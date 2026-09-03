Colombia

Cayó alias Ardilla, señalado como jefe de las milicias urbanas de la estructura Iván Ríos en Nariño

El operativo del Ejército Nacional en Ricaurte dejó cuatro detenidos por orden judicial; uno de ellos es investigado por coordinar acciones atribuidas a la comisión de la columna móvil Raúl Morales en la región

Los cuatro capturados serían requeridos, según el reporte oficial, por concierto para delinquir agravado y otros cargos como fabricación y tráfico de municiones, además de la utilización de medios y métodos de guerra ilícitos - crédito Gaula Militares
Guardar

El Ejército Nacional informó, el 2 de septiembre de 2026, que capturó a cuatro presuntos integrantes de la comisión urbana de la columna móvil Raúl Morales, vinculada a la estructura Iván Ríos, en una operación realizada en Ricaurte, Nariño.

Entre los detenidos está alias Ardilla, señalado por las autoridades como supuesto jefe de las milicias urbanas del grupo en Ricaurte y Barbacoas.

PUBLICIDAD

La operación fue desarrollada por soldados del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar Nariño, adscrito a la Vigésima Tercera Brigada del Ejército Nacional, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Las capturas se efectuaron en cumplimiento de órdenes judiciales, según el comunicado oficial.

Los cuatro hombres serían requeridos por delitos como concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo, extorsión, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, además de utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, entre otras conductas investigadas por la Justicia.

El Ejército Nacional capturó en Ricaurte, Nariño, a cuatro presuntos integrantes de la comisión urbana de la columna móvil Raúl Morales, vinculada a la Estructura Iván Ríos - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional capturó en Ricaurte, Nariño, a cuatro presuntos integrantes de la comisión urbana de la columna móvil Raúl Morales, vinculada a la Estructura Iván Ríos - crédito Ejército Nacional

Alias Ardilla sería el jefe de las milicias urbanas de la organización

De acuerdo con la información divulgada por el Ejército, alias Ardilla tendría a su cargo la dirección y el control de los integrantes de la comisión urbana que opera en los municipios de Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño.

PUBLICIDAD

Las investigaciones de las autoridades lo relacionan de manera preliminar con casos de homicidio, extorsión, amenazas y desplazamiento forzado que habrían afectado a habitantes de esa zona del suroccidente colombiano. Su papel, según el reporte militar, estaba centrado en coordinar las actividades de las milicias urbanas de la organización.

El Ejército también indicó que el detenido estaría presuntamente vinculado con el doble homicidio registrado el 15 de agosto de 2025 en Ricaurte. Ese caso continúa bajo investigación de las autoridades competentes, por lo que no se han divulgado detalles sobre las víctimas ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

La institución señaló que las acusaciones contra los capturados deberán ser esclarecidas dentro de los procesos judiciales correspondientes. La captura no equivale a una condena y los detenidos conservan la presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad.

Alias Ardilla figura entre los detenidos y las autoridades lo señalan como supuesto jefe de las milicias urbanas en Ricaurte y Barbacoas - crédito Gaula Militares
Alias Ardilla figura entre los detenidos y las autoridades lo señalan como supuesto jefe de las milicias urbanas en Ricaurte y Barbacoas - crédito Gaula Militares

Los otros detenidos tendrían funciones armadas y financieras

Los otros tres capturados fueron identificados por las autoridades con los alias de Camión, Daly y Chamo. Según información de inteligencia citada por el Ejército Nacional, “Camión” y “Chamo” presuntamente cumplían tareas como sicarios para la comisión urbana de la columna móvil Raúl Morales.

Alias Daly, por su parte, sería la supuesta responsable de administrar y coordinar las finanzas de la estructura en el área de influencia. Esa función incluiría, de acuerdo con la hipótesis oficial, el manejo de recursos obtenidos mediante actividades ilegales atribuidas al grupo.

Las autoridades sostienen que el resultado impacta tres componentes de la organización: el mando urbano, la capacidad armada y el manejo financiero. El comunicado señaló que la operación busca reducir las acciones delictivas que afectan a las comunidades de Ricaurte y Barbacoas, donde se han denunciado hechos de extorsión, amenazas y homicidios.

