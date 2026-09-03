El pueblo de Boyacá que parece Suiza y está a cuatro horas de Bogotá: un destino para viajar y desconectarse

El pueblo patrimonio de Boyacá reúne la basílica del siglo XVII, el Puente de Calicanto y comercios de artesanías en el casco urbano - crédito La Colina/Instagram

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Monguí, pueblo patrimonio de Boyacá, se consolida como una alternativa de viaje desde Bogotá para quienes buscan arquitectura colonial, paisajes de montaña y recorridos por ecosistemas de páramo. El municipio, ubicado a unos 224 kilómetros de la capital, puede alcanzarse en un tiempo estimado de tres horas y 45 minutos en vehículo particular.

El destino suele ser comparado con paisajes de los Alpes suizos por sus montañas, calles empedradas y el entorno natural que rodea el casco urbano. De acuerdo con Colombia Travel y Situr Boyacá, Monguí conserva construcciones coloniales, tradiciones artesanales y atractivos naturales como el Páramo de Ocetá y la Ciudad de Piedra.

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Monguí ofrece una escapada de aproximadamente cuatro horas desde Bogotá que combina patrimonio arquitectónico, caminatas por calles empedradas, artesanías y naturaleza de alta montaña.

El municipio hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia y es reconocido por la fabricación artesanal de balones de cuero, la Basílica de Nuestra Señora de Monguí y el Puente de Calicanto.

Monguí integra la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia y concentra visitas en su centro histórico, con calles empedradas, plaza principal y construcciones coloniales - crédito Google Maps/Imagen Ilustrativa Infobae

Un municipio colonial entre montañas de Boyacá

Según Colombia Travel, Monguí es considerado uno de los pueblos más atractivos de Boyacá por la conservación de su arquitectura colonial y por la historia que se refleja en sus edificaciones. El casco urbano invita a recorrer a pie sus calles, la plaza principal, los locales comerciales y los espacios religiosos.

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Situr Boyacá señala que el municipio fue habitado por los indígenas Samues o Sancas, quienes rendían tributo al cacique Sugamuxi. Sobre el origen de su nombre, se mencionan dos versiones: una lo relaciona con la montaña Montjuic, en Barcelona, y otra con una expresión muisca que significa baño de esposa.

La historia colonial ocupa un lugar central en la experiencia turística. Entre las construcciones de mayor interés aparece la Basílica y Convento de Nuestra Señora de Monguí, una obra del siglo XVII edificada en calicanto y decorada con tallas en piedra y madera.

La escapada incluye fachadas conservadas, una obra religiosa del siglo XVII, artesanías locales y caminos de alta montaña que suelen compararse con paisajes alpinos por su entorno natural - crédito Google Maps/Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con Situr Boyacá, el templo reúne más de 130 obras de arte pictórico. Su presencia, junto con las fachadas coloniales y las vías empedradas, convierte al centro histórico en uno de los principales puntos de visita para viajeros que llegan desde Bogotá, Sogamoso y otros municipios boyacenses.

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El Puente de Calicanto y los recorridos por el casco urbano

Otro de los sitios que concentra visitantes es el Puente de Calicanto, también conocido como Puente de Alicanto. La estructura, declarada monumento nacional, permite el paso sobre el río El Morro y representa una muestra de la ingeniería colonial presente en el municipio.

El puente puede incluirse en una caminata por el centro de Monguí, junto con la plaza principal y los comercios de artesanías. En estos establecimientos se encuentran tejidos, cerámica y otros productos elaborados por artesanos de la región.

La actividad comercial de Monguí también está asociada a la fabricación de balones. Desde 1930, cerca de un centenar de familias comenzaron a dejar actividades agrícolas, ganaderas y mineras para dedicarse a coser y vulcanizar balones de cuero.

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La Basílica y Convento de Nuestra Señora de Monguí, obra del siglo XVII, reúne más de 130 obras de arte pictórico y destaca en la historia colonial del municipio - crédito Google Maps/Imagen Ilustrativa Infobae

Esa tradición convirtió al municipio en un referente de producción artesanal de implementos deportivos. En los locales cercanos a la iglesia y en varios puntos del pueblo se ofrecen balones de distintos tamaños, elaborados por talleres familiares que mantienen la técnica transmitida por generaciones.

