Juan Fernando Quintero anunció su retiro oficial de la selección Colombia: así se despidió el tres veces mundialista con la Tricolor

Juan Fernando Quintero nació el 18 de enero de 1993 en la Comuna 13 de Medellín, 33 años después era uno de los capitanes de la Selección Colombia - crédito Federación Colombiana de Fútbol

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Juan Fernando Quintero anunció su retiro oficial de la selección colombiana. El tres veces mundialista con la Tricolor confirmó los rumores que rodeaban al equipo después del Mundial 2026.

“Dije que me hacía a un costado, porque sentía que ya había llegado mi momento, después de la frustración del Mundial 2026. Así se lo manifesté al cuerpo técnico y a mis compañeros”, dijo Quintero en una entrevista con Win Sports.

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No es la primera vez que la selección colombiana se ve rodeada de rumores sobre una posible renuncia de Juan Fernando Quintero, en estos 14 años desde su debut. El mediocampista debutó el 16 de octubre de 2012 en un amistoso ante Camerún, cuando José Néstor Pekerman era el director técnico.

¿Cuándo renunció Juan Fernando Quintero a la selección Colombia?

La primera ocasión en la que Juan Fernando Quintero habría presentado su renuncia a la selección Colombia fue en marzo de 2025, tras el empate 1-1 entre la Tricolor y Paraguay. En ese entonces, la versión fue difundida por el periodista Carlos Antonio Vélez en Win Sports.

A pesar de esa primera renuncia, Quintero volvió a la selección Colombia. Según reveló Vélez, el jugador se lo habría manifestado a un empresario cercano a la Federación Colombiana de Fútbol y no hubo un pronunciamiento oficial al respecto. Quintero regresó, terminó de jugar las Eliminatorias al Mundial 2026 y disputó la más reciente Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

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El torneo dejó al equipo colombiano eliminado en octavos de final, un resultado que generó tanta frustración en Juan Fernando Quintero que lo llevó a renunciar al equipo de todos.

“Lo dije incluso saliendo del partido (ante Suiza, que eliminó a Colombia), y para buen entendedor, pocas palabras”, fue otra de las cosas que manifestó Quintero en ese canal deportivo.

Juan Fernando Quintero debutó con la selección Colombia en el año 2012, y en el 2026 fue su última vez vestido con la camiseta del equipo de todos - crédito Conmebol/AFP

El resultado de la selección Colombia en el Mundial 2026

Colombia llegó al Mundial 2026 con una alta expectativa, entre otras por las declaraciones del capitán James Rodríguez, del director técnico Néstor Lorenzo, y del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurúm, quienes manifestaban que el objetivo del equipo era llegar a la final, o al partido por tercer y cuarto puesto. Lo que habría significado la mejor participación de una selección Colombia en la historia de un mundial. Sin embargo, el resultado fue otro, y para muchos decepcionante; eliminados en octavos de final, instancia menor a la que ya había llegado una selección en copa del mundo, y ante Suiza, que bajo la opinión de analistas del fútbol colombiano era inferior o igual.

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Esa serie quedó igualada sin goles y la definición en lanzamientos desde el punto penal clasificó al equipo europeo, con un resultado de 4-3.

Después del partido, en zona mixta, Juan Fernando Quintero declaró: “Para los que se quedan, que tengan la oportunidad de llevar al siguiente nivel a Colombia y que nunca se pueda reprochar que falta algo”. Una frase que dejaba entrever su renuncia a la selección Colombia.

El sábado 22 de agosto, el periodista Luis Arturo Henao, quien colabora en ESPN Colombia, informó a través de su cuenta en X que Juan Fernando Quintero había renunciado a la selección Colombia. Después lo reiteró en esa cadena televisiva internacional, y este 2 de septiembre, Carlos Antonio Vélez lo confirmó en Win Sports.

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En la imagen aparecen dos fotografías de Juan Fernando Quintero, la primera en el Mundial 2026 con la selección Colombia, la segunda con Envigado en el Pony Fútbol - crédito AFP/Olé

Es bajo ese contexto que se da esta entrevista de Juan Fernando Quintero. “Es bueno hacerse un lado para que otros lleguen, los más jóvenes”, fue otra de las declaraciones del volante en ese canal deportivo. Además, reveló que su idea era mantenerlo bajo reserva: “No queríamos informarlo para evitar tener que aclarar cosas, pero ahora que se filtró, toca”, dijo.

No obstante a lo anterior, también hubo una frase que deja, sobre todo para quienes no quieren que Juan Fernando Quintero se vaya de la selección Colombia, una pequeña posibilidad de que regrese: “El profesor Néstor Lorenzo es el que tiene que tomar la decisión... Yo estaré dispuesto, desde donde me toque, a apoyar a mi país”, fue lo que dijo.

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Además, durante la charla los periodistas le pidieron que no se fuera de la selección Colombia, y ante esa solicitud Quintero no fue enfático en su retiro. Guardó silencio y, o en algunas ocasiones, sonrió.

Juan Fernando Quintero recibiendo la cinta de capitán de la selección Colombia, por parte de James Rodríguez - crédito Daniel Becerril/Reuters

¿Quintero se retira de la selección Colombia por culpa de James o Lorenzo?

Hay dos nombres que han estado asociados al retiro de Juan Fernando Quintero de la selección Colombia: el entrenador Néstor Lorenzo y el jugador James Rodríguez. Las declaraciones de Quintero, parecen, desmentir cualquier rumor de complejidad entre él y alguno de los dos nombres mencionados.

Sobre Lorenzo afirmó: “Lo amo y le deseo siempre lo mejor. Estoy totalmente agradecido con él, fue el que le dijo al profesor José Pekerman que me convocara. Respeta nuestra historia de siempre jugar con el volante diez”, que es la posición que él desempeña.

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Al respecto de James dijo: “Nos reímos mucho cuando leemos que nos ponen como competencia, cuando en realidad nos llevamos muy bien. Le deseo siempre lo mejor”. Rodríguez y Quintero comparten la misma posición y es, sobre todo por eso, los rumores sobre una supuesta tóxica rivalidad por quedarse con un lugar en la selección Colombia.

Juan Fernando Quintero se retira de la selección Colombia, si no vuelve a cambiar su decisión, un título con la sub-20 en el sudamericano de 2013, con tres mundiales, cuatro participaciones en eliminatorias, 69 partidos en total, 16 goles, 17 asistencias, el más jóven en anotar un gol para el equipo colombiano en la historia de los mundiales, cuando lo hizo ante Costa de Marfil en el 2014, y siendo uno de los únicos dos cafeteros en anotar en dos mundiales diferentes, pues también lo hizo en Rusia 2018, ante Japón, y de tiro libre.

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