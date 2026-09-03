Cayó alias Ardilla, señalado como jefe de las milicias urbanas de la estructura Iván Ríos en Nariño

Los cuatro capturados serían requeridos, según el reporte oficial, por concierto para delinquir agravado y otros cargos como fabricación y tráfico de municiones, además de la utilización de medios y métodos de guerra ilícitos - crédito Gaula Militares

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El Ejército Nacional informó, el 2 de septiembre de 2026, que capturó a cuatro presuntos integrantes de la comisión urbana de la columna móvil Raúl Morales, vinculada a la estructura Iván Ríos, en una operación realizada en Ricaurte, Nariño.

Entre los detenidos está alias Ardilla, señalado por las autoridades como supuesto jefe de las milicias urbanas del grupo en Ricaurte y Barbacoas.

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La operación fue desarrollada por soldados del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar Nariño, adscrito a la Vigésima Tercera Brigada del Ejército Nacional, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Las capturas se efectuaron en cumplimiento de órdenes judiciales, según el comunicado oficial.

Los cuatro hombres serían requeridos por delitos como concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo, extorsión, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, además de utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, entre otras conductas investigadas por la Justicia.

El Ejército Nacional capturó en Ricaurte, Nariño, a cuatro presuntos integrantes de la comisión urbana de la columna móvil Raúl Morales, vinculada a la Estructura Iván Ríos - crédito Ejército Nacional

Alias Ardilla sería el jefe de las milicias urbanas de la organización

De acuerdo con la información divulgada por el Ejército, alias Ardilla tendría a su cargo la dirección y el control de los integrantes de la comisión urbana que opera en los municipios de Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño.

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Las investigaciones de las autoridades lo relacionan de manera preliminar con casos de homicidio, extorsión, amenazas y desplazamiento forzado que habrían afectado a habitantes de esa zona del suroccidente colombiano. Su papel, según el reporte militar, estaba centrado en coordinar las actividades de las milicias urbanas de la organización.

El Ejército también indicó que el detenido estaría presuntamente vinculado con el doble homicidio registrado el 15 de agosto de 2025 en Ricaurte. Ese caso continúa bajo investigación de las autoridades competentes, por lo que no se han divulgado detalles sobre las víctimas ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

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La institución señaló que las acusaciones contra los capturados deberán ser esclarecidas dentro de los procesos judiciales correspondientes. La captura no equivale a una condena y los detenidos conservan la presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad.

Alias Ardilla figura entre los detenidos y las autoridades lo señalan como supuesto jefe de las milicias urbanas en Ricaurte y Barbacoas - crédito Gaula Militares

Los otros detenidos tendrían funciones armadas y financieras

Los otros tres capturados fueron identificados por las autoridades con los alias de Camión, Daly y Chamo. Según información de inteligencia citada por el Ejército Nacional, “Camión” y “Chamo” presuntamente cumplían tareas como sicarios para la comisión urbana de la columna móvil Raúl Morales.

Alias Daly, por su parte, sería la supuesta responsable de administrar y coordinar las finanzas de la estructura en el área de influencia. Esa función incluiría, de acuerdo con la hipótesis oficial, el manejo de recursos obtenidos mediante actividades ilegales atribuidas al grupo.

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Las autoridades sostienen que el resultado impacta tres componentes de la organización: el mando urbano, la capacidad armada y el manejo financiero. El comunicado señaló que la operación busca reducir las acciones delictivas que afectan a las comunidades de Ricaurte y Barbacoas, donde se han denunciado hechos de extorsión, amenazas y homicidios.

El Ejército Nacional afirmó que la captura golpea el mando urbano, la capacidad armada y las finanzas de la Estructura Iván Ríos en Ricaurte y Barbacoas - crédito @Ejercito_Div3 / x

La estructura Iván Ríos fue mencionada por el Ejército como un grupo armado organizado residual con presencia en zonas de Nariño. La comisión urbana de la columna móvil Raúl Morales, a la cual pertenecerían los cuatro detenidos, sería una de las unidades encargadas de desarrollar actividades en áreas pobladas de esos municipios.

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El Ejército Nacional afirmó que mantendrá las operaciones coordinadas con la Fiscalía y otras instituciones del Estado para afectar las capacidades de los grupos armados que operan en Nariño. La institución señaló que el objetivo es fortalecer la protección de la población civil en municipios que enfrentan hechos de violencia y presiones de estructuras ilegales.