La actividad ha llevado los balones fabricados en Monguí a ligas de fútbol dentro y fuera de Colombia. La fabricación de estos artículos se suma a la agricultura, la ganadería, la minería y el comercio del carbón entre las actividades económicas señaladas para el municipio.

Páramo de Ocetá y Ciudad de Piedra

Monguí no se limita al recorrido urbano. El Páramo de Ocetá es uno de los atractivos naturales mencionados por las entidades turísticas y ofrece un escenario de frailejones, senecios, lagunas y senderos para actividades de caminata.

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En este entorno se encuentra la llamada Ciudad de Piedra o Ciudad Perdida, un área con formaciones rocosas que pueden superar los 15 metros de altura. El lugar es parte de los recorridos de naturaleza que complementan la visita al casco histórico.

La diversidad de flora y el paisaje de montaña han convertido a Monguí en un destino para quienes buscan actividades al aire libre. La biodiversidad del municipio como uno de los componentes de su potencial turístico.

El Páramo de Ocetá y la Ciudad de Piedra amplían la oferta turística de Monguí con senderos, frailejones, lagunas y formaciones rocosas de más de 15 metros - crédito Google Maps/Imagen Ilustrativa Infobae

Los viajeros que planeen visitar zonas de páramo deben tener en cuenta las condiciones propias de un ecosistema de alta montaña. La experiencia puede incluir senderos, cambios de clima y recorridos de mayor duración que los paseos por el centro histórico.

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Fiestas y temporadas para visitar Monguí

El municipio cuenta con varias fechas que incrementan la actividad turística:

En junio se celebran las Fiestas del Sagrado Corazón

En agosto se realizan las Fiestas del Tránsito

Septiembre se desarrollan las Fiestas de Integración Familiar y la Fiesta de la Virgen de Monguí.

Las celebraciones decembrinas también figuran entre las temporadas en las que el pueblo recibe visitantes interesados en recorrer sus calles y registrar su arquitectura. La programación cultural y religiosa se integra con la oferta de gastronomía, artesanías y comercio local.

La inclusión de Monguí en la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia busca promover el turismo y preservar actividades que generan empleo en el municipio. El reconocimiento se relaciona con el patrimonio arquitectónico, los oficios artesanales y las expresiones culturales de la población.

Cómo llegar desde Bogotá a Monguí

La ruta por carretera desde Bogotá tiene una distancia aproximada de 224 kilómetros. En vehículo particular, el recorrido toma cerca de tres horas y 45 minutos, aunque el tiempo puede variar según el tráfico, el estado de la vía y las paradas durante el trayecto.

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El Puente de Calicanto, declarado monumento nacional, cruza el río El Morro y representa una muestra de la ingeniería colonial de Monguí - crédito Google Maps/Imagen Ilustrativa Infobae

La salida se realiza por la Autopista Norte y continúa por la Ruta Nacional 55. El viaje pasa por Briceño, Tunja, Duitama y Sogamoso. Desde esta última ciudad, se debe tomar la vía hacia Tópaga y luego la ruta Monguí-Tópaga.

En el camino pueden encontrarse aproximadamente entre cuatro y cinco peajes, entre ellos Andes, Fusca, El Roble, Albarracín y Tuta. Los visitantes que viajen en automóvil pueden planear una parada en Sogamoso antes de continuar hacia el municipio.

Para quienes prefieran transporte intermunicipal, la opción descrita consiste en viajar desde la Terminal de Transportes de Bogotá, en Salitre o Norte, hasta Sogamoso. Empresas como Libertadores, Rápido Duitama o Copetran cubren esa ruta, con un trayecto estimado de tres horas y media a cuatro horas.

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Desde la Terminal de Transportes de Sogamoso, los viajeros pueden tomar una buseta o microbús local hacia Monguí. El recorrido final, operado por servicios locales como Sugamuxi o Cootracero, tarda cerca de 40 minutos.