Rodrigo Lara respondió a crítica del gobernador de Nariño contra el Gobierno y su defensa de la Paz Total: “No pueden compaginar con el crimen”

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el Gobierno combatirá a los grupos armados en Norte de Santander - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, criticó la opinión del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, sobre las declaraciones que dio el presidente Abelardo de la Espriella el 1 de septiembre de 2026, durante un consejo de seguridad extraordinario que se llevó a cabo en Cúcuta, Norte de Santander.

En el encuentro con la fuerza pública y las autoridades, el mandatario insistió en que el Gobierno tendrá “mano dura” con los criminales que perpetraron el atentado que se registró en el municipio de Los Patios el 31 de agosto. Pero su discurso no se enfocó solo en eso, advirtió sobre presuntas alianzas entre miembros de grupos armados y autoridades locales.

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“Aquí nadie se arreda y aquí nadie se acobarda. Los vamos a combatir y vamos a liberar este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza (...). Y aquí se acabó esa asociación criminal y no vamos a permitir que tampoco mandatarios seccionales ni locales terminen aliados con estos bandidos, porque los vamos a hacer pagar también. Así que con total decisión los vamos a enfrentar con más ganas”, aseveró el jefe de Estado.

En conversación con 6AM W de Caracol Radio, el gobernador del departamento de Nariño hizo un llamado a la reflexión. Según indicó, se estaría alentando un ambiente de polarización “entre quienes están con el gobierno y quienes se supone pueden estar con la criminalidad”.

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El ministro Rodrigo Lara cuestionó al gobernador Luis Alfonso Escobar por criticar declaraciones de Abelardo de la Espriella - crédito Diego Pineda/Colprensa y Colprensa

De igual manera, defendió la política de Paz Total que implementó la administración anterior, en cabeza del expresidente Gustavo Petro, puesto que, a su juicio, los diálogos de paz entre el Estado y algunas estructuras criminales que operan en la región surtieron efectos positivos en materia de seguridad para la población.

Sin embargo, el gobierno de De la Espriella no respalda esa política, teniendo en cuenta que implicó la suspensión de órdenes de captura, el nombramiento de voceros de paz y el desarrollo de diálogos que, en algunos casos, no generaron los efectos esperados, debido a la persistencia del accionar criminal de los grupos armados.

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“Se actúe con la cabeza, no podemos pasar de la paz total a la guerra total (...). Yo como gobernador, no voy a permitir que el departamento de Nariño lo llenen en sangre”, indicó.

El gobernador de Nariño aseguró que la política de paz de Gustavo Petro tuvo resultados positivos - crédito Presidencia de Colombia

El ministro del Interior se pronunció al respecto a través de una publicación en su cuenta de X, en la que desvirtuó los resultados positivos que pudo haber tenido la política de Paz Total de Gustavo Petro en el país. De acuerdo con su perspectiva, a través de los diálogos de paz que adelantó la administración anterior se afectaron las capacidades de acción de la fuerza pública y se dio vía libre al crimen en los territorios.

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“La “paz total” no ha sido nada distinto a una maniobra para maniatar a la fuerza pública y legalizar el control del crimen sobre territorios y ciudadanos. El deber de un gobierno es liberar a los territorios de la República y proteger a nuestros compatriotas de la tiranía del narcoterrorismo", indicó el funcionario en X.

De igual manera, advirtió que la persona que ejerce la Presidencia de la República y las autoridades locales no pueden “compaginar” con el crimen y recalcó las declaraciones que dio De la Espriella en el consejo de seguridad extraordinario realizado en Cúcuta, relacionadas con las presuntas alianzas entre funcionarios del Estado y criminales.

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El ministro Rodrigo Lara cuestionó la Paz Total de Petro y defendió la postura de Abelardo de la Espriella al respecto - crédito @Rodrigo_Lara_/X

“Las autoridades locales, y más aquellas que representan al Presidente en materia de orden público, no pueden compaginar ni contemporizar con el crimen. Como bien lo dijo ayer el Presidente @ABDELAESPRIELLA “no vamos a permitir que mandatarios seccionales y locales terminen aliados con estos bandidos, porque los vamos a hacer pagar también””, señaló el jefe de la cartera en la red social.