El Ejército Nacional afirmó que la captura golpea el mando urbano, la capacidad armada y las finanzas de la Estructura Iván Ríos en Ricaurte y Barbacoas - crédito @Ejercito_Div3 / x
El Ejército Nacional afirmó que la captura golpea el mando urbano, la capacidad armada y las finanzas de la Estructura Iván Ríos en Ricaurte y Barbacoas - crédito @Ejercito_Div3 / x

La estructura Iván Ríos fue mencionada por el Ejército como un grupo armado organizado residual con presencia en zonas de Nariño. La comisión urbana de la columna móvil Raúl Morales, a la cual pertenecerían los cuatro detenidos, sería una de las unidades encargadas de desarrollar actividades en áreas pobladas de esos municipios.

El Ejército Nacional afirmó que mantendrá las operaciones coordinadas con la Fiscalía y otras instituciones del Estado para afectar las capacidades de los grupos armados que operan en Nariño. La institución señaló que el objetivo es fortalecer la protección de la población civil en municipios que enfrentan hechos de violencia y presiones de estructuras ilegales.

Temas Relacionados

Ejército Nacional de ColombiaNariñoExtorsiónEstructura Iván RíosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO: minuto a minuto en directo del clásico bogotano en El Campín por la Liga BetPlay 2026-II

El equipo Embajador llega sin entrenador al derbi de Bogotá, tras la destitución de Fabián Bustos un día antes del partido

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO: minuto a minuto en directo del clásico bogotano en El Campín por la Liga BetPlay 2026-II

Jerome Sanabria denunció que rompieron los vidrios de su apartamento y dejaron mensajes con su imagen: “No lo lograrán”

La joven aseguró que en menos de tres días sufrió daños en su vivienda y detectó intentos de acceso a sus redes sociales

Jerome Sanabria denunció que rompieron los vidrios de su apartamento y dejaron mensajes con su imagen: “No lo lograrán”

Jorge Carrascal vuelve a ser figura de Flamengo y pisa fuerte para la selección Colombia: gol y asistencia en el Brasileirao

El volante cafetero, después del Mundial 2026, mejoró su rendimiento y lidera al cuadro de Río de Janeiro en la pelea por salir campeón de la liga local

Jorge Carrascal vuelve a ser figura de Flamengo y pisa fuerte para la selección Colombia: gol y asistencia en el Brasileirao

Rodrigo Lara respondió a crítica del gobernador de Nariño contra el Gobierno y su defensa de la Paz Total: “No pueden compaginar con el crimen”

El ministro del Interior aseguró que la política de paz del Gobierno anterior fue una maniobra para maniatar a la fuerza pública

Rodrigo Lara respondió a crítica del gobernador de Nariño contra el Gobierno y su defensa de la Paz Total: “No pueden compaginar con el crimen”

El pueblo de Boyacá que parece Suiza y está a cuatro horas de Bogotá: un destino para viajar y desconectarse

El trayecto en carro particular cubre unos 224 kilómetros, sale por la autopista Norte y la Ruta Nacional 55, atraviesa Tunja, Duitama y Sogamoso, y puede sumar entre cuatro y cinco peajes

El pueblo de Boyacá que parece Suiza y está a cuatro horas de Bogotá: un destino para viajar y desconectarse
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Netflix anunció la fecha de estreno para la segunda temporada de ‘Medusa’: conozca los detalles de la trama

Netflix anunció la fecha de estreno para la segunda temporada de ‘Medusa’: conozca los detalles de la trama

Caifanes anunció aplazamiento de sus fechas en Colombia para 2027 por el terremoto: solo una se mantiene

Norma Nivia vuelve a escena tras las críticas a Karina García por aconsejar devolver un perro mestizo: “Devuélvaselo a ese económico, a ese tacaño”

De La Rose confirma su primer concierto en solitario en Colombia: fecha, lugar y precios

Alejandro Estrada reconoció que no está recibiendo propuestas para actuar en televisión y no descartó ingresar a la política: “Debo ser claro y sincero”

Deportes

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO: minuto a minuto en directo del clásico bogotano en El Campín por la Liga BetPlay 2026-II

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO: minuto a minuto en directo del clásico bogotano en El Campín por la Liga BetPlay 2026-II

Jorge Carrascal vuelve a ser figura de Flamengo y pisa fuerte para la selección Colombia: gol y asistencia en el Brasileirao

Internacional de Bogotá adelanta gestión para que el partido ante Atlético Nacional sea en el estadio el Campín: esta sería la fecha

Pablo Peirano fue castigado por los incidentes en el partido Deportivo Cali vs. Bucaramanga: esta es la sanción de la Dimayor

La Dimayor estaría estudiando la oferta de Mauricio Correa por los derechos de transmisión del fútbol colombiano: esto se sabe