si existen redes dedicadas a la captación de menores en la capital - crédito Prensa Andrés Barrios

Los datos presentados por el Concejo ponen el foco sobre la dimensión del problema. Entre las más de 1.300 personas reportadas como desaparecidas aparecen 463 adolescentes y más de 300 mujeres, una situación que llevó a Barrios a pedir un refuerzo de las acciones de prevención y seguridad. El llamado está dirigido especialmente a localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, Suba y Kennedy, donde el concejal considera necesario mantener una atención particular frente a los casos de desaparición.

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En el caso de la adolescente que regresó a su hogar, todavía quedan varios aspectos por esclarecer. Las autoridades deberán determinar dónde permaneció durante esos 20 días, bajo qué condiciones estuvo allí y quiénes fueron las personas que presuntamente la retenían.También deberán establecer si existe alguna conexión entre este episodio y otros casos reportados en Bogotá.

Una de las posibilidades planteadas por el concejal es que otros menores puedan estar relacionados con una misma estructura delincuencial, aunque esta hipótesis tendrá que ser comprobada mediante las investigaciones correspondientes. Desde el Concejo insistieron además en que las familias deben reportar inmediatamente cualquier desaparición. La denuncia permite activar los mecanismos de búsqueda y facilita que las autoridades cuenten con información para intentar localizar a la persona.

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Medicina Legal reportó que los menores entre 10 y 14 años concentran el 70% de los casos registrados entre 2023 y 2025, con corte a febrero- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las cifras de Medicina Legal también muestran que los menores de determinadas edades concentran buena parte de los reportes. La información correspondiente al periodo entre 2023 y 2025, señala que el 70% de los casos corresponde a menores entre los 10 y 14 años. Después aparecen los niños entre los 0 y 4 años, con el 16%, mientras que los menores entre los 5 y 9 años representan el 13%.

Con el regreso de la adolescente, la investigación entra ahora en una etapa clave para reconstruir lo ocurrido durante su ausencia. Además de establecer las circunstancias de su desaparición, las autoridades tendrán que determinar si hubo responsables y si existen elementos que permitan relacionar este caso con otros reportes de menores desaparecidos en la capital.